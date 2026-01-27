Galvanissa inaugura el megaservicio Nejapa e invierte $2 millones en la expansión de su red en El Salvador

La compañía de materiales de construcción refuerza su legado en El Salvador con la inauguración de una nueva sucursal, respaldada por autoridades y organismos empresariales. (Foto: Amcham)

Galvanissa inauguró este lunes su nuevo megaservicio Nejapa, sumando el establecimiento número sesenta a su red nacional y reforzando su expansión tras más de 40 años de operación en El Salvador.

El acto de apertura contó con la presencia del secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, quien participó junto a representantes de la empresa y miembros de la comunidad.

“Estar aquí y ver como los empresarios recuperaron la confianza para invertir en el país, es un motivo de orgullo para todos los que conformamos en gobierno de la república de El Salvador”, declaró Kattán.

Según lo reportado en la red social X por la Secretaría de Comercio e Inversiones, el megaservicio está ubicado sobre la carretera a Quezaltepeque y requirió una inversión de USD 2 millones. La empresa destacó que esta nueva sucursal generará más de quince empleos directos, que se suman a los 1,400 puestos de trabajo existentes a nivel nacional.

El secretario de comercio, Miguel Kattán, dirige unas palabras durante la inauguración del megaservicio de la empresa Galvanissa. (Foto: Secretaría de Comercio e Inversiones)

También la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham El Salvador) acompañó a Galvanissa en la inauguración, calificando la apertura como un hito relevante para la compañía y una celebración de su legado de más de cuatro décadas. AmCham subrayó en su mensaje que el crecimiento de empresas como Galvanissa impulsa el desarrollo, la innovación y la generación de oportunidades en el país.

Además, el evento de apertura contó con la asistencia del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriza, quien acompañó a los directivos de la empresa en el acto de corte de cinta. La ceremonia, que reunió a representantes de la empresa, autoridades y miembros de la comunidad, fue destacada por la ASI como un hito relevante en el desarrollo productivo y la generación de oportunidades en El Salvador.

En declaraciones difundidas en la red social X, la ASI celebró el avance de compañías como Galvanissa, subrayando su contribución a la innovación y el crecimiento económico local.

La gremial empresarial expresó: “Celebramos el crecimiento de compañías que impulsan el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades en El Salvador”.

La inauguración del Megaservicio Nejapa refuerza el compromiso de Galvanissa con el sector industrial y laboral del país, ampliando su red nacional y consolidando su posición como actor clave en la industria de materiales de construcción.

El nuevo megaservicio Nejapa fue inaugurado en el contexto de las actividades conmemorativas por los más de 40 años de Galvanissa, consolidando su presencia en el sector de materiales de construcción y su compromiso con la generación de empleo local.