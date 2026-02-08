Salvadoreño es arrestado en el aeropuerto de Washington D.C. tras orden judicial por abuso infantil

La detención del salvadoreño Nelvis González Prudencio en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles responde a una orden vigente por abuso sexual infantil en Maryland. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Un salvadoreño identificado con el nombre de Nelvis González Prudencio fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles tras intentar abandonar Estados Unidos mientras enfrenta una orden de arresto vigente por abuso sexual infantil en el condado de Montgomery, Maryland.

De acuerdo con las autoridades migratorias, el hombre, de 43 años y residente de Germantown, se encuentra en territorio estadounidense de manera irregular y pretendía abordar un vuelo con destino a su país de origen.

Según información del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD por sus siglas en inglés), la investigación sobre González Prudencio comenzó cuando un menor de 12 años denunció en octubre de 2021 un abuso cometido presuntamente por un familiar.

Dicho episodio, según los detectives de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales, habría tenido lugar aproximadamente un año antes de la denuncia.

Orden de arresto y antecedentes migratorios

Las autoridades del MCPD emitieron la orden de arresto el 22 de noviembre de 2022 tras identificar a González Prudencio como sospechoso y solicitar su entrega voluntaria, compromiso que no cumplió.

Esta orden fue inscrita en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal y se mantuvo activa desde entonces. Al mismo tiempo, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalaron que el detenido poseía también una orden de deportación previa, emitida en 2005 por ingreso ilegal, y otra dictada en febrero de 2025 debido a su ausencia en procedimientos de inmigración.

Las autoridades migratorias confirmaron que González Prudencio tenía una orden de deportación previa de 2005 y otra actual por ausencia en procesos migratorios. (Cortesía: WJLA-TV)

Ambas órdenes formaban parte del historial que llevó a su localización en Dulles.

La detención de González se produjo cuando agentes de CBP verificaron la orden judicial en su contra al momento de registrar su intento de salida del país. Posteriormente, fue trasladado a la custodia de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington antes de ser internado en el condado de Loudoun, donde se mantiene a la espera de su extradición a Maryland, según detalla el Departamento de la Policía del condado de Montgomery.

El 1 de febrero, las autoridades informaron que González Prudencio fue detenido en el Aeropuerto Dulles cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a El Salvador. No hay información sobre su paradero durante los más de tres años previos a su arresto, ya que no se presentó ante las autoridades.

Coordinación de agencias y respuesta oficial

El caso ha puesto en primer plano la cooperación interinstitucional entre agencias federales y locales estadounidenses encargadas de la protección de menores y la seguridad fronteriza.

Christine Waugh, directora del puerto de área de CBP en Washington D.C., afirmó en unas declaraciones a los medios: “Este arresto ilustra cómo los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza ayudan a proteger a algunas de nuestras víctimas más vulnerables al trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para devolver a los fugitivos ante la justicia”.

La investigación sobre González Prudencio involucró tanto a los detectives del MCPD como a los Servicios de Bienestar Infantil, que desde octubre de 2021 se enfocaron en las denuncias del menor afectado.

El ciudadano salvadoreño arrestado intentó salir de Estados Unidos pese a múltiples órdenes de deportación y antecedentes migratorios irregulares. (Cortesía: WJLA-TV)

El caso ha resaltado la capacidad de las bases de datos federales para detectar personas buscadas en los puntos de salida del país, así como el uso de la lista del Centro Nacional de Información Criminal en contextos de seguridad aeroportuaria.

Tras su arresto, González Prudencio permanece bajo custodia en el condado de Loudoun a la espera de ser extraditado a Maryland.

El caso se enmarca en una serie de incidentes recientes que han puesto de relieve las fallas en los procesos migratorios y de control fronterizo, así como la coordinación entre agencias estadounidenses en materia de seguridad y protección de menores.