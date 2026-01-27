El Salvador

El Salvador garantiza préstamo de $195 millones con el BID para modernizar el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero

La Asamblea Legislativa ratificó el financiamiento para ampliar la infraestructura de la principal terminal aérea del país.

El Aeropuerto Internacional óscar Arnulfo Romero se prepara para una transformación profunda, tras la decisión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de ratificar un préstamo de USD 195 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este financiamiento será el motor del Programa de Modernización del principal aeropuerto de El Salvador, que busca no solo reforzar la conectividad aérea, sino también impulsar la economía y la actividad turística del país al mejorar la infraestructura y asegurar servicios de alta calidad.

En el último año, esta terminal aérea atendió a más de 5.2 millones de pasajeros, registrando un aumento del 5 % en operaciones y del 11 % en carga, según detalló la diputada Dania González en su cuenta de X.

La legisladora, quien preside Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea, destacó que el aeropuerto ha consolidado su papel central en la logística y movilidad nacional. González puntualizó: “Desde la Asamblea Legislativa de El Salvador seguimos apoyando al Gobierno para impulsar obras que fortalezcan el dinamismo y el desarrollo nacional”.

En 2025, el aeropuerto atendió más de 5.2 millones de pasajeros, con un incremento del 5 % en operaciones aéreas y del 11 % en carga, consolidando su papel clave en la conectividad, el turismo y la logística nacional. REUTERS/Jose Cabezas

De acuerdo con información divulgada por la diputada, el 95 % de los fondos gestionados a través del BID se destinará a la expansión de la terminal de pasajeros y la creación de nueva infraestructura operativa.

Entre las obras previstas figura la segunda fase de ampliación de la terminal con espacios que incorporarán accesibilidad universal, especialmente para personas con discapacidad o con dificultades para movilizarse.

El proyecto también prevé la ampliación de la plataforma de aeronaves, donde se sumará capacidad para el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluyendo modelos de cabina ancha, lo que permitirá aumentar la oferta de rutas y destinos.

Otras mejoras contemplan la construcción de una nueva calle de rodaje, un edificio de estacionamiento vehicular y un centro de servicios de salvamento y estación contra incendios, todo en manos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), operador actual del aeropuerto.

La ventanilla opera en el mismo horario del aeropuerto, está limitada a ciudadanos salvadoreños y no sustituye los canales regulares de renovación. (Cortesía: MigracionSV)

Las obras financiadas permitirán disponer de seis nuevas salas de espera, cada una diseñada con pasillos amplios y luz natural para ofrecer mayor comodidad. Así, la terminal contará con igual cantidad de puentes de abordaje adicionales, alcanzando un total de 25, lo cual agilizará significativamente el embarque y desembarque de pasajeros.

La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Michelle Arce, explicó que el trámite para el empréstito fue autorizado por la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre de 2025 y la suscripción se concretó el 13 de enero de este año con el BID.

Arce aclaró que el préstamo tendrá un plazo de 23 años para su cancelación. Durante su intervención ante la Comisión de Hacienda, la funcionaria aseguró: “Vamos a garantizar servicios de alta calidad, ante la demanda de pasajeros y con ellos contribuiremos a impulsar la actividad económica del país y en particular del sector turístico”.

