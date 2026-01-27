El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador subió un 2.44% en zonas urbanas

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), divulgados por la agencia EFE, el costo de los alimentos básicos en diciembre de 2025 alcanzó los 252.07 dólares en zonas urbanas.

El incremento en el precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador continúa marcando la economía cotidiana de los consumidores, en un contexto donde la mayoría de los productos proviene del extranjero y el salario mínimo apenas supera el doble del costo alimentario mensual en entornos urbanos.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), divulgados por la agencia EFE, el costo de los alimentos básicos en diciembre de 2025 alcanzó los 252.07 dólares en zonas urbanas y 184.49 dólares en áreas rurales, evidenciando una tendencia al alza respecto al año anterior.

La fuerte dependencia de las importaciones constituye uno de los factores que presionan estos precios. El país importa el 90% de las hortalizas y verduras, así como el 60% de los productos derivados de la leche. Otras cifras relevantes muestran que la importación representa el 32% en maíz, 25% en frijol y 33% en arroz, de acuerdo con el informe oficial citado por EFE.

El aumento anual de la canasta básica fue del 2.44% en la zona urbana y 3.07% en la zona rural. Comparado con diciembre de 2024, cuando los precios eran de 246.06 dólares urbanos y 178.99 dólares rurales, el encarecimiento de productos como pan, tortillas, frijoles, carnes, huevos y frutas ha repercutido en el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas.

El salario mínimo, vigente desde junio de 2025 en ramas de comercio y servicios, se sitúa actualmente en USD 408.80, mientras que en maquila es de USD 402.26.

Los trabajadores agrícolas perciben menores ingresos, con sueldos desde USD 272.72. Esta diferencia de ingreso impacta la capacidad de acceso a una dieta básica completa para muchos hogares, en particular en el sector rural.

La evolución mensual detalla que, en zonas urbanas, el precio de la canasta básica osciló entre 246.64 dólares en enero y 255.06 dólares en julio de 2025, mientras que en las áreas rurales las cifras fluctuaron de 179.96 dólares en enero a 190.79 dólares en julio, según comunicó el Banco Central de Reserva a EFE.

Comparando con el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele en 2019, la canasta básica promedio urbana pasó de 200.02 dólares a 256.02 dólares en 2024, y la rural de 144.48 dólares a 182.62 dólares.

Esta evolución refleja una tendencia persistente al alza en los precios de alimentación para familias estimadas en cuatro miembros, según la radiografía oficial.

Todos los productos que integran la canasta básica urbana en El Salvador han sufrido incrementos sostenidos en los últimos años.

La estructura del consumo y precio está condicionada por la entrada de productos desde países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, que abastecen la demanda local, revelando la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria nacional frente a la oferta regional.

Una de las más caras de la región

La Canasta Básica Alimentaria de El Salvador afronta un rezago estructural sin precedentes en la región, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA) en un informe publicado en 2025.

Este estudio no solo expone que la canasta local se mantiene inalterada desde 1983, sino que también —al no incorporar criterios modernos de nutrición ni responder a la realidad de los precios actuales— provoca un impacto directo en los hogares salvadoreños, muchos de los cuales deben destinar hasta el 80% de sus ingresos mensuales a la compra de alimentos esenciales. Ello limita severamente su margen para cubrir necesidades como salud, educación y vivienda básica.

De acuerdo con el informe, todos los productos que integran la canasta básica urbana en El Salvador han sufrido incrementos sostenidos en los últimos años, alcanzando un pico de $264.91 en junio y julio de 2024 y descendiendo levemente hasta $246.64 en enero de 2025.

Un campesino trabaja el 27 de diciembre en un cultivo de fríjoles, afectado por falta de lluvia, en el cerro La Mora en el Municipio de Santa Lucia, del departamento de Francisco Morazán. EFE/Gustavo Amador

El caso de los frijoles resulta emblemático, ya que su precio creció en 64% en cuatro años, al pasar de $0.75 por libra en 2019 a $1.22 en junio de 2025, una de las subidas más pronunciadas del período.

La MSA alerta sobre la enorme brecha que separa a El Salvador de países vecinos como Costa Rica y Panamá, cuyas canastas básicas incluyen respectivamente 52 y 59 productos, frente a los 22 contemplados actualmente en la salvadoreña.

Estos países, además, han implementado mecanismos de actualización periódica y controles sobre la calidad nutricional, mientras que en El Salvador la lista vigente permanece sin cambios desde hace más de cuatro décadas.

El documento, presentado por la Mesa por la Soberanía Alimentaria pone énfasis en la ausencia de criterios explícitos de balance nutricional en la conformación actual de la canasta básica de El Salvador. Esta carencia contrasta con países como Costa Rica, Guatemala o Panamá, donde existe una evaluación formal de nutrientes que garantiza una dieta más equilibrada.

FOTO DE ARCHIVO-El maíz cae de las manos del granjero Dan Henebry en su granja de Buffalo, Illinois, Estados Unidos. 18 de febrero de 2024. REUTERS/Lawrence Bryant

El incremento entre 2019 y 2025 en el costo de la canasta ha erosionado la capacidad de compra de la mayoría de la población: familias entrevistadas para el informe sostienen que dedican proporcionalmente entre el 50% y el 80% de sus ingresos a la alimentación básica, lo que obstaculiza el acceso a otros bienes y servicios esenciales.