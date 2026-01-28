El Salvador

Ciclista colombiana logra imponerse en el Grand Prix Longitudinal del Norte del Tour El Salvador

Paula Patiño, del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, triunfó en un exigente circuito de 100 kilómetros

Guardar
Paula Patiño gana el Tour
Paula Patiño gana el Tour de El Salvador y suma un nuevo triunfo para el Laboral Kutxa-Euskadi en Centroamérica. (Cortesía: ObrasPublicasSV)

La ciclista Paula Patiño logró la victoria en la segunda etapa del Tour de El Salvador, consagrándose en el Grand Prix Longitudinal del Norte celebrado este martes.

La colombiana, quien forma parte del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, se quedó con el triunfo, luego que su compañera la ucraniana Yuliia Biriukova hiciera lo propio en el Circuito Urbano de San Salvador este domingo.

La competencia dio el banderillazo de salida a tempranas horas de la mañana, con un recorrido que incluyó el desvío de Amayo hasta Metapán y finalizó en Nueva Concepción, Chalatenango.

Fue una jornada de más de tres horas de competencia, donde cada atleta dio lo mejor de si para llegar lo más pronto posible a la meta. El terreno dio paso a una competencia reñida, pero al mismo tiempo plagada de belleza gracias al paisaje salvadoreño a su alrededor.

El terreno exigente con subidas
El terreno exigente con subidas largas y pendientes elevadas favoreció a Paula Patiño en su conquista del Tour de El Salvador. (Cortesía: ObrasPublicasSV)

El pelotón de ciclistas recorrió la pista gracias a su alta velocidad. A un costado del asfalto, se pudo observar un paisaje montañoso y la vegetación mixta enmarcando el desarrollo de toda la prueba.

La trasmisión capturó, a plena luz del día, el contraste entre la actividad deportiva y el entorno rural que caracteriza la zona noreste del país centroamericano.

Finalmente, Patiño se impuso en el Grand Prix Longitudinal del Norte al superar en un duelo codo a codo a la británica Francesca Hall del equipo Cogeas Roland. Mientras que en la tercera plaza se quedó en las manos de la italiana Giorgia Vettorello.

Es el tercer triunfo de Paula en lo que va de competencia, consolidándose como una de las mejores pedalistas.

El trabajo en equipo y la experiencia en el terreno, claves para la victoria

La ciclista valoró el esfuerzo grupal tras quedarse con un nuevo triunfo en el tour cuscatleco.

“La verdad que muy contenta de haber podido brindar esta bonita victoria a mi equipo. Yo creo que fue un gran trabajo de todo el equipo el día de hoy, pues ya tenemos solo dos oportunidades más en estos dos Grand Prix que nos quedaban y queríamos aprovecharlas al máximo. Hoy la verdad que hicimos un gran trabajo colectivo”, comentó la oriunda de la Ceja, localidad colombiana.

De igual manera. Patiño señaló que la carretera resultó adecuado porque están habituadas a practicar en condiciones muy similares.

Paula Patiño expresó su satisfacción
Paula Patiño expresó su satisfacción y agradeció a su equipo (Cortesía: ObrasPublicasSV)

“Sabíamos que la competencia era bastante dura, creo que la más exigente de las que hemos hecho desde el Tour de El Salvador. Era una etapa de cien kilómetros con más de dos mil metros de desnivel, eran subidas largas y de verdad que de una pendiente bastante alta. Entonces, pues nos convenía bastante a nosotras”, comentó la joven de 28 años.

Y agregó: “Sabíamos que teníamos que aprovecharla, sobre todo, en esta última subida era donde teníamos que darla toda. Y, fue gracias a mis compañeras que, que pudimos alzarnos con esta gran victoria”.

Recta final del Tour El Salvador 2026: fechas clave y transmisión internacional

La segunda etapa del Tour El Salvador 2026 avanza en su fase decisiva con tres etapas pendientes antes de la conclusión del evento.

El calendario incluye el Gran Premio Usulután, programado para iniciar a las 9:00 a.m (hora local). Le sigue el miércoles 28 con el Gran Premio Presidente Cerro Verde en la zona occidental del país. Mientras que el sábado 31 finaliza oficialmente el tour con el Circuito Surf City.

La primera etapa finalizó como ganadora a la neerlandesa Marjolein van ’t Geloof, quien forma parte del equipo Laboral Kutxa Team.

La competencia puede ser vista por medio del canal de YouTube de Tour El Salvador y la plataforma digital de paga Disney+.

Temas Relacionados

CiclismoPaula PatiñoYuliia BiriukovaEl SalvadorCentroaméricaTour de El SalvadorGrand Prix Longitudinal del Norte

Últimas Noticias

El temor a deportaciones impulsa más remesas a El Salvador

Una creciente preocupación ante políticas migratorias ha llevado a muchas familias a enviar más dinero a sus seres queridos en busca de protección económica, destaca sondeo

El temor a deportaciones impulsa

La restauración de los ecosistemas costeros en El Salvador toma fuerza con Misión Océano

La iniciativa articula educación ambiental, recuperación de hábitats y coordinación entre autoridades, voluntariado y cuerpos armados para asegurar la preservación de especies en riesgo

La restauración de los ecosistemas

Las remesas familiares hacia El Salvador alcanzan récord histórico en 2025 con un incremento anual superior al 18 %

El volumen de envíos desde el exterior ascendió a casi 10,000 millones de dólares, consolidando su papel como principal fuente de divisas y reforzando la dependencia económica del país centroamericano

Las remesas familiares hacia El

Alianza internacional posibilita implantes cocleares a niños salvadoreños

El apoyo conjunto de autoridades salvadoreñas y marroquíes posibilitó el acceso de pacientes infantiles a tecnología auditiva avanzada, impulsando el desarrollo de habilidades comunicativas bajo supervisión de especialistas en rehabilitación

Alianza internacional posibilita implantes cocleares

Ministro de la Presidencia en Honduras anuncia cambios en La Gaceta y adelanta recorte presupuestario de hasta 15 mil millones de lempiras

El inicio de la nueva administración presidida por Nasry “Tito” Asfura marca una agenda de reordenamiento institucional, ajustes presupuestarios y apoyo educativo que busca impactar áreas neurálgicas del Estado desde el primer día de gestión

Ministro de la Presidencia en

TECNO

Aprende a crear tu propia

Aprende a crear tu propia aplicación usando la ayuda de Gemini, la IA de Google

Uno de cada cuatro diagnósticos médicos generados por IA es inventado, pero muchos usuarios confían en ellos

CEO de Anthropic advierte que los riesgos de la IA están más cerca de lo esperado: “Despierten”

Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck retiran nuevamente del mercado su mansión de Beverly Hills valorada en 52 millones de dólares

Las estrellas de ‘La mujer biónica’ y ‘El hombre nuclear’ se reencuentran 50 años después

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

MUNDO

Descubren en Norfolk una rara

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate