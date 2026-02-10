Ballena de 20 metros aparece varada en la costa salvadoreña

Una ballena de Bryde macho de aproximadamente 20 metros apareció varada en una playa salvadoreña (Cortesía: MARN El Salvador)

Una ballena de Bryde macho de aproximadamente 20 metros de longitud apareció varada en playa El Martillo, en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, en la costa de El Salvador.

El hallazgo se produjo este martes, de acuerdo con la confirmación del equipo de guardarrecursos y la Fuerza Naval, y la movilización del cuerpo del animal quedó condicionada al ascenso de la marea, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De igual manera, la aparición del gigante marino activó protocolos de intervención y la movilización del cuerpo, el cual quedó supeditada al ascenso de la marea.

La respuesta forma parte del Plan de acción para la atención de varamientos de cetáceos, que integra el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos.

Este programa ha consolidado procedimientos y equipos especializados a través de la colaboración con organismos científicos y ambientales, lo que ha permitido institucionalizar la gestión de estos eventos dentro de marcos avalados por la comunidad internacional.

El Salvador se ha enfrentado en los últimos años episodios similares en coordinación con organismos científicos y ambientales. Esta experiencia acumulada orienta la respuesta, que se ha institucionalizado mediante equipos especializados y marcos operativos avalados por la comunidad internacional

Procedimientos técnicos y operación en la playa

Las autoridades han precisado que la disposición final de la ballena se ejecutará conforme a protocolos establecidos, bajo la asesoría de expertos en fauna marina.

El proceso requiere coordinación interinstitucional y monitoreo constante en el área para resguardar la integridad del ecosistema y la seguridad del personal implicado.

Equipos multidisciplinarios, asesorados por expertos en fauna marina, ejecutaron el monitoreo constante y la disposición final de la ballena. (Cortesía: MARN El Salvador)

El MARN subrayó la importancia de la evaluación de riesgos sanitarios y ambientales y la recolección de muestras biológicas que podrán nutrir investigaciones científicas.

Por tal razón, para llevar a cabo estas tareas, equipos multidisciplinarios participan junto con la Fuerza Naval y los guardarrecursos, garantizando que la intervención cumpla con estándares internacionales. El monitoreo y la coordinación interinstitucional permanecen activos para gestionar futuras necesidades.

De acuerdo con una publicación del MARN en redes sociales, el monitoreo y la coordinación interinstitucional continúan en la zona.

Lineamientos y acciones para la protección de especies marinas en El Salvador

El Programa Nacional de Conservación de Cetáceos se erige como instrumento central para la protección de ballenas y otros grandes mamíferos marinos en aguas salvadoreñas.

Dentro de sus lineamientos se contemplan acciones para la atención de varamientos, el monitoreo de poblaciones, la formación del personal y el desarrollo de campañas de sensibilización sobre la importancia ecológica de estas especies para los ecosistemas marinos del país.

El monitoreo permanente de avistamientos, la recopilación de datos sobre migraciones y la identificación de factores de riesgo conforman el núcleo del enfoque preventivo.

El diseño de protocolos específicos para varamientos incluye directrices para la valoración clínica de los animales, la toma de muestras y la disposición final, en un intento por garantizar que cada episodio aporte conocimiento y fortalezca la protección de la biodiversidad marina.

El Programa Nacional de Conservación de Cetáceos centraliza la gestión de varamientos, con acciones enfocadas en la protección de ballenas y otros mamíferos marinos. (Cortesía: MARN El Salvador )

El monitoreo sistemático de avistamientos, la recopilación de datos sobre migraciones y la identificación de amenazas forman parte de las tareas permanentes del programa, que busca garantizar la preservación de las especies y su hábitat a largo plazo.

De acuerdo con la Comisión Ballenera Internacional, la ballena de Bryde (Balaenoptera brydei) habita principalmente aguas tropicales y subtropicales donde las temperaturas superan los 16°C.

Este cetáceo se distingue por su cuerpo alargado, tonos grisáceos en el dorso y tres crestas paralelas en la cabeza, un rasgo único entre las ballenas.

Si bien los adultos suelen medir entre 12 y 16 metros, se han registrado ejemplares como el de El Salvador, que alcanzan o superan los 20 metros y pesan más de 20 toneladas. Este animal se alimenta de peces de cardumen, incluidos sardinas y anchoas, así como de crustáceos y calamares.