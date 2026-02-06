El Salvador

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Enero marcó un arranque fuerte para el sector empresarial salvadoreño, con cerca de 900 nuevas entidades registradas y avances notables en la digitalización de servicios públicos, según reportes del Centro Nacional de Registros.

El alza en la creación
El alza en la creación de empresas se mantiene en el primer mes del año, según el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros.

El inicio de 2026 muestra un panorama alentador para el sector empresarial salvadoreño. De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, enero cerró con la constitución de aproximadamente 900 nuevas empresas, una cifra que marca un ritmo de crecimiento sostenido y que, de mantenerse durante los próximos meses, podría llevar al país a superar las 10,000 nuevas entidades al finalizar el año. El cierre de 2025 ya evidenció una tendencia al alza, con 8,300 empresas creadas, frente a las 6,000 registradas en 2024.

Trigueros, en la entrevista matutina de radio YSKL, destacó que “nuestro crecimiento fue en la creación de empresas, cerramos con 8,300 nuevas entidades (en 2025)”, mientras que 2024 se registraron 6,000.

Puedo compartirles que enero cerramos con casi 900 nuevas empresas, si vamos así podríamos finalizar 2026 con más de 10,000”, reveló el funcionario. Esta dinámica responde, en parte, a las reformas implementadas en los últimos años y a la simplificación de trámites que ha impulsado la institución.

Uno de los factores que ha incidido en el dinamismo empresarial es la puesta en marcha de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un modelo que ha eliminado barreras tradicionales para la formalización de negocios. “No se requiere un notario, los trámites se hacen en línea, son unipersonales, no necesita asociarse”, resaltó Trigueros, subrayando el impacto de esta modalidad como agente dinamizador para la creación de nuevas empresas.

La digitalización de servicios ha sido otro de los pilares de la modernización del CNR. Según detalló el propio Trigueros, al cierre de 2025 la institución contabilizaba 140 servicios digitalizados y más de 300 procesos simplificados. Este avance cobra especial relevancia si se compara con la situación encontrada en 2019, cuando existían únicamente cuatro servicios digitalizados. “Logramos cerrar 140 servicios digitalizados (en el 2025) y más de 300 simplificados. Es decir, que cuando llegamos al CNR en 2019, encontramos solo cuatro servicios digitalizados y de ahí nada, ahora son 140”, explicó.

Esto responde a la creciente
Esto responde a la creciente necesidad de digitalizar procesos administrativos, para optimizar tiempos y brindar eficiencia en las instituciones.

Los esfuerzos de digitalización han tenido un impacto directo en la reducción de los tiempos de respuesta y en la agilización de trámites. “Logramos que los trámites burocráticos, lentos, reducirlos en tiempos y lo hemos alcanzado digitalizando, modernizando; además, modificamos el área legal en algunos aspectos, tenemos una Ley de Propiedad Intelectual”, dijo Trigueros. La modernización también ha abarcado la automatización de la renovación de matrículas, proceso que ahora se realiza con sello electrónico y que representa el registro más demandado por los usuarios.

El área inmobiliaria ha mostrado señales de recuperación y crecimiento, reflejado en un incremento del 13% en las compras de inmuebles y transferencias de dominio respecto al año anterior. Trigueros atribuye este comportamiento a factores como la mejora en la seguridad, la recuperación de zonas y el retorno de salvadoreños que deciden invertir en este territorio. “Refleja lo que el mercado inmobiliario está creciendo y se debe a la seguridad que hay en el país, salvadoreños que vienen a invertir, zonas recuperadas, entre otros”, explicó.

Durante el año pasado, el CNR reportó más de 130,000 atenciones a nivel nacional, un crecimiento del 11% en comparación con el periodo anterior. Para este año, la institución trabaja en la creación de un centro de mediación dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, enfocado en procesos de infracciones por el uso de marcas.

En síntesis, el arranque de año posiciona al país en la ruta de la dinamización empresarial y la modernización institucional. La digitalización de 140 servicios y la simplificación de más de 300 trámites en el CNR no solo han facilitado el entorno para los emprendedores, sino que también han contribuido a un ambiente más competitivo y transparente. El reto para los próximos meses será mantener el ritmo de crecimiento y profundizar en la transformación digital, con el objetivo de consolidar la tendencia y superar la meta de las 10,000 nuevas empresas este año.

