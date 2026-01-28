Ciclista colombiana logra imponerse en el Grand Prix Longitudinal del Norte del Tour El Salvador

Paula Patiño gana el Tour de El Salvador y suma un nuevo triunfo para el Laboral Kutxa-Euskadi en Centroamérica. (Cortesía: ObrasPublicasSV)

La ciclista Paula Patiño logró la victoria en la segunda etapa del Tour de El Salvador, consagrándose en el Grand Prix Longitudinal del Norte celebrado este martes.

La colombiana, quien forma parte del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, se quedó con el triunfo, luego que su compañera la ucraniana Yuliia Biriukova hiciera lo propio en el Circuito Urbano de San Salvador este domingo.

La competencia dio el banderillazo de salida a tempranas horas de la mañana, con un recorrido que incluyó el desvío de Amayo hasta Metapán y finalizó en Nueva Concepción, Chalatenango.

Fue una jornada de más de tres horas de competencia, donde cada atleta dio lo mejor de si para llegar lo más pronto posible a la meta. El terreno dio paso a una competencia reñida, pero al mismo tiempo plagada de belleza gracias al paisaje salvadoreño a su alrededor.

El terreno exigente con subidas largas y pendientes elevadas favoreció a Paula Patiño en su conquista del Tour de El Salvador. (Cortesía: ObrasPublicasSV)

El pelotón de ciclistas recorrió la pista gracias a su alta velocidad. A un costado del asfalto, se pudo observar un paisaje montañoso y la vegetación mixta enmarcando el desarrollo de toda la prueba.

La trasmisión capturó, a plena luz del día, el contraste entre la actividad deportiva y el entorno rural que caracteriza la zona noreste del país centroamericano.

Finalmente, Patiño se impuso en el Grand Prix Longitudinal del Norte al superar en un duelo codo a codo a la británica Francesca Hall del equipo Cogeas Roland. Mientras que en la tercera plaza se quedó en las manos de la italiana Giorgia Vettorello.

Es el tercer triunfo de Paula en lo que va de competencia, consolidándose como una de las mejores pedalistas.

El trabajo en equipo y la experiencia en el terreno, claves para la victoria

La ciclista valoró el esfuerzo grupal tras quedarse con un nuevo triunfo en el tour cuscatleco.

“La verdad que muy contenta de haber podido brindar esta bonita victoria a mi equipo. Yo creo que fue un gran trabajo de todo el equipo el día de hoy, pues ya tenemos solo dos oportunidades más en estos dos Grand Prix que nos quedaban y queríamos aprovecharlas al máximo. Hoy la verdad que hicimos un gran trabajo colectivo”, comentó la oriunda de la Ceja, localidad colombiana.

De igual manera. Patiño señaló que la carretera resultó adecuado porque están habituadas a practicar en condiciones muy similares.

Paula Patiño expresó su satisfacción y agradeció a su equipo (Cortesía: ObrasPublicasSV)

“Sabíamos que la competencia era bastante dura, creo que la más exigente de las que hemos hecho desde el Tour de El Salvador. Era una etapa de cien kilómetros con más de dos mil metros de desnivel, eran subidas largas y de verdad que de una pendiente bastante alta. Entonces, pues nos convenía bastante a nosotras”, comentó la joven de 28 años.

Y agregó: “Sabíamos que teníamos que aprovecharla, sobre todo, en esta última subida era donde teníamos que darla toda. Y, fue gracias a mis compañeras que, que pudimos alzarnos con esta gran victoria”.

Recta final del Tour El Salvador 2026: fechas clave y transmisión internacional

La segunda etapa del Tour El Salvador 2026 avanza en su fase decisiva con tres etapas pendientes antes de la conclusión del evento.

El calendario incluye el Gran Premio Usulután, programado para iniciar a las 9:00 a.m (hora local). Le sigue el miércoles 28 con el Gran Premio Presidente Cerro Verde en la zona occidental del país. Mientras que el sábado 31 finaliza oficialmente el tour con el Circuito Surf City.

La primera etapa finalizó como ganadora a la neerlandesa Marjolein van ’t Geloof, quien forma parte del equipo Laboral Kutxa Team.

La competencia puede ser vista por medio del canal de YouTube de Tour El Salvador y la plataforma digital de paga Disney+.