El Salvador

Surf City impulsa una ola de inversiones extranjeras en la costa de El Salvador

El crecimiento de Surf City en La Libertad y su expansión hacia el oriente colocan a El Salvador en el mapa de los inversionistas internacionales, impulsados por el atractivo de sus olas y la organización de campeonatos mundiales de surf

Guardar
Vista aérea del malecón y
Vista aérea del malecón y parque de diversiones en La Libertad, uno de los puntos emblemáticos del desarrollo turístico impulsado por Surf City en la costa de El Salvador (Foto cortesía del MOP).

Surf City se ha posicionado como el motor de una transformación económica en la costa salvadoreña, atrayendo inversiones extranjeras a niveles inéditos en los últimos cinco años. Desde el lanzamiento de este ambicioso proyecto en La Libertad en 2019 y su reciente expansión hacia la zona oriental, el flujo de capital foráneo no solo ha dinamizado el turismo, sino que también ha modificado el perfil económico de las localidades costeras.

La apuesta por Surf City surgió como una estrategia del gobierno salvadoreño para potenciar el turismo con base en el surf y, al mismo tiempo, proyectar una nueva imagen internacional del país. De acuerdo con Good Life El Salvador, la primera fase incluyó obras de infraestructura valoradas en más de 40 millones de dólares, constados en:

  • Construcción de carreteras
  • Mejora en los servicios básicos
  • Proyectos de saneamiento.

Estas inversiones públicas estimularon la llegada de fondos privados, en particular de empresarios estadounidenses, europeos y latinoamericanos interesados en el desarrollo hotelero, la gastronomía y los servicios para surfistas.

La transformación de El Zonte
La transformación de El Zonte y Surf City convierte a El Salvador en destino competitivo para eventos internacionales de surf y el turismo sostenible. (Foto: @SecPrensaSV)

El impacto inicial en La Libertad se refleja en la aparición de nuevos hoteles boutique, hostales, restaurantes y centros de entrenamiento de surf, así como en la demanda de bienes raíces. Según datos, la ocupación hotelera durante los campeonatos internacionales de surf ha alcanzado el 100 % en temporadas altas, generando ingresos directos para la economía local y atrayendo la atención de fondos de inversión extranjeros.

Surf City II: inversiones millonarias y expansión hacia la zona oriental

La segunda etapa del proyecto, conocida como Surf City II, traslada este modelo de desarrollo hacia la zona oriental del país, en especial a los municipios costeros de Usulután y San Miguel.

El gobierno presentó un portafolio de inversiones de 7,500 millones de dólares para el sector turístico, priorizando la costa oriental como un nuevo corredor de oportunidades.

De momento, empresarios de Estados Unidos, Canadá y España han mostrado interés en el desarrollo de resorts y complejos turísticos. La expansión de Surf City en la zona oriental agrega valor a playas como El Cuco y Punta Mango, conocidas por la calidad y constancia de sus olas, pues estas costas atraen tanto a surfistas profesionales como a inversionistas que buscan aprovechar el flujo internacional de visitantes y la demanda creciente de servicios turísticos especializados.

Sumérgete en la impresionante belleza de Punta Mango, El Salvador. Un viaje visual a través de sus playas doradas, olas perfectas y atardeceres mágicos que te dejarán sin aliento.

El turismo internacional y los campeonatos de surf impulsan nuevos proyectos y récords de inversión

El auge de inversiones está directamente vinculado con la presencia constante de turistas internacionales, surfistas profesionales y medios especializados ha incrementado el valor de la tierra en zonas costeras y ha motivado a desarrolladores a invertir en proyectos de condominios, villas y centros comerciales. La inversión extranjera directa en el sector turístico salvadoreño superó los 200 millones de dólares en 2024, marcando un récord histórico para el país.

El gobierno salvadoreño ha anunciado la continuidad del programa Surf City, con la visión de posicionar tanto La Libertad como la zona oriental entre los principales polos turísticos de la región.

Paris 2024 Olympics - Surfing
Paris 2024 Olympics - Surfing - Men's Round 2 - Heat 5 - Teahupo'o, Tahiti, French Polynesia - July 28, 2024. Bryan Perez of El Salvador gets a barrel. Ben Thouard/Pool via REUTERS

La agenda oficial incluye más eventos internacionales de surf, la promoción de alianzas público-privadas y el desarrollo de nuevas áreas de inversión para extranjeros. El atractivo de las olas salvadoreñas y la consolidación de campeonatos internacionales continúan potenciando el interés de capitales extranjeros y la diversificación de la economía costera.

Temas Relacionados

Surf cityInversionesEl SalvadorLa LibertadTurismo

Últimas Noticias

La Dirección de Integración lleva atención integral a más de dos mil habitantes en el oriente y occidente de El Salvador

Un total de 2,500 personas accedió este sábado a consultas en salud, apoyo jurídico y orientación psicológica gracias a la labor de la Dirección de Integración, que implementó transporte gratuito para las comunidades más alejadas

La Dirección de Integración lleva

Honduras frena multas a migrantes en tránsito con prórroga temporal mientras se discute la ampliación de la amnistía

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció un periodo de gracia administrativa para los migrantes en tránsito, aclarando que no se trata de una extensión de la amnistía migratoria, pero sí exime del pago de la multa por ingreso irregular

Honduras frena multas a migrantes

El presidente Bukele defiende su política de seguridad ante críticas internacionales

La estrategia impulsada por el mandatario salvadoreño fue tema central en una conferencia conjunta con el presidente electo chileno, en medio de cuestionamientos por supuestas vulneraciones a las garantías fundamentales

El presidente Bukele defiende su

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

El Ministerio Público cerró 2025 con más de 145,000 causas activas y un aumento sostenido en operativos, imputaciones y decomisos.

Más casos, más audiencias y

El mantenimiento inadecuado aumenta los probabilidad de incendios vehiculares en El Salvador

Las advertencias incluyen la importancia de realizar inspecciones periódicas en talleres certificados y equipar cada unidad con extintor adecuado, prácticas que han contribuido a una baja en la tasa de emergencias reportadas durante el último año

El mantenimiento inadecuado aumenta los

TECNO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Chile

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

MUNDO

Qué es la pensión activa

Qué es la pensión activa en Alemania y cómo funciona el beneficio fiscal para jubilados

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones: “Veremos qué pasa”

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU