Bukele recibirá a José Antonio Kast en la Casa Presidencial: seguridad y cooperación en el centro de la agenda

ARCHIVO: A través de las cuentas oficiales de Casa Presidencial se informó del encuentro entre Nayib Bukele y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (REUTERS/ Jose Cabezas)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibirá esta tarde en Casa Presidencial al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de una visita oficial que busca fortalecer la cooperación bilateral y compartir experiencias en materia de seguridad. El encuentro, que contará también con la participación de la primera dama salvadoreña, Gabriela de Bukele, y con la esposa de Kast, María Pía Adriasola, marca uno de los puntos centrales de la gira internacional que el presidente chileno realiza por Centroamérica antes de asumir el poder el próximo 11 de marzo.

Una agenda centrada en seguridad

La visita de Kast a El Salvador se produce en un contexto de creciente interés internacional por el modelo de seguridad impulsado por Bukele, que ha logrado una reducción significativa de la criminalidad a través de medidas excepcionales, programas de control fronterizo y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad para 40,000 internos. Durante su estadía, Kast tiene previsto recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acompañado por su futura ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, con el objetivo de conocer de cerca los detalles operativos de la estrategia salvadoreña.

El presidente electo de Chile ha expresado públicamente su interés en “conocer de primera mano cómo se implementan estas políticas, para evaluar su posible adaptación en Chile”, según declaraciones recogidas por medios chilenos. Kast considera que la experiencia de El Salvador puede ofrecer importantes enseñanzas para enfrentar el aumento de la criminalidad y el control de la migración irregular, dos de los principales desafíos que afronta el país sudamericano.

Fortalecimiento de la cooperación regional

La agenda de Kast en El Salvador incluye reuniones bilaterales con altos funcionarios, visitas a la central de la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El objetivo es analizar detalladamente los resultados del modelo Bukele y evaluar su impacto en la reducción de homicidios y delitos violentos. Kast viaja acompañado, además, por asesores y expertos en seguridad, quienes analizarán tanto los logros como las controversias asociadas a la política de mano dura que ha sido respaldada por sectores que priorizan la reducción de la criminalidad, pero también cuestionada por organizaciones humanitarias.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se ha reunido hasta el momento con las autoridades salvadoreñas. (Foto AP/Salvador Meléndez)

Bukele, por su parte, ha destacado la importancia de la cooperación regional para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado y la migración irregular. La reunión con Kast cobra especial relevancia en momentos en que gobiernos de la región buscan adaptar y replicar políticas que han mostrado resultados en escenarios complejos.

Gira internacional y contexto político

La visita a El Salvador forma parte de una gira centroamericana que ha llevado a Kast a República Dominicana y Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. En esas instancias, el presidente electo de Chile sostuvo encuentros con mandatarios y líderes empresariales para fortalecer lazos y explorar oportunidades de inversión. Tras su paso por Centroamérica, Kast tiene previsto viajar a Europa para continuar su agenda de contactos internacionales antes de asumir la presidencia.

Kast fue electo el 14 de diciembre de 2025 con el 58.15% de los votos en la segunda vuelta, tras una campaña marcada por el énfasis en la seguridad y el combate a la delincuencia. Su gobierno busca posicionarse con un enfoque de “mano dura” y una política migratoria más restrictiva, en línea con las medidas adoptadas por Bukele en El Salvador.

Declaraciones y expectativas

Ambos mandatarios han mostrado afinidad en sus discursos sobre seguridad y orden público. Kast ha señalado que “los resultados en El Salvador no pueden ser ignorados”, mientras que Bukele considera que “la cooperación y el intercambio de experiencias entre países de la región es clave para enfrentar los desafíos comunes”.

Se espera que, tras el saludo protocolar y la reunión bilateral, ambos líderes ofrezcan declaraciones conjuntas a la prensa, en las que podrían anunciar acuerdos de colaboración y nuevas iniciativas en materia de seguridad y desarrollo.

La visita de José Antonio Kast a El Salvador refuerza el protagonismo regional del país centroamericano y consolida su modelo de seguridad como referente para otros gobiernos de la región. El encuentro en la Casa Presidencial representa un nuevo capítulo en la cooperación entre El Salvador y Chile, con la seguridad y el desarrollo como ejes principales.