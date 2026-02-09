Estadio donado por China a El Salvador alcanza etapa clave con la colocación de la primera pieza del techo

La colocación de la primera pieza del techo del nuevo estadio nacional de El Salvador marca un hito en la cooperación entre China y El Salvador. Foto cortesía INDES

La empresa constructora presentó los primeros avances significativos en la instalación de la cubierta metálica del nuevo estadio nacional que China donó a El Salvador. El evento, que se realizó en la obra ubicada en la capital salvadoreña, marcó la colocación de la primera pieza del techo, con la presencia de autoridades del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), representantes de China State Construction y de la embajada de la República Popular China.

En los últimos años, la cooperación bilateral entre China y El Salvador ha cobrado un rol estratégico en la política regional, utilizando proyectos de infraestructura como instrumentos de diplomacia e influencia.

El nuevo estadio nacional representa uno de los proyectos más emblemáticos derivados de este acercamiento, luego de que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 2018, lo que reforzó la presencias de Beijing en Centroamérica.

La construcción del estadio refleja la apuesta de China por fortalecer lazos con gobiernos latinoamericanos mediante donaciones de obras públicas.

En este sentido, el embajador Zhang Yanhui recalcó que la infraestructura se posiciona como un “símbolo de la cooperación” entre ambas naciones.

Este tipo de iniciativa responde a una estrategia promovida por Beijing en distintos países de América Latina, en la que grandes obras de infraestructura se ofrecen como donativos directos, modificando de forma sustancial la balanza de intercambios diplomáticos y comerciales frente a actores tradicionales como Estados Unidos o la Unión Europea.

China dona el estadio nacional como parte de su estrategia de influencia en Centroamérica, reforzando lazos con El Salvador desde 2018. Foto cortesía INDES

Avances técnicos y proyección del estadio nacional

El director general de INDES, René Martínez, agradeció a la empresa China State Construction y confirmó que la construcción avanza dentro del cronograma previsto. En sus declaraciones a la prensa, Martínez expresó: “La culminación de la estructura metálica del graderío y el inicio de la cubierta nos confirman que vamos por buen camino”. Añadió que los progresos de la obra son “evidentes semana a semana” y reiteró el objetivo de inaugurar el estadio en 2027, acorde a lo acordado.

Según la información presentada durante la actividad, la cubierta metálica del estadio alcanzará un peso aproximado de 14 mil toneladas cuando esté finalizada, lo que marcará el perfil arquitectónico definitivo del recinto.

Representantes de China State Construction confirmaron que los trabajos en los graderíos han concluido y que la siguiente etapa enfoca los esfuerzos en la estructura superior.

El embajador Zhang Yanhui subrayó el carácter cultural que acompaña a la inauguración de la colocación del techo, al señalar que la empresa eligió una flor roja para simbolizar buenos augurios en una fase considerada de riesgo técnico.

Explicó ante los medios: “La estructura es muy grande, el trabajo es un poco peligroso. Por eso la empresa eligió una flor roja que representa el inicio con éxito de esta instalación”.

El cronograma de la obra prevé que los graderíos estarán listos para finales de julio y la estructura principal concluirá a fin de año. Foto cortesía INDES

Zhang precisó que los graderíos podrían estar completamente listos hacia finales de julio. Asimismo, la estructura principal del estadio estaría terminada para finales del presente año, tras lo cual iniciarían las obras de acondicionamiento interior y exterior.

En el acto participaron autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y directivos del proyecto, quienes destacaron la relevancia del estadio como futuro escenario para eventos deportivos nacionales e internacionales, con estándares técnicos acordes a recintos de primer nivel.

La construcción del Estadio Nacional de El Salvador en Antiguo Cuscatlán transformará la infraestructura deportiva nacional con diseño moderno y capacidad para 50,000 espectadores. (INDES)

Impacto y perspectivas

La entrega del estadio se prevé para junio de 2027, de acuerdo con el cronograma vigente. Martínez reiteró durante la ceremonia: “Esperamos poder celebrar la inauguración de este bonito estadio en el primer semestre del año 2027, tal como estaba estipulado”. Subrayó además la visibilidad de los avances semanales en la construcción y la expectativa creciente de los sectores deportivos de El Salvador ante la nueva obra, que promete renovar el panorama del deporte local e incrementar la capacidad para recibir eventos de escala internacional.