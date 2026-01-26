La Superintendencia del Sistema Financiero recibe solicitud para una nueva AFP en el mercado salvadoreño

Analistas han confirmado que la reforma de pensiones en El Salvador es inminente.

El sector de fondos de pensiones en El Salvador podría experimentar un cambio relevante: la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) comunicó que Inversiones Financieras Grupo Cuscatlán solicitó la autorización para crear una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). De aprobarse esta gestión, el sistema nacional pasaría de contar con dos a tres AFP activas, según la información difundida por la SSF.

La petición fue divulgada el 19 de diciembre y detalla la estructura accionaria de Inversiones Financieras Grupo Cuscatlán: Inversiones Imperia El Salvador controla el 52.5%, mientras que Inversiones Cuscatlán Centroamérica posee el 46.6%.

Si la SSF resuelve favorablemente la solicitud, la nueva AFP Cuscatlán competirá con AFP Confía, perteneciente al Grupo Atlántida de Honduras, y AFP Crecer, del Grupo Financiero Crecer con sede en Panamá. Ambas constituyen hasta ahora los únicos actores en el mercado salvadoreño.

El impacto que tendría el ingreso de un tercer operador puede dimensionarse a partir de los datos actuariales oficiales más actuales: al 31 de diciembre de 2024, las dos AFP existentes gestionaban un patrimonio conjunto de $15,995.7 millones. De este monto, $8,216.8 millones estaban en el fondo de AFP Confía, mientras que $7,779 millones pertenecían a AFP Crecer.

La expansión de Inversiones Cuscatlán ha sido robusta en el último periodo. En diciembre reciente, la empresa anunció la adquisición de Banistmo en Panamá, entidad que formaba parte del Grupo Cibest (Bancolombia). Un informe de Moody’s reseñó que el precio de venta de Banistmo ascendió a $1,400 millones y que esta institución contribuye con casi el 11% de los activos consolidados y de los préstamos brutos de Cibest.

Con la incorporación de la nueva AFP, tres administradoras de fondos de pensiones operarían en el país.

Durante el año previo, Inversiones Cuscatlán inauguró operaciones de Banco Cuscatlán en Guatemala tras comprar el 100% de las acciones de Banco Inmobiliario S.A. en ese país. Ese mismo diciembre de 2024, el grupo sumó otro activo al adquirir el 90% de las acciones de Aseguradora Confío en Guatemala.

Antes de concluir 2025, el conglomerado comunicó que completó la compra de La Hipotecaria Holding. Esta operación le permitió ampliar su presencia, operando no solo en Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá), sino también en Colombia. En El Salvador, Inversiones Cuscatlán opera Banco Cuscatlán, la segunda entidad del sistema local, y SISA, reconocida por su liderazgo en el mercado asegurador nacional.

Los retos del sistema previsional

El sistema de pensiones en El Salvador atraviesa una etapa de transformación marcada por desafíos financieros y reconfiguración del mercado, a la espera de una nueva reforma exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que debe estar lista el próximo mes.

Mientras grupos privados buscan mayor espacio en la administración de fondos, la deuda del Estado con los fondos privados de pensiones superó los $11,241,1 millones hasta noviembre de 2025, ejerciendo una presión creciente sobre la sostenibilidad del sistema y forzando la intervención de entidades internacionales, según informó efe.com.

A man holds a placard "We demand decent pensions" reading during a May Day rally in San Salvador, El Salvador May 1, 2024. REUTERS/Jessica Orellana

El futuro inmediato del sistema previsional salvadoreño está condicionado por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el FMI en febrero de 2025. El pacto estableció la elaboración y publicación de una evaluación actuarial independiente antes de septiembre de 2025, pero fue entregado con demora hasta finales de diciembre.

La propuesta de reforma deberá presentarse el 10 de febrero de 2026 e implementarse a mediados de ese año. El objetivo central de esta medida será fortalecer la viabilidad financiera del sistema y generar ahorros fiscales.

Las previsiones técnicas indican que la inminente reforma previsional impulsada por el gobierno salvadoreño —bajo acuerdo con el FMI— es considerada impostergable para mantener el equilibrio financiero.