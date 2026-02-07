Sheynnis Palacios regresa a El Salvador para caminar junto a Shakira en la residencia centroamericana

ARCHIVO: La ex Miss Universo, Sheynnis Palacios, regresa a El Salvador, para caminar con Shakira previo a uno de los cinco conciertos programados por la colombiana en El Salvador./(EFE/ Rodrigo Sura).

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, volverá a El Salvador para compartir escenario con Shakira en la segunda fecha de la residencia centroamericana de la artista, programada para el domingo 8 de febrero.

La nicaragüense participará junto a la cantante colombiana en uno de los momentos más esperados del espectáculo, bajo la organización de Two Shows. La relación entre ambas ha cobrado notoriedad desde mayo de 2025, cuando Shakira invitó a Palacios a caminar con ella en el concierto inaugural del “Tour de las mujeres ya no lloran”, dando inicio a una amistad que se ha mantenido desde entonces.

De acuerdo con datos difundidos por los organizadores, Palacios arribará a El Salvador este día 7 de febrero de 2026, lo que representa su segunda visita al país en menos de tres meses.

Sheynnis Palacios se prepara para su viaje desde el Aeropuerto Internacional de Miami, rumbo a su próxima presentación junto a Shakira en El Salvador (Foto cortesía Sheynnis Palacios).

En diciembre, la comunicadora nicaragüense condujo la elección de la reina de Santa Tecla, evento en el que generó una conexión fuerte con el público local. Durante esa jornada, Sheynnis Palacios recorrió el distrito y recibió el respaldo de decenas de seguidores, tanto nicaragüenses como salvadoreños, en el parque Cafetalón.

Un reencuentro con historia: Sheynnis Palacios y Shakira, juntas en el país donde nació una corona

La primera vez que Sheynnis Palacios compartió escenario con Shakira ocurrió tras su coronación como Miss Universo, en una presentación que marcó el inicio de una amistad visible en escenarios internacionales.

Desde entonces, ambas han coincidido en diversas ocasiones, incluyendo celebraciones personales como la organizada por Shakira para presentar su disco “Las mujeres ya no lloran”, evento en el que compartieron con otras celebridades del mundo del espectáculo.

Ahora, caminarán juntas en el país donde Palacios alcanzó el máximo título de belleza, hecho que otorga un significado especial a su participación en el espectáculo. La presencia de la Miss Universo ha generado gran expectativa entre el público y la comunidad nicaragüense residente en El Salvador.

¡Pura energía! Shakira, la ex Miss Universo Sheynnis Palacios y un grupo de amigas se apoderan de la noche con un divertido baile que celebra la libertad y la amistad.

La nueva participación de Sheynnis Palacios junto a Shakira suma un capítulo a la agenda cultural de la región, en una fecha que coincide con el aniversario de la coronación internacional de la Miss Universo. La colaboración entre ambas personalidades sigue despertando atención en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores.

Dos referentes latinas unidas en El Salvador

La presencia conjunta de Sheynnis Palacios y Shakira en El Salvador representa un momento relevante para la comunidad latina.

Ambas figuras, reconocidas por su impacto internacional en la música y la belleza, se reúnen en el país donde Palacios obtuvo el título de Miss Universo. Su participación en el espectáculo no solo resalta el talento y la influencia de la región, sino que también refuerza el papel de las mujeres latinas en la escena cultural global.

La expectativa entre los asistentes crece ante la oportunidad de ver a dos referentes compartir escenario y celebrar juntas sus logros.

La ex Miss Universo Sheynnis Palacios y la influencer Lele Pons lo dieron todo cantando.

La realización de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador marca un acontecimiento histórico para el país. La llegada de una artista internacional de la trayectoria de Shakira consolida a El Salvador como un destino relevante para grandes espectáculos en la región.

La presencia de la cantante, acompañada por figuras como Sheynnis Palacios, ha generado una notable expectativa entre seguidores y medios, y posiciona al país como escenario de eventos de alcance mundial.