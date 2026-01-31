El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia

Carteles con mensajes alusivos a la primera infancia y nombres de centros escolares destacan entre los asistentes al evento educativo./(Noticiero El Salvador)

El Gobierno de El Salvador ha puesto en marcha jornadas destinadas a la presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, una iniciativa que busca transformar la educación de los niños y niñas en sus primeros años. Estas actividades reúnen a cientos de docentes, directores y asistentes técnicos del sistema educativo público, procedentes de diferentes departamentos del país, quienes asisten para conocer a fondo el enfoque, los contenidos y las metodologías que orientarán la educación inicial en los próximos años.

Las jornadas, desarrolladas en espacios amplios y equipados para la formación masiva, forman parte de una estrategia liderada por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Su objetivo es fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de guiar el aprendizaje en la etapa más temprana de la vida escolar. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Crecer Juntos, ha sido el encargado de organizar estos encuentros, que combinan exposiciones, talleres y actividades prácticas.

Durante las sesiones, los asistentes reciben materiales impresos y digitales sobre el nuevo currículo, revisan ejemplos de planificación pedagógica y participan en dinámicas grupales orientadas a la identificación de buenas prácticas para el aula. Los facilitadores enfatizan la importancia de un enfoque integral, en el que el desarrollo emocional, social, cognitivo y físico de la niñez se aborde de manera articulada. Además, se destaca la necesidad de propiciar ambientes seguros y estimulantes, que permitan a los niños aprender a través del juego, la exploración y la interacción con sus pares y educadores.

Docentes y técnicos en educación participan en la presentación del nuevo currículo de primera infancia en San Salvador./(Noticiero El Salvador)

Uno de los momentos centrales de la jornada es la intervención de especialistas nacionales e internacionales en educación infantil. Entre ellos, la consultora internacional y líder educativa, María Adelaida López, quien expresó: “Quiero abrazar, reconocer y felicitar el compromiso que tiene este país por impulsar la educación integral de la Primera Infancia. Aquí se está trabajando con un enfoque de derechos y con un enfoque integral”. En sus palabras, se resalta el esfuerzo por consolidar una visión en la que cada niño y niña tenga acceso a una educación de calidad desde los primeros años, sentando así las bases para su desarrollo futuro.

La implementación del nuevo currículo responde a la necesidad de actualizar los contenidos y las estrategias pedagógicas, de modo que se adapten a los desafíos actuales de la sociedad salvadoreña y a los estándares internacionales en materia educativa. El documento curricular incorpora orientaciones para la atención a la diversidad, la inclusión de niños con discapacidades, la equidad de género y la participación activa de las familias en el proceso educativo. Asimismo, promueve la formación continua de los docentes y la evaluación permanente de los resultados, con el fin de garantizar mejoras sostenidas en la calidad educativa.

Las jornadas han contado con la participación activa de educadores provenientes de los departamentos de Ahuachapán, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, entre otros. Cada uno de ellos tiene la oportunidad de compartir experiencias, plantear dudas y contribuir con sugerencias para la implementación del currículo en sus respectivos contextos. Además, los asistentes reciben información sobre el acompañamiento técnico y pedagógico que recibirán en los próximos meses, además de los recursos disponibles para apoyar su labor en las aulas.

La jornada reúne a cientos de docentes que exploran nuevas metodologías y comparten reflexiones sobre el aprendizaje en la niñez./ (Noticiero El Salvador)

El Gobierno de El Salvador ha destacado que estas acciones forman parte de una política pública más amplia, orientada a colocar a la niñez en el centro del proceso educativo. La administración actual sostiene que invertir en la educación inicial es clave para reducir brechas de desigualdad, prevenir el abandono escolar y favorecer el desarrollo pleno de las nuevas generaciones. En ese sentido, se prevé que la experiencia recogida en estas jornadas permita ajustar y perfeccionar la implementación del currículo, atendiendo las particularidades de cada territorio y comunidad educativa, misma que ha valorado positivamente la oportunidad de participar en espacios de formación y diálogo directo con las autoridades y los expertos.

Para muchos docentes, la actualización curricular representa un reto, pero también una oportunidad para renovar su práctica pedagógica y responder de manera más efectiva a las necesidades de sus estudiantes. De esta manera, las jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia se consolidan como un hito en el proceso de transformación educativa que impulsa el Gobierno de El Salvador.