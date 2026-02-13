El Salvador prepara su camino internacional: amistosos en México y República Dominicana

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez enfrentarán en marzo al Pachuca, República Dominicana y Martinica, según el presidente ad honorem del Indes, Yamil Bukele. /(Redes de la Selección Mayor de Fútbol)

El mes de marzo representa una etapa clave para la Selección Mayor Masculina de El Salvador, que busca consolidar su proyecto deportivo de cara a futuras competencias oficiales. Bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez, el equipo afrontará una serie de partidos amistosos con el objetivo de fortalecer la cohesión del grupo y probar variantes tácticas en escenarios internacionales.

El presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), Yamil Bukele, publicó en sus redes sociales un comunicado para informar sobre los encuentros programados para la Selección el próximo mes.

La primera parada será México, donde el 3 de marzo la selección salvadoreña se enfrentará al Pachuca Select, un combinado que agrupa futbolistas del primer equipo y jóvenes talentos sub-23 del club mexicano. Este encuentro se disputará como parte del segundo microciclo de trabajo de la selección en 2026 y servirá para evaluar el rendimiento de una plantilla compuesta principalmente por jugadores de la liga local. El cuerpo técnico busca aprovechar estas oportunidades para perfilar a los futbolistas que podrían ser convocados en la próxima ventana FIFA, especialmente después de un 2025 en el que El Salvador enfrentó desafíos en eliminatorias y torneos regionales, y terminó la temporada con una derrota ante Panamá (3-0) en noviembre y una victoria frente a Guatemala en septiembre.

Tras el amistoso en México, el conjunto salvadoreño participará en el torneo invitacional Concacaf Series, que tendrá lugar en República Dominicana. El certamen se celebrará bajo el amparo de la fecha FIFA de marzo, permitiendo que El Salvador cuente con su plantel completo por primera vez en el año. El debut será el 26 de marzo ante la selección local de República Dominicana, seguido de un duelo contra Martinica el 29 de marzo. Estos partidos marcan una oportunidad estratégica para que el equipo dirigido por Gómez gane experiencia internacional y ajuste detalles antes de retomar sus compromisos oficiales.

Los futbolistas se preparan para los encuentros y cumplen con las indicaciones de Hernán Darío Gómez. /(Redes la Selección Mayor de Fútbol)

La convocatoria actual incluye nombres experimentados como el portero Mario González, los defensores Ronald Rodríguez y Julio Sibrián, y mediocampistas como Darwin Cerén y Jairo Henríquez. En la zona ofensiva destacan jóvenes como Nathan Ordaz y Brayan Gil, quienes han sumado minutos importantes en los recientes compromisos. El trabajo en estos amistosos permitirá al cuerpo técnico observar el rendimiento individual y colectivo en un entorno competitivo, así como evaluar nuevas incorporaciones provenientes del ámbito local.

El Salvador llega a este ciclo tras una serie de resultados mixtos en la temporada anterior. En la clasificación rumbo al Mundial 2026, la selección logró una victoria ante Guatemala y un empate ante Surinam, aunque también sufrió derrotas ante Panamá y Surinam en casa. La experiencia adquirida en esos partidos, sumada a los amistosos internacionales, pretende traducirse en mayor solidez y confianza para los próximos retos.

El técnico Hernán Darío Gómez ha enfatizado la importancia de dar continuidad al proceso y aprovechar cada oportunidad de competencia. “La idea es que el grupo afiance conceptos y que los jugadores entiendan la exigencia del fútbol internacional”, ha declarado en recientes conferencias de prensa. El objetivo es claro: construir una selección capaz de competir en igualdad de condiciones ante rivales de la región y superar las fases clasificatorias en el futuro.

Estos compromisos en México y República Dominicana no solo representan una vitrina para los jugadores, sino también una plataforma para que la Federación Salvadoreña de Fútbol siga proyectando a la selección en el ámbito internacional. La agenda de marzo será clave para medir la evolución del equipo y ajustar el rumbo de cara a los torneos oficiales del segundo semestre del año.

Selección Mayor Femenina afronta doble reto en Perú por las eliminatorias mundialistas

La selección de fútbol femenina también tendrá actividad de cara a las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Brasil 2027.7 (Redes de la Selección)

Mientras la rama masculina se enfoca en los amistosos internacionales, la Selección Mayor Femenina de El Salvador, bajo el mando de Eric Acuña, continúa su participación en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Brasil 2027. El conjunto salvadoreño disputará dos partidos amistosos como visitante ante Perú los días 4 y 7 de marzo de 2026, tras haber enfrentado a Barbados en un encuentro clasificatorio. Estas citas servirán para mantener el ritmo competitivo y sumar minutos de calidad para un grupo que sigue en proceso de renovación, con espacio para la inclusión de nuevas figuras. El objetivo del cuerpo técnico es consolidar un plantel que pueda competir con mayor intensidad y aspirar a superar las fases eliminatorias en el camino hacia el próximo Mundial.