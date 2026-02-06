El Salvador está consolidado como líder regional en rapidez aduanera, según el BID

Nuevas cifras posicionan al país entre los más eficientes de América Latina, pero la falta de competencia sigue limitando el potencial de crecimiento y desarrollo de la región (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

El informe anual Desarrollo en las Américas (DIA) 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que El Salvador se consolida como el país con mayor eficiencia aduanera de Centroamérica, una ventaja competitiva clave que podría traducirse en un avance sustancial de su economía si se mantuviera el impulso de reformas orientadas a una mayor competencia. El desafío de aumentar la productividad y el impacto de la competencia fueron destacados por el BID como elementos centrales para acelerar el crecimiento del PIB per cápita en la región.

Como una de las observaciones finales del documento, el BID advierte que la falta de competencia es un obstáculo decisivo que limita el crecimiento económico en Centroamérica, y estima que de alcanzarse los estándares de economías avanzadas, El Salvador y el resto de la región podrían aumentar su PIB per cápita en hasta 11%.

La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) difundió las conclusiones del informe, que posicionan al país como líder en rapidez de trámites para exportaciones. Según registros analizados por el BID, El Salvador completa, en promedio, los trámites aduaneros en tres días calendario, situándose así junto a Uruguay y Guatemala a la cabeza de América Latina y superando ampliamente a otros países como Brasil y Guyana, donde la demora en trámites aduaneros supera los 10 días.

“El Salvador agiliza lo que mueve la inversión. Despacho aduanero en solo 4 días, el más rápido de la región, con base a los datos del BID. Menos tiempo detenido, menos costos. Más competitividad para hacer negocios e invertir“, destacó el INVEST.

Entre mejoras en tiempos de exportación y progresos en el mercado laboral, el análisis del BID advierte las barreras institucionales que aún frenan la expansión económica sostenible (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

En términos de costos logísticos, el sistema logístico salvadoreño también muestra eficiencia: los costos de transporte equivalen aproximadamente al 7% del valor de los envíos comerciales. Este porcentaje representa una mejora apreciable frente a los promedios regionales, según datos del BID.

El informe también profundiza en la composición de los beneficios del mercado laboral. Los trabajadores salvadoreños reciben 52 centavos de cada dólar de valor que generan para las empresas, un porcentaje superior al de México (50 centavos) y Colombia (49 centavos), aunque aún lejos de los niveles de Estados Unidos (65 centavos) y de las economías avanzadas (81 centavos).

El análisis del BID examina, además, el clima de confianza institucional y calidad regulatoria en El Salvador. Los indicadores ubican al país en una posición media-baja, con un índice de confianza ciudadana en el gobierno de 0,4 (sobre una escala de cero a 0,6) y una calidad regulatoria apenas inferior a cero.

De cara al futuro inmediato, los datos económicos asociados al informe prevén un incremento relevante en el comercio exterior salvadoreño. El BID anticipa un crecimiento del 10% en el valor de las exportaciones del país para 2025, impulsado especialmente por sectores como plásticos, café y productos alimenticios elaborados. Para respaldar la estabilidad macroeconómica y fiscal, la institución aprobó más de USD 1.264 millones en financiamiento a El Salvador durante 2025, sumando un nuevo apoyo a la evolución de su economía.

Al eliminar el control previo en Aduana, productos como electrodomésticos, cargadores, juguetes y elementos de protección personal podrían no cumplir con los estándares de seguridad necesarios (Foto: Shutterstock)

El conjunto de los datos subraya que, más allá de los avances en eficiencia aduanera y desempeño exportador, el reto estructural para El Salvador es profundizar la competencia económica e institucional, según sostiene el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe.