El gobierno de El Salvador concluye Escuela de Sembradores en el CUBO IVU de San Salvador

La culminación del proyecto en el CUBO refuerza las acciones orientadas a prevenir el ingreso de menores a grupos delictivos a través de la educación, la capacitación en huertos urbanos y actividades integrales para el desarrollo comunitario

La Escuela de Sembradores ofrece formación práctica a más de 100 niños para crear huertos comunitarios y promover una cultura de paz en San Salvador. (@gobierno_sv)

El cierre de la Escuela de Sembradores en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) de la colonia IVU, en San Salvador, representa un nuevo hito en el compromiso del Gobierno de El Salvador, con la transformación de entornos comunitarios afectados por la violencia.

Iniciativas de este tipo, dirigidas especialmente a jóvenes y niños, buscan evitar su involucramiento en pandillas al ofrecerles espacios formativos, recreativos y productivos que potencian sus capacidades e impulsan una cultura de paz sostenible.

Durante la clausura de la Escuela de Sembradores, que se realizó en el CUBO IVU, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, subrayó el impacto positivo de la propuesta: "Más de 100 niños de diversas edades se han dado cita para cuidar una semilla que ya dio fruto”, sostuvo Marroquín según informó la Secretaría de Prensa.

El programa impulsado por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y la FAO incluye la participación de adultos mayores y niños en prácticas agrícolas sostenibles. (@SecPrensaSV)

Esta labor se complementa con los cursos impartidos en los centros CUBO, donde los niños y jóvenes pueden formarse en áreas como diseño gráfico, idiomas (inglés, italiano, náhuatl y lenguaje de señas salvadoreñas), computación y deportes, además de actividades culturales y educativas.

El programa Escuela de Sembradores, impulsado por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), brinda un enfoque formativo-práctico. En su primera etapa, incluyó a adultos mayores y luego a la niñez, quienes adquirieron conocimientos para crear y mantener huertos comunitarios sostenibles.

Actualmente, en el huerto del CUBO IVU se cultivan pimentones, pepinos, berenjenas, albahaca, acelgas, tomates, cilantro, rábanos, chipilines, apio y tilapia, entre otros alimentos. La coordinadora del CUBO IVU, Pamela Cuéllar, remarcó que esta experiencia pionera en área urbana ha consolidado un modelo autosostenible que fortalece el desempeño de los participantes.

El secretario de Innovación, Daniel Méndez, también participó en el acto y manifestó su reconocimiento a los involucrados: “Todo lo que hacemos va a repercutir en las cosas buenas que cosechemos. Ahora, vemos estos resultados que nos hacen sentir orgullosos de su dedicación”, expresó Méndez, quien agregó: “Queremos que esto siga floreciendo y que sigan construyéndose más resultados como este”.

Las iniciativas de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social integran a la juventud en el desarrollo de comunidades cohesionadas y productivas en El Salvador. (@SecPrensaSV)

El desarrollo de los CUBO es resultado de una labor interinstitucional coordinada entre la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, los ministerios de Vivienda, Cultura, Justicia y Seguridad, así como Gobernación y Desarrollo Territorial, como parte de la Fase II del Plan Control Territorial.

Este plan se estructura sobre estrategias de prevención y reconstrucción social, priorizando la recuperación de espacios públicos, la garantía de servicios y la generación de alternativas para jóvenes en zonas de alta vulnerabilidad ante la criminalidad.

Desde su creación, los CUBO se han consolidado como espacios abiertos a la comunidad, con áreas de biblioteca, conectividad a internet y actividades recreativas, funcionando incluso hasta la medianoche los fines de semana para brindar un entorno seguro a la juventud salvadoreña.

Actualmente existen 12 CUBO en funcionamiento en El Salvador, distribuidos en lugares como Santa Lucía (Mejicanos), Apopa, Soyapango, Panchimalco, San Luis Talpa (La Paz) y El Tamarindo (La Unión).

El primero fue inaugurado en enero de 2021 y se prevé la construcción de nuevos centros para reforzar la prevención de la violencia y ampliar las oportunidades en territorios históricamente golpeados por la inseguridad.

Estas acciones, articuladas por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, facilitan el acceso de niños y jóvenes a un abanico de herramientas y conocimientos, integrándolos como protagonistas en la construcción de comunidades más productivas y cohesionadas.

