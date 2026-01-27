El Salvador

Galvanissa inaugura el megaservicio Nejapa e invierte $2 millones en la expansión de su red en El Salvador

La apertura de la sucursal número 60 de la empresa refuerza la estrategia de crecimiento en el país y representa una inversión significativa destinada a fortalecer el sector de materiales de construcción y generar empleo local

Guardar
La compañía de materiales de
La compañía de materiales de construcción refuerza su legado en El Salvador con la inauguración de una nueva sucursal, respaldada por autoridades y organismos empresariales. (Foto: Amcham)

Galvanissa inauguró este lunes su nuevo megaservicio Nejapa, sumando el establecimiento número sesenta a su red nacional y reforzando su expansión tras más de 40 años de operación en El Salvador.

El acto de apertura contó con la presencia del secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, quien participó junto a representantes de la empresa y miembros de la comunidad.

“Estar aquí y ver como los empresarios recuperaron la confianza para invertir en el país, es un motivo de orgullo para todos los que conformamos en gobierno de la república de El Salvador”, declaró Kattán.

Según lo reportado en la red social X por la Secretaría de Comercio e Inversiones, el megaservicio está ubicado sobre la carretera a Quezaltepeque y requirió una inversión de USD 2 millones. La empresa destacó que esta nueva sucursal generará más de quince empleos directos, que se suman a los 1,400 puestos de trabajo existentes a nivel nacional.

El secretario de comercio, Miguel
El secretario de comercio, Miguel Kattán, dirige unas palabras durante la inauguración del megaservicio de la empresa Galvanissa. (Foto: Secretaría de Comercio e Inversiones)

También la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham El Salvador) acompañó a Galvanissa en la inauguración, calificando la apertura como un hito relevante para la compañía y una celebración de su legado de más de cuatro décadas. AmCham subrayó en su mensaje que el crecimiento de empresas como Galvanissa impulsa el desarrollo, la innovación y la generación de oportunidades en el país.

Además, el evento de apertura contó con la asistencia del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriza, quien acompañó a los directivos de la empresa en el acto de corte de cinta. La ceremonia, que reunió a representantes de la empresa, autoridades y miembros de la comunidad, fue destacada por la ASI como un hito relevante en el desarrollo productivo y la generación de oportunidades en El Salvador.

En declaraciones difundidas en la red social X, la ASI celebró el avance de compañías como Galvanissa, subrayando su contribución a la innovación y el crecimiento económico local.

La gremial empresarial expresó: “Celebramos el crecimiento de compañías que impulsan el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades en El Salvador”.

La inauguración del Megaservicio Nejapa refuerza el compromiso de Galvanissa con el sector industrial y laboral del país, ampliando su red nacional y consolidando su posición como actor clave en la industria de materiales de construcción.

El nuevo megaservicio Nejapa fue inaugurado en el contexto de las actividades conmemorativas por los más de 40 años de Galvanissa, consolidando su presencia en el sector de materiales de construcción y su compromiso con la generación de empleo local.

Temas Relacionados

GalvanissaMegaservicio NejapaEl SalvadorMiguel KattanAmCham El SalvadorSecretaría de Comercio e InversionesNejapaQuezaltepequeMateriales de construcciónEmpleo

Últimas Noticias

El Salvador garantiza préstamo de $195 millones con el BID para modernizar el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero

La Asamblea Legislativa ratificó el financiamiento para ampliar la infraestructura de la principal terminal aérea del país.

El Salvador garantiza préstamo de

Exdiputado Norman Quijano es deportado desde Estados Unidos a cumplir condena en El Salvador

El también exalcalde de San Salvador será ingresado a un centro penitenciario para el cumplimiento de una sentencia que supera los 13 años de cárcel

Exdiputado Norman Quijano es deportado

Centro de Atención Virtual de la PGR salvadoreña reporta más de 78 mil asistencias brindadas en 2025

Estadísticas y avances recopilados demuestran un enfoque renovado hacia las necesidades de personas en situaciones familiares, laborales y de protección

Centro de Atención Virtual de

Congreso nacional de Honduras aprueba venta de avión presidencial

La medida, que busca canalizar los recursos provenientes de la operación hacia la inversión en servicios de atención primaria, representa un avance normativo de peso, aunque su materialización inmediata dependerá todavía de la claridad jurídica sobre la titularidad de la aeronave

Congreso nacional de Honduras aprueba

Las fuerzas de seguridad de Guatemala intensifican acciones contra el narcotráfico en Escuintla y Petén

Las autoridades emprendieron operativos de localización de paquetes con estupefacientes y la erradicación de plantaciones, en el marco de una estrategia estatal que combate redes dedicadas al tráfico ilegal en el país

Las fuerzas de seguridad de

TECNO

Actualiza tu iPhone a iOS

Actualiza tu iPhone a iOS 26.2.1, la nueva actualización de Apple que soluciona fallas

Demandan a Meta en Estados Unidos por presuntamente engañar sobre el cifrado de extremo a extremo

Amazon bloquea a Xuper TV de la biblioteca de Fire TV: qué puedo usar ahora

IA en el trabajo: el 12% de los empleados en EE. UU. la usa a diario y pocos ven riesgo laboral

Meta bloquea el acceso de niños y adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

¿Toni Chichiarelli realmente existió? Esta

¿Toni Chichiarelli realmente existió? Esta es la verdadera historia detrás de ‘El falsario’

Paris Hilton se sinceró sobre cómo es vivir con un trastorno mental: “Es como terner un demonio en tu mente”

Olivia Wilde cuestiona la autenticidad de las escenas sexuales en el cine contemporáneo: “Queremos ver relaciones reales”

“Nunca en mi vida esperé ser una actriz nominada al Óscar”: la reflexión de Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

El Rey del Pop llegará a Berlín con “Michael”: qué se sabe sobre el estreno mundial de la biopic que ya promete sacudir a los fanáticos

MUNDO

Represión en Irán: el régimen

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial

El Museo del Prado bate récord de visitantes y toma una decisión inédita para proteger su legado: qué es el “Plan Host”