Biblioteca Nacional de El Salvador implementará préstamo de libros para llevar a casa

La biblioteca se convirtió en el nuevo icono cultural de San Salvador, con atención las 24 horas y espacio para más de 360.000 libros

La posibilidad de que los visitantes de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) puedan llevar libros a sus hogares forma parte de los nuevos servicios que serán implementados, según adelantó el ministro de Cultura Raúl Castillo: “Este año también vamos a dar paso al préstamo de libros externos, es decir, el usuario podrá llegar a la BINAES, solicitar un libro para llevar a su casa y luego devolverlo a la biblioteca”, anunció Castillo.

Desde la apertura de la nueva infraestructura en noviembre de 2023, el servicio no había estado habilitado

De acuerdo a datos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) de El Salvador, la BINAES fue uno de los cinco destinos más visitados en la temporada de fin de año en 2025.

Reciente inauguración

La apertura de la Biblioteca Nacional de El Salvador, un proyecto ubicado en el corazón de San Salvador y financiado por una donación de más de 50 millones de dólares por parte del gobierno de China, marcó un nuevo hito en las visitas a la sede cultural.

Este espacio cultural no solo prometió revolucionar la vida nocturna intelectual en San Salvador, también ofrece espacios culturales para todas las edades

Esta infraestructura, que según el Ministerio de Cultura es la “más moderna y más grande de la región”, de acuerdo con el exviceministro de Cultura, Erick Doradea. En el acto inaugural, transmitido a través de una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele recorrió las instalaciones junto a Doradea.

La biblioteca cuenta con 24.000 metros cuadrados y, conforme a las palabras del viceministro, fue la primera biblioteca nacional del mundo en operar las 24 horas del día.

La institución también informó que el recinto cuenta con una capacidad para más albergar de 360.000 libros. Uno de los elementos destacados en el proceso de desarrollo de la obra está vinculado al manejo de la información sobre la demolición del antiguo edificio. Según declaraciones oficiales, el Ministerio de Cultura estableció un secreto por siete años sobre toda la documentación relacionada tanto con esta demolición como con los informes vinculados al acuerdo con China.

La construcción de la biblioteca es resultado de la reorientación diplomática de El Salvador, que en 2018 rompió relaciones con Taiwán para establecer lazos con China, decisión tomada bajo la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en la oposición.

El nuevo servicio anunciado permitirá que lectores soliciten libros y los devuelvan en una visita posterior

Posteriormente, el gobierno de Bukele mantuvo esta política y, tras una visita oficial al país asiático, comunicó la firma de un acuerdo de cooperación no reembolsable que incluía proyectos de infraestructura como la BINAES. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó ese acuerdo de cooperación, lo que posibilitó la construcción y la donación de diversas obras de infraestructura por parte de China.

En ese contexto, Bukele publicó en su cuenta de Twitter que el pacto suponía “500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones”. Sin embargo, el documento avalado por la Asamblea no especificó el monto total de las obras, y, según los anuncios gubernamentales, el acuerdo formal entre ambos gobiernos fue firmado en septiembre de 2019.