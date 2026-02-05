Avanza la construcción del puente binacional José Manuel Arce, una obra estratégica en la frontera entre El Salvador y Guatemala

Un vistazo dinámico al proceso de construcción del puente José Manuel Arce. Desde las tomas aéreas hasta el trabajo de la maquinaria pesada, observa cómo se pavimenta una nueva vía para el futuro.

La construcción del puente binacional General José Manuel Arce, que conecta El Salvador con Guatemala en la frontera de La Hachadura-Pedro de Alvarado, avanza a paso firme como una de las principales apuestas de integración y logística regional del gobierno salvadoreño. Esta infraestructura, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), representa una intervención de alto impacto tanto para el comercio internacional como para la seguridad y la movilidad fronteriza.

El proyecto, ubicado sobre el río Paz, consiste en la edificación de un puente de concreto presforzado del tipo cajón, de 173 metros de longitud y hasta 300 metros conforme a los datos más recientes del MOP, lo que lo convertirá en el más largo de El Salvador sin base intermedia.

Contará con cuatro carriles de circulación de 3.60 metros de ancho cada uno, hombros exteriores de 0.50 metros y aceras de 0.30 metros, además de sistemas de drenaje para canalizar la escorrentía pluvial hacia el río y vías de aproximación pavimentadas. La obra también incluye la pavimentación de 1.4 kilómetros de carretera de acceso, lo que fortalecerá la conectividad vial entre ambos países.

Según el presidente Nayib Bukele, la modernización de esta infraestructura responde a una deuda histórica, ya que el puente actual presentaba un alto grado de deterioro y una sección hidráulica estrecha, lo que incrementaba los riesgos de colapso y afectaciones durante la época lluviosa.

En años anteriores, el caudal del río Paz ha subido hasta seis metros y ha estado a dos metros de alcanzar y dañar gravemente la estructura, poniendo en peligro la movilidad de personas y mercancías.

El nuevo puente José Manuel Arce reemplaza una estructura deteriorada y facilitará el flujo seguro de personas y mercancías en la frontera./(Ministro de Obras Públicas)

La intervención de las autoridades salvadoreñas ha permitido reparar los daños y garantizar la continuidad del tránsito, una acción que ha sido reconocida por la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.

El nuevo puente binacional José Manuel Arce tiene una inversión superior a los $30 millones y forma parte de un préstamo internacional por $144.7 millones, destinado al desarrollo de infraestructura vial estratégica en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad.

La construcción beneficiará directamente a una población aproximada de 434.718 personas que utilizan este paso fronterizo, considerado el nodo vial más relevante para el comercio terrestre de El Salvador. De acuerdo con organismos internacionales, el 30% del total por peso de la mercadería que sale vía terrestre del país cruza por la frontera La Hachadura, lo que subraya la importancia de esta obra para la economía regional.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha destacado en diversas ocasiones que la nueva infraestructura será más alta y resiliente al cambio climático, con el objetivo de evitar interrupciones durante emergencias y proteger tanto a personas como a mercancías. Además, el puente estará conectado a nuevas instalaciones aduaneras y migratorias, y facilitará la circulación mediante un tramo adicional de dos kilómetros de carretera que funcionará como “by-pass” entre ambos países.

Los trabajadores utilizan maquinaria especializada para la edificación del puente sobre el río Paz, en el paso fronterizo de La Hachadura-Pedro de Alvarado./(Ministerio de Obras Públicas)

El avance de la obra ha requerido el traslado de maquinaria y equipos al lado guatemalteco, en coordinación con las autoridades de ese país que, según el ministro Rodríguez, construirán el puente El Jobo en la frontera Las Chinamas, en El Salvador. La cooperación binacional ha sido constante, con reuniones técnicas orientadas a garantizar que ambas infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y sostenibilidad.

Como parte de las obras se realizan mejoras en el paso fronterizo y se avanza en la adecuación de sistemas modernos que agilizarán el comercio y el tránsito de turistas. La apuesta, tanto de El Salvador como de Guatemala, es consolidar una frontera segura, eficiente y adaptada a los retos del clima y el comercio global.

El puente José Manuel Arce simboliza así una transformación profunda en la conectividad regional, al tiempo que apunta a reducir los impactos de las inundaciones y a fortalecer la integración económica entre dos países que comparten una de las rutas comerciales más dinámicas de Centroamérica.