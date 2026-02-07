El Salvador

Parqueo gratuito y estrictas medidas contra cobros ilegales durante los conciertos de Shakira en San Salvador

La alcaldía de San Salvador habilitó estacionamientos gratuitos y desplegó vigilancia especial para impedir cobros irregulares durante los conciertos de Shakira, en una estrategia que busca garantizar el orden y la seguridad de los asistentes

La alcaldía de San Salvador
La alcaldía de San Salvador establece zonas exclusivas para venta ambulante durante los conciertos de Shakira en el estadio Jorge “El Mágico” González. (cortesía de Alcaldía de San Salvador)

La Alcaldía de San Salvador anunció la habilitación de parqueo gratuito en el Complejo Canchas “Chapupo” Rodríguez y el Parque Bicentenario para los asistentes a los conciertos de Shakira. Las presentaciones de la artista colombiana están previstas para los hoy (7), 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio Jorge “El Mágico” González, donde se espera una asistencia masiva.

De acuerdo con información oficial difundida por la Alcaldía de San Salvador, el acceso gratuito a estos estacionamientos busca ordenar la movilidad en la zona y facilitar la llegada de los asistentes al recinto.

La medida incluye además vigilancia permanente y la participación del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar la seguridad de los vehículos y prevenir cobros indebidos. El edil capitalino, Mario Durán, señaló que la municipalidad reiteró que no permitirá que particulares aprovechen el evento para vender espacios de aparcamiento, ya que esta práctica está prohibida por la normativa local.

Estacionamientos gratuitos en el Complejo
Estacionamientos gratuitos en el Complejo “Chapupo” Rodríguez y Parque El Talapo estarán disponibles de 2:00 p.m. a 1:00 a.m. para todos los conciertos de Shakira, según informó la Alcaldía de San Salvador (Foto cortesía de la Alcaldía de San Salvador).

La administración municipal también habilitó parqueo gratuito en el estadio Cuscatlán y acordó con los centros comerciales cerca de la zona del recinto de San Salvador una tarifa única para quienes retiren sus vehículos entre las 22:00 y las 2:00 horas.

La intención, según las respectivas autoridades, es reducir el flujo vehicular en las inmediaciones del estadio y promover el uso de los estacionamientos autorizados. Además, se ha puesto a disposición transporte gratuito desde los parqueos habilitados hasta el estadio, facilitando el traslado seguro de los asistentes.

Medidas contra cobros ilegales y operativo de seguridad reforzado durante los conciertos

La alcaldía advirtió sobre la ilegalidad de los cobros no autorizados y estableció canales para que los ciudadanos denuncien cualquier intento de cobro irregular. “No vamos a permitir que personas ajenas vendan parqueos en la vía pública durante los conciertos. Quien lo haga estará incurriendo en una falta y será sancionado”, comunicó la municipalidad a través de sus redes sociales.

El operativo de seguridad y control se mantendrá activo durante toda la serie de conciertos, con patrullajes constantes en las zonas de estacionamiento y el despliegue de personal adicional en los puntos de mayor afluencia. La coordinación entre las autoridades municipales y nacionales apunta a evitar incidentes como cobros ilegales, robos o desórdenes que pudieran afectar la experiencia del público.

Ante la llegada de miles de turistas por la residencia de Shakira, la capital tomará acciones coordinadas con la policía y el ejército. El objetivo es erradicar la práctica abusiva de cobrar por parquear en la vía pública, garantizando la seguridad y una experiencia positiva para todos.

Objetos permitidos y prohibidos para el concierto de Shakira en El Salvador

Objetos prohibidos:

  • Bebidas alcohólicas externas
  • Alimentos o bebidas externas
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Armas u objetos punzocortantes
  • Aerosoles, fuegos artificiales o bengalas
  • Cámaras profesionales o de video
  • Mochilas grandes o maletas
  • Mascotas
  • Paraguas
  • Palos de selfie
  • Cascos de motocicleta
  • Drones
  • Instrumentos musicales
  • Cinturones con estoperoles, cadenas o púas.

Objetos permitidos:

  • Celulares
  • Bolsos de mano pequeños (no mayores a 30cm x 30cm)
  • Cangureras sujetas a revisión
  • Lentes, gorras y sombreros
  • Medicamentos con receta médica vigente
  • Bloqueador solar en crema o gel
  • Gel antibacterial en envase no mayor a 60ml
  • Maquillaje en empaque de plástico
  • Paquetes de snacks sellados (consultar en el punto de acceso).

<b>Recomendaciones adicionales:</b>

  • No compartir el código QR de tu boleto
  • No comprar entradas a revendedores
  • Evitar llevar objetos de valor
  • Reportar cualquier inconveniente al personal de seguridad
  • Llegar con anticipación para facilitar el ingreso.

