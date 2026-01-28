El Salvador

El Banco Central de Reserva ejecuta operativos estadísticos en municipios de El Salvador

Las acciones comprenden levantamientos de información en áreas como cartografía, hogares, turismo, economía y precios con el fin de fortalecer los datos nacionales y respaldar procesos de toma de decisiones públicas

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador desplegará esta semana una serie de operativos estadísticos en distintos municipios del país, abarcando encuestas en áreas clave como cartografía, hogares, turismo, economía y precios. Las acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la base de datos nacionales y mejorar la toma de decisiones públicas, según comunicó el Banco Central de Reserva.

De acuerdo con información difundida por la institución, los equipos de cartografía visitarán municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Morazán, San Miguel, San Vicente, Santa Ana y Sonsonate.

La labor de estos equipos incluye la actualización de información geográfica y demográfica, lo que permite mejorar la precisión de futuros levantamientos de datos. Entre los municipios seleccionados se encuentran Atiquizaya, Ilobasco, Nueva Concepción, Cojutepeque, San José Guayabal, San Ramón, Ciudad Arce, Colón, Chilanga, Corinto, Meanguera, así como otros puntos estratégicos.

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) se realizará en localidades de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Esta encuesta recopila información sobre condiciones de vida, empleo, educación y otros factores sociales.

Según detalló el Banco Central de Reserva, la EHPM se llevará a cabo en áreas como La Unión, Lislique, Pasaquina, Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Tránsito, San Jorge, Cacaopera, Sociedad, Santiago de María, Guazapa, Zaragoza, Turín, San Julián y El Congo.

Tras 17 años, el Banco
Tras 17 años, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) realizó la primera entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025. Los resultados fueron divulgados el pasado 12 de enero de 2026. Foto: BCR

En el ámbito del turismo, la Encuesta de Turismo tendrá presencia en municipios de Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, San Vicente, La Libertad y San Salvador. La institución informó que el operativo cubrirá puntos turísticos como Usulután, Carolina, Comacarán, Cacaopera, Conchagua, Apastepeque, Antiguo Cuscatlán, Mejicanos, San Marcos y Santo Tomás. El objetivo es obtener datos actualizados sobre la llegada de visitantes, el perfil del turista y la demanda de servicios.

El operativo de la Encuesta Económica se enfocará en San Salvador, La Libertad y La Paz. El BCR especificó que las localidades incluidas en este estudio serán San Salvador, San Marcos, Apopa, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza, San Juan Opico, San Luis Talpa y San Luis La Herradura. Esta encuesta permite analizar el comportamiento de los sectores productivos, el empleo formal y la dinámica empresarial.

Finalmente, el despliegue de la Encuesta de Precios (IPC-CBA) alcanzará municipios como Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Salvador, Soyapango, Santa Ana, Sonsonate y Sonzacate. El propósito es recabar información sobre la variación de precios en bienes y servicios, lo que incide directamente en la medición de la inflación y el costo de la canasta básica.

El Banco Central de Reserva recalcó que estos operativos se realizarán en coordinación con las autoridades locales y siguiendo protocolos de seguridad. Los datos obtenidos servirán como insumo para el diseño de políticas públicas y la elaboración de estadísticas nacionales.

Temas Relacionados

Banco Central de ReservaEstadísticasEl SalvadorEncuesta de Hogares y Propósitos MúltiplesEncuestasTurismoInflaciónCartografía

Últimas Noticias

El temor a deportaciones impulsa más remesas a El Salvador

Una creciente preocupación ante políticas migratorias ha llevado a muchas familias a enviar más dinero a sus seres queridos en busca de protección económica, destaca sondeo

El temor a deportaciones impulsa

Ciclista colombiana logra imponerse en el Grand Prix Longitudinal del Norte del Tour El Salvador

Paula Patiño, del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, triunfó en un exigente circuito de 100 kilómetros

Ciclista colombiana logra imponerse en

La restauración de los ecosistemas costeros en El Salvador toma fuerza con Misión Océano

La iniciativa articula educación ambiental, recuperación de hábitats y coordinación entre autoridades, voluntariado y cuerpos armados para asegurar la preservación de especies en riesgo

La restauración de los ecosistemas

Las remesas familiares hacia El Salvador alcanzan récord histórico en 2025 con un incremento anual superior al 18 %

El volumen de envíos desde el exterior ascendió a casi 10,000 millones de dólares, consolidando su papel como principal fuente de divisas y reforzando la dependencia económica del país centroamericano

Las remesas familiares hacia El

Alianza internacional posibilita implantes cocleares a niños salvadoreños

El apoyo conjunto de autoridades salvadoreñas y marroquíes posibilitó el acceso de pacientes infantiles a tecnología auditiva avanzada, impulsando el desarrollo de habilidades comunicativas bajo supervisión de especialistas en rehabilitación

Alianza internacional posibilita implantes cocleares

TECNO

Aprende a crear tu propia

Aprende a crear tu propia aplicación usando la ayuda de Gemini, la IA de Google

Uno de cada cuatro diagnósticos médicos generados por IA es inventado, pero muchos usuarios confían en ellos

CEO de Anthropic advierte que los riesgos de la IA están más cerca de lo esperado: “Despierten”

Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck retiran nuevamente del mercado su mansión de Beverly Hills valorada en 52 millones de dólares

Las estrellas de ‘La mujer biónica’ y ‘El hombre nuclear’ se reencuentran 50 años después

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

MUNDO

Descubren en Norfolk una rara

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate