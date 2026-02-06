Shakira abre su residencia en Centroamérica con un DJ salvadoreño al frente de las cinco fechas

Mikhail López, DJ salvadoreño, durante su presentación ante miles de asistentes en el estadio (Foto cortesía de Mikhail Lopez Molina)

A pocas horas del inicio de la residencia de Shakira en El Salvador, en las inmediaciones del estadio la atmósfera adquiere una energía singular. Mientras los equipos técnicos ajustan cada detalle y los fans comienzan a congregarse, Mikhail López revisa su consola, contempla el escenario y repasa mentalmente la lista de temas con los que abrirá el primero de los cinco conciertos que marcarán un antes y un después en su trayectoria.

El DJ salvadoreño se convertirá en el único artista local que tendrá a su cargo la apertura de las cinco fechas de la residencia de Shakira en Centroamérica, una oportunidad que lo coloca en el centro de uno de los eventos musicales más esperados del año.

La serie de conciertos, que tendrá su epicentro en El Salvador, representa un acontecimiento inédito para la región y una apuesta de la industria por escenarios fuera de los principales circuitos latinoamericanos.

Para DJ Mikhail López, la ocasión exige versatilidad y conocimiento del público. “Tocaré de todo un poco, ya que es un concierto de tres generaciones, comenzando desde los 90’s. Así que sonarán éxitos de esa época y éxitos actuales”, explicó López en entrevista con Infobae.

La selección musical busca conectar con quienes crecieron con los primeros éxitos de Shakira y también con los asistentes más jóvenes, que identifican en la artista colombiana a una referente global.

Shakira inaugura una residencia de cinco conciertos en El Salvador como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Cortesía: Shakira)

De los clubes locales a los grandes escenarios: la trayectoria y el mensaje de Mikhail López

La historia de López en la música electrónica comenzó hace veinticuatro años, lejos de los grandes escenarios y de la visibilidad internacional. Su carrera se forjó en clubes, fiestas privadas y eventos donde la improvisación y la adaptabilidad resultaban esenciales para sobrevivir.

Hoy, después de haber compartido cartel con figuras como:

Bad Bunny

Karol G

Daddy Yankee

Alan Walker

Steve Aoki

Manuel Turizo

Ángeles Azules

Sebastián Yatra.

Revive la energía de una noche inolvidable. Un vistazo la participación de Mikhail en el concierto de Bad Bunny, haciendo vibrar a miles de personas en el estadio.

El DJ salvadoreño reconoce que cada paso ha sido una preparación para desafíos como el que ahora enfrenta. Abrir los conciertos de una artista de la magnitud de Shakira implica una responsabilidad adicional.

“Más que ser el rostro encargado de abrir el concierto, es un honor poder hacer que la gente la pase bien antes del show principal”, expresó López a Infobae. El público que asistirá a la residencia espera una experiencia completa y la labor del DJ consiste en crear una atmósfera propicia para el espectáculo central, sin eclipsar a la protagonista de la noche.

El escenario donde López desplegará su propuesta musical no solo es un espacio de visibilidad personal, sino también un símbolo para toda una generación de DJs en Centroamérica. “Es un mensaje que va más allá de poder abrir un concierto de magnitud mundial, es un mensaje para las nuevas generaciones de DJ: que con perseverancia, disciplina, mucha humildad y, sobre todo, pedirle a Dios que todo llegue a su momento, con todo eso en práctica se puede lograr”, reflexionó el artista en diálogo con Infobae.

Mikhail López junto al reconocido DJ Steve Aoki durante uno de los eventos en los que compartieron escenario (Foto cortesía Mikhail Lopez Molina).

Preparativos, desafíos y la oportunidad de una vida: el salto de Mikhail López junto a Shakira

La expectativa por la residencia de Shakira ha impulsado semanas de preparación y ensayos. Para López, el reto implica no solo seleccionar la música adecuada, sino también anticipar el ánimo del público y adaptarse a la dinámica de un espectáculo internacional.

El DJ confía en su experiencia acumulada y en su capacidad para leer a la audiencia. “Ser parte de algo nunca antes visto en El Salvador y me atrevería a decir en Centroamérica es algo tan genial, poder decir en el futuro: ‘Yo estuve abriendo la residencia de Shakira en El Salvador’. Creo que las palabras no alcanzarían para describir lo genial que se siente”, afirmó.

A lo largo de su carrera, Mikhail López ha aprendido a valorar las oportunidades que surgen en escenarios complejos. Su recorrido incluye aperturas para conciertos multitudinarios y encuentros con artistas globales, pero la residencia de Shakira le ofrece una plataforma sin precedentes. “La posibilidad de participar en estas cinco fechas es también un reconocimiento al trabajo de años y un incentivo para quienes comienzan en la música”, resumió el DJ.

Varias personas disfrutaron de las mezclas de Mikhail Lopez Molina, bajo un hipnótico espectáculo de luces y visuales, creando una atmósfera inolvidable.

Las horas avanzan, la ciudad de San Salvador se prepara para recibir a miles de fanáticos y el backstage cobra vida con la llegada de los técnicos, músicos y personal de producción. López, enfocado y sereno, realiza las últimas pruebas de sonido. Cada elemento en su set lista responde a una intención: generar emoción, preparar el ambiente y dejar una huella en la memoria colectiva de quienes asistirán a la residencia de Shakira.