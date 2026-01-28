El Banco Central de Reserva ejecuta operativos estadísticos en municipios de El Salvador

Imagen destacada

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador desplegará esta semana una serie de operativos estadísticos en distintos municipios del país, abarcando encuestas en áreas clave como cartografía, hogares, turismo, economía y precios. Las acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la base de datos nacionales y mejorar la toma de decisiones públicas, según comunicó el Banco Central de Reserva.

De acuerdo con información difundida por la institución, los equipos de cartografía visitarán municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Morazán, San Miguel, San Vicente, Santa Ana y Sonsonate.

La labor de estos equipos incluye la actualización de información geográfica y demográfica, lo que permite mejorar la precisión de futuros levantamientos de datos. Entre los municipios seleccionados se encuentran Atiquizaya, Ilobasco, Nueva Concepción, Cojutepeque, San José Guayabal, San Ramón, Ciudad Arce, Colón, Chilanga, Corinto, Meanguera, así como otros puntos estratégicos.

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) se realizará en localidades de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Esta encuesta recopila información sobre condiciones de vida, empleo, educación y otros factores sociales.

Según detalló el Banco Central de Reserva, la EHPM se llevará a cabo en áreas como La Unión, Lislique, Pasaquina, Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Tránsito, San Jorge, Cacaopera, Sociedad, Santiago de María, Guazapa, Zaragoza, Turín, San Julián y El Congo.

Tras 17 años, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) realizó la primera entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025. Los resultados fueron divulgados el pasado 12 de enero de 2026. Foto: BCR

En el ámbito del turismo, la Encuesta de Turismo tendrá presencia en municipios de Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, San Vicente, La Libertad y San Salvador. La institución informó que el operativo cubrirá puntos turísticos como Usulután, Carolina, Comacarán, Cacaopera, Conchagua, Apastepeque, Antiguo Cuscatlán, Mejicanos, San Marcos y Santo Tomás. El objetivo es obtener datos actualizados sobre la llegada de visitantes, el perfil del turista y la demanda de servicios.

El operativo de la Encuesta Económica se enfocará en San Salvador, La Libertad y La Paz. El BCR especificó que las localidades incluidas en este estudio serán San Salvador, San Marcos, Apopa, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza, San Juan Opico, San Luis Talpa y San Luis La Herradura. Esta encuesta permite analizar el comportamiento de los sectores productivos, el empleo formal y la dinámica empresarial.

Finalmente, el despliegue de la Encuesta de Precios (IPC-CBA) alcanzará municipios como Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Salvador, Soyapango, Santa Ana, Sonsonate y Sonzacate. El propósito es recabar información sobre la variación de precios en bienes y servicios, lo que incide directamente en la medición de la inflación y el costo de la canasta básica.

El Banco Central de Reserva recalcó que estos operativos se realizarán en coordinación con las autoridades locales y siguiendo protocolos de seguridad. Los datos obtenidos servirán como insumo para el diseño de políticas públicas y la elaboración de estadísticas nacionales.