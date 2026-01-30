El gobierno salvadoreño apuesta por el desarrollo integral de Sonsonate Norte

Desde su creación, la DOM ha ejecutado obras de mejoramiento de calles y construcciones de pozos en diferentes zonas del país./ (Dirección de Obras Municipales)

La administración central ha impulsado en los últimos años diferentes proyectos de infraestructura, seguridad y programas sociales que buscan transformar la calidad de vida en los cuatro distritos que conforman el municipio de Sonsonate Norte, ubicado en el occidente salvadoreño.

Según declaraciones de Hugo Ernesto Zavaleta, alcalde de Sonsonate Norte, el trabajo coordinado entre la alcaldía y el Gobierno de El Salvador ha permitido avances tangibles en áreas clave como acceso al agua, conectividad vial y recuperación de espacios públicos, además de reforzar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el alcalde, los distritos de Nahuizalco, Juayúa, Santa Catarina Masahuat y Salcoatitlán han experimentado un cambio evidente tras la implementación de políticas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo. Zavaleta afirmó que hace algunos años “existieron fronteras invisibles, nadie podía pasar de un lugar a otro. Hoy eso se terminó realmente y agradecemos porque hemos podido notar que la gente puede transitar con tranquilidad”.

El jefe edilicio afirma que la disminución de la violencia ha tenido un impacto directo en la plusvalía de las viviendas y en el regreso de familias que antes emigraron por la inseguridad.

A través del perforación y construcción de pozos, la DOM apoya para que las familias salvadoreñas tengan acceso al agua potable./(Dirección de Obras Municipales)

En consonancia con ese desarrollo, Zavaleta destacó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó recientemente un proyecto de pozo de agua en el cantón El Cerrito, en Nahuizalco, que beneficia a más de 822 familias. La obra, largamente esperada, ha permitido el acceso permanente al agua potable, luego de más de 15 años en los que los habitantes dependían de servicios intermitentes. “Se perforó un pozo de más de 300 metros de profundidad, se ha hecho todo su tanque, su proyecto es completo y de esa manera estamos abasteciendo”, explicó el alcalde durante la entrevista AM.

Según el alcalde, la conectividad vial también ha sido una prioridad. En ese sentido, mencionó sobre la firma de convenios con el Fondo de Conservación Vial (Fovial) para la pavimentación de calles estratégicas, entre ellas la vía que une Salcoatitán con Santa Catarina Masahuat. “El año pasado, ya como alcalde de Sonsonate Norte, se lograron pavimentar 2.4 kilómetros y ahora se están ejecutando acciones para continuar con más de tres kilómetros adicionales”, informó. Estas obras buscan facilitar el tránsito entre distritos y potenciar el desarrollo económico, en especial para comunidades históricamente relegadas.

El impulso al turismo constituye otro eje relevante en la estrategia de desarrollo. Los distritos de Sonsonate Norte forman parte de la Ruta de las Flores, atractiva por su oferta turística y sus tradiciones.

El edil subrayó que la revitalización de los centros históricos y la recuperación de parques y canchas deportivas han dinamizado la economía local, generando mayor afluencia de visitantes, en especial durante las festividades de fin de año. “Nahuizalco prácticamente todo diciembre estuvo lleno entre semana, pero sobre todo los fines de semana. Eso hace que Nahuizalco sea uno de los destinos turísticos de noche”, precisó.

El alcalde, Hugo Ernesto Zavaleta, adelantó las obras que se prevé sean realizadas este año en los cuatro distritos de Sonsonate Norte. /(Entrevista AM)

En el ámbito social, la alcaldía ha desarrollado programas de prevención y promoción cultural. Escuelas de karate, danza folclórica y moderna, así como proyectos para la preservación de la lengua náhuatl en comunidades originarias, forman parte de las apuestas para la juventud. Zavaleta relató que “hay niños de tres a cinco años aprendiendo náhuatl en Nahuizalco y Santa Catarina, pueblos originarios que buscan rescatar su identidad”. Incluso, jóvenes han implementado un “call center” para dar clases virtuales a personas interesadas en la lengua, lo que representa una fuente de ingresos adicional.

La mejora del alumbrado público ha sido otro punto de intervención. La instalación de lámparas solares en zonas rurales, especialmente en comunidades catalogadas como de pobreza extrema, ha reducido los costos para la población y mejorado la seguridad. El alcalde puntualizó que “poner una lámpara solar permite que a la población no se le cobre y eso ayuda a quienes viven en condiciones económicas difíciles”. Además, el mantenimiento de luminarias y la priorización de áreas agrícolas permiten que los habitantes transporten sus productos en horarios nocturnos con mayor tranquilidad.

El trabajo interinstitucional ha sido constante, con reuniones periódicas entre la alcaldía, la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades estatales para diseñar planes de seguridad y contingencia, especialmente durante eventos masivos y festividades. Zavaleta aseguró que “tenemos más de un año de no tener ningún homicidio en Sonsonate Norte”, resultado atribuido a la coordinación entre niveles de gobierno y la participación de la comunidad.

Para 2026, la alcaldía prevé continuar con proyectos de pavimentación en colonia La Majada; mejorar calles emblemáticas en Los Naranjos y reforzar el alumbrado en comunidades que históricamente estuvieron en la oscuridad. La visión oficial apunta a una cobertura total del alumbrado público y la intervención de zonas vulnerables, siempre en diálogo con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco) para priorizar necesidades.

La apuesta del gobierno en Sonsonate Norte refleja una estrategia integral enfocada en seguridad, infraestructura, desarrollo social y preservación cultural, con la participación activa de la comunidad y la coordinación de diferentes entidades estatales.