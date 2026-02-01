Surf City impulsa una ola de inversiones extranjeras en la costa de El Salvador

Vista aérea del malecón y parque de diversiones en La Libertad, uno de los puntos emblemáticos del desarrollo turístico impulsado por Surf City en la costa de El Salvador (Foto cortesía del MOP).

Surf City se ha posicionado como el motor de una transformación económica en la costa salvadoreña, atrayendo inversiones extranjeras a niveles inéditos en los últimos cinco años. Desde el lanzamiento de este ambicioso proyecto en La Libertad en 2019 y su reciente expansión hacia la zona oriental, el flujo de capital foráneo no solo ha dinamizado el turismo, sino que también ha modificado el perfil económico de las localidades costeras.

La apuesta por Surf City surgió como una estrategia del gobierno salvadoreño para potenciar el turismo con base en el surf y, al mismo tiempo, proyectar una nueva imagen internacional del país. De acuerdo con Good Life El Salvador, la primera fase incluyó obras de infraestructura valoradas en más de 40 millones de dólares, constados en:

Construcción de carreteras

Mejora en los servicios básicos

Proyectos de saneamiento.

Estas inversiones públicas estimularon la llegada de fondos privados, en particular de empresarios estadounidenses, europeos y latinoamericanos interesados en el desarrollo hotelero, la gastronomía y los servicios para surfistas.

La transformación de El Zonte y Surf City convierte a El Salvador en destino competitivo para eventos internacionales de surf y el turismo sostenible. (Foto: @SecPrensaSV)

El impacto inicial en La Libertad se refleja en la aparición de nuevos hoteles boutique, hostales, restaurantes y centros de entrenamiento de surf, así como en la demanda de bienes raíces. Según datos, la ocupación hotelera durante los campeonatos internacionales de surf ha alcanzado el 100 % en temporadas altas, generando ingresos directos para la economía local y atrayendo la atención de fondos de inversión extranjeros.

Surf City II: inversiones millonarias y expansión hacia la zona oriental

La segunda etapa del proyecto, conocida como Surf City II, traslada este modelo de desarrollo hacia la zona oriental del país, en especial a los municipios costeros de Usulután y San Miguel.

El gobierno presentó un portafolio de inversiones de 7,500 millones de dólares para el sector turístico, priorizando la costa oriental como un nuevo corredor de oportunidades.

De momento, empresarios de Estados Unidos, Canadá y España han mostrado interés en el desarrollo de resorts y complejos turísticos. La expansión de Surf City en la zona oriental agrega valor a playas como El Cuco y Punta Mango, conocidas por la calidad y constancia de sus olas, pues estas costas atraen tanto a surfistas profesionales como a inversionistas que buscan aprovechar el flujo internacional de visitantes y la demanda creciente de servicios turísticos especializados.

Sumérgete en la impresionante belleza de Punta Mango, El Salvador. Un viaje visual a través de sus playas doradas, olas perfectas y atardeceres mágicos que te dejarán sin aliento.

El turismo internacional y los campeonatos de surf impulsan nuevos proyectos y récords de inversión

El auge de inversiones está directamente vinculado con la presencia constante de turistas internacionales, surfistas profesionales y medios especializados ha incrementado el valor de la tierra en zonas costeras y ha motivado a desarrolladores a invertir en proyectos de condominios, villas y centros comerciales. La inversión extranjera directa en el sector turístico salvadoreño superó los 200 millones de dólares en 2024, marcando un récord histórico para el país.

El gobierno salvadoreño ha anunciado la continuidad del programa Surf City, con la visión de posicionar tanto La Libertad como la zona oriental entre los principales polos turísticos de la región.

Paris 2024 Olympics - Surfing - Men's Round 2 - Heat 5 - Teahupo'o, Tahiti, French Polynesia - July 28, 2024. Bryan Perez of El Salvador gets a barrel. Ben Thouard/Pool via REUTERS

La agenda oficial incluye más eventos internacionales de surf, la promoción de alianzas público-privadas y el desarrollo de nuevas áreas de inversión para extranjeros. El atractivo de las olas salvadoreñas y la consolidación de campeonatos internacionales continúan potenciando el interés de capitales extranjeros y la diversificación de la economía costera.