La Dirección de Integración lleva atención integral a más de dos mil habitantes en el oriente y occidente de El Salvador

Un total de 2,500 personas accedió este sábado a consultas en salud, apoyo jurídico y orientación psicológica gracias a la labor de la Dirección de Integración, que implementó transporte gratuito para las comunidades más alejadas

Los habitantes de San Miguel y Concepción de Ataco accedieron este sábado a una variedad de servicios médicos, legales y psicológicos, ofrecidos por la Dirección de Integración en el marco del programa Ferias Integra.

Esta doble jornada de atención, refleja la extensión de beneficios públicos orientados a fortalecer el llamado “Florecimiento Salvadoreño” y proyecta su continuidad en otros distritos del país en las próximas semanas.

De acuerdo con información difundida por la Dirección de Integración, la feria en Concepción de Ataco, realizada en el Centro Escolar Antonio J. Alfaro, permitió la asistencia de 1,500 personas entre consultas médicas generales, odontología, oftalmología, ginecología, dermatología, exámenes de VIH y ETS, así como asesoría legal, mediación y atención psicológica.

El operativo incluyó transporte gratuito que facilitó el acceso a vecinos de comunidades y distritos cercanos.

En paralelo, el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas, en San Miguel, atendió a 1,000 personas con servicios médicos, consulta odontológica, fisioterapia y farmacia. Se dispuso también de un circuito cerrado de transporte para garantizar la llegada de los beneficiarios, quienes recibieron orientación de la Procuraduría General de la República en asuntos legales y psicológicos.

Los próximos eventos del programa están programados para el miércoles 4 en el Instituto Nacional Sarbelio Navarrete y el sábado 7 en el Centro Educativo de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, donde se ofrecerán los mismos servicios con el objetivo de “acercar estos beneficios a las comunidades”, según anunció la Dirección de Integración.

Katherine Viera, gerente de Integración Comunitaria, explicó al anunciar la jornada: “Este día nos encontramos en el departamento de Ahuachapán, donde nuevamente estamos desarrollando nuestra feria Integra.

Hemos traído diferentes actividades y beneficios para la población salvadoreña, entre ellos servicios médicos, legales y psicológicos. Pero así también nos encontramos en el departamento de San Miguel, donde también estamos llevando a cabo nuestras ferias integras.

Esto es gracias a la integración y compromiso de las demás instituciones que también se están sumando, para poder acercar todos estos servicios profesionales a cada una de las comunidades. Ese día esperamos beneficiar acá en Ahuachapán a más de mil quinientas personas y así también en el departamento de San Miguel”.

Desde la perspectiva de los usuarios, Marleni Arely Ordóñez, beneficiaria en San Miguel, valoró el trato recibido: “Vine al doctor a pasar consulta y gracias a Dios el doctor me trató bien. Y también los abogados, los licenciados que estaban ahí, todo bien me trataron. Los invito a todos que vengan acá”.

Por su parte, Ana Ruth Ascencio líder comunitaria de la misma localidad, destacó la transformación en el acceso a la atención: “Pues antes nosotros no aprovechábamos esos beneficios que ahora se están dando, porque, si en un dado caso, unas consultas, en la unidad de salud nos costaba mucho y ahora se dan muchos programas en estos grupos que se forman. Hay mucho beneficio para las comunidades y para las personas. Yo los invito a todos de mi comunidad y de todo el pueblo de que participen en estos eventos. Son muy bonitos, ya que salimos un poco de la ignorancia también y conseguimos medicina, el programa que hay de la fiscalía, de la CONAMIPE, muchos programas que las instituciones han organizado para darnos a conocer lo que en las comunidades no nos damos cuenta”.

Asunción viuda de Zaldaña relató su experiencia: “Para comenzar que hay bastantes medicamentos, la atención está bonita y todo eso. Aquí a nosotros nos toca cerquita, cuando muchas personas vienen de lejos y yo vivo aquí en Ataco. Me dieron mis medicamentos, vitaminas, y me dieron medicamento que estos días no ha habido en la unidad de salud. Gracias a Dios, ahora ya me entregaron mi medicamento, entonces tengo que ir otra vez a consulta para seguir mi medicamento, porque yo a diario tomo mi medicamento por la presión”.

