Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió el dictamen favorable que será discutido mañana en sesión plenaria./ (Asamblea Legislativa)

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable que permite al economista Alberto Arene Guerra aceptar la condecoración de la Orden de la Estrella de Italia, una de las más altas distinciones que otorga el gobierno italiano.

El dictamen, aprobado en sesión de trabajo, será remitido al pleno legislativo para su votación definitiva.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Ana Magdalena Figueroa, explicó que la solicitud fue presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Juana Alexandra Gil Tinoco, en cumplimiento del artículo 131, ordinal 23, de la Constitución de la República.

“Es competencia de esta Asamblea Legislativa conceder permiso a los salvadoreños para que acepten distinciones honoríficas otorgadas por gobiernos extranjeros”, afirmó Figueroa al exponer el caso ante sus colegas.

Figueroa resaltó la trayectoria de Alberto Arene Guerra, a quien describió como “economista y analista salvadoreño, miembro del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica y del Colegio de Economistas de El Salvador”.

Agregó que la distinción de la Orden de la Estrella de Italia es “una alta distinción honorífica de la República Italiana, otorgada por el presidente a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, para premiar a ciudadanos italianos o extranjeros que han hecho méritos especiales en la promoción de relaciones amistosas y de cooperación entre Italia y otros países”.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, intervino para manifestar su respaldo al dictamen y destacar los méritos del economista salvadoreño. “Es por su profesionalidad y sus dotes académicos y humanitarios que contribuye a una merecida señal de aprecio, destacando su fuerte dedicación y entrega al país por su constante aporte a la promoción de la cultura y el arte italiano en El Salvador”, expresó.

El diputado subrayó además que Arene Guerra “ha sido presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), presidente del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y es originario del departamento de La Libertad, tecleño de corazón”.

/(Universidad Tecnológica de El Salvador)

Por su parte, la diputada Evelyn Merlos, reiteró que la comisión consideró que la condecoración no contraviene los intereses del país y representa un reconocimiento a los valores y aportes de los salvadoreños en el extranjero.

“La distinción a conferir no contraviene los intereses de la República de El Salvador y constituye un reconocimiento a los valores y aportes de ciudadanos salvadoreños en el extranjero, por lo que es procedente conceder permiso al ciudadano Alberto Arene Guerra para que pueda aceptar la condecoración de la Orden de la Estrella de Italia”, leyó Merlos ante la comisión.

El dictamen será llevado ante el pleno legislativo, que se reunirá mañana, para su respectiva discusión y aprobación.

En caso de ser aprobado, el decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. La comisión reiteró que el procedimiento para otorgar este tipo de distinciones está regulado por la Constitución, que atribuye a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de autorizar a ciudadanos salvadoreños para recibir reconocimientos oficiales de gobiernos extranjeros.

Durante la sesión, los diputados reiteraron la importancia de reconocer el talento y compromiso de los compatriotas que sobresalen en el exterior. “El voto de este servidor está más que listo para seguir apoyando a todos esos salvadoreños que en su momento están reconociendo su trayectoria”, señaló Walter Alemán.

Para el caso de Arene Guerra destaca el papel de los profesionales salvadoreños en el fortalecimiento de los vínculos internacionales del país.

El dictamen favorable fue aprobado de manera unánime. La comisión subrayó que este tipo de reconocimientos internacionales refuerzan la imagen del país y el valor de su diáspora, al tiempo que promueven el intercambio y la cooperación con otras naciones.