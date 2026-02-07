Shakira inicia su residencia en El Salvador con una imagen desde el estadio Mágico González

Vista aérea del estadio Jorge Mágico González en San Salvador, preparado para la residencia de conciertos de Shakira (Foto cortesía de RFI).

La cantante Shakira publicó este sábado en su cuenta oficial de Instagram su primera fotografía desde el estadio Jorge Mágico González, ubicado en San Salvador, donde inicia una residencia artística con cinco presentaciones previstas para Centroamérica.

En la imagen, difundida en sus historias, se observa una de las tribunas del estadio decorada con la leyenda “Residencia Shakira El Salvador”. El mensaje “Nos vemos en unas horas”, acompañado de la ubicación, acompañó la publicación.

Según información de la propia colombiana en redes sociales, la artista eligió el estadio Jorge Mágico González como sede principal de esta serie de conciertos, que reunirá a fanáticos de distintos países de la región.

De acuerdo con los organizadores, la expectativa por el arranque de la residencia en San Salvador generó una movilización de seguidores y una preparación especial del recinto para el desarrollo del espectáculo.

La emoción crece en El Salvador. Una vista del escenario vacío mientras de fondo suena "Estoy Aquí", anticipando una noche inolvidable con Shakira.

Durante el ciclo de conciertos, la artista ofrecerá cinco shows, distribuidos en varias fechas, con el objetivo de acercar su repertorio a públicos de toda Centroamérica. La residencia representa un nuevo hito en su carrera, ya que marca su regreso a escenarios regionales tras varios años.

La llegada de la cantante a El Salvador está generando un fuerte impacto en el sector turístico y de entretenimiento. Las autoridades detallaron que la organización del evento implementó operativos logísticos y de seguridad para garantizar la asistencia de miles de personas provenientes de distintos países centroamericanos.

El repertorio de Shakira: éxitos y clásicos en su residencia centroamericana

Durante su residencia en El Salvador, la artista podría interpretar un repertorio que abarca éxitos de distintas etapas de su carrera.

Entre las canciones que suelen formar parte de sus presentaciones destacan clásicos como “Estoy Aquí”, “Ciega, sordomuda” y “Antología”, así como temas internacionales como “Whenever, Wherever” y “Hips Don’t Lie”.

También se espera la inclusión de sencillos recientes como “Te Felicito”, “Monotonía” y “Acróstico”, junto con piezas emblemáticas como “La Tortura”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “Chantaje”. El repertorio contempla baladas, pop y ritmos latinos que han consolidado a Shakira como referente global en la música.

La cantante aparece caracterizada como Gazelle, personaje al que le da voz en la película animada. (Créditos: Disney)

Por el momento, no se ha anunciado la participación de algún invitado especial en los conciertos. Sin embargo, la cercanía de la artista con su público abre la posibilidad de que surjan sorpresas durante sus presentaciones, como la invitación de Sheynnis Palacios para caminar junto a ella el día de mañana.

El significado de “Residencia Centroamericana” en los conciertos de Shakira

Se denomina “Residencia Centroamericana” a la serie de conciertos de la colombiana porque la artista ha programado varias presentaciones consecutivas en un mismo recinto, el estadio Jorge Mágico González de San Salvador, con el objetivo de reunir a sus fans de toda la región.

El concepto de residencia, habitual en la industria musical internacional, se utiliza para describir ciclos de espectáculos en un lugar fijo durante un periodo determinado. En este caso, la residencia de Shakira está dirigida a seguidores de distintos países de Centroamérica, quienes podrán asistir a cualquiera de las cinco fechas anunciadas en El Salvador.