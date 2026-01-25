El Salvador

Nayib Bukele desmiente rumores y afirma: “no hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: NO PAGAR” en El Salvador

El ministro de Seguridad responsabilizó a las autoridades de Colombia por la permisividad que permite operaciones de extorsión internacional originadas en cárceles, poniendo en vilo a numerosas comunidades latinoamericanas

El presidente Nayib Bukele rechazó este sábado categóricamente la existencia de cárteles de droga o secuestros en El Salvador, y atribuyó los recientes alarmas sobre amenazas criminales a “estafas telefónicas realizadas desde una cárcel en Colombia”.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Bukele aseguró que “no hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: NO PAGAR”, e instó a la población a no dejarse intimidar por estos fraudes.

Más temprano, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, responsabilizó directamente a las autoridades colombianas por la persistencia de una red de extorsión telefónica que, desde la prisión de Cómbita en el departamento de Boyacá, afecta a salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos y argentinos.

Villatoro remarcó que “somos los salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, los que estamos pagando las consecuencias de la flojera en el tratamiento penitenciario de estos criminales”, y reclamó una intervención urgente por parte de Colombia para frenar el acceso ilícito a “esta cantidad de teléfonos y a esta cantidad de tarjetas SIM” en la cárcel.

El funcionario detalló que la estructura criminal se encuentra en la cárcel de Cómbita. /Redes de Canal 10

Los funcionarios salvadoreños buscaron desmontar los temores extendidos por redes sociales y algunos medios locales sobre la supuesta presencia de organizaciones criminales internacionales en su territorio.

Según la explicación del ministro Villatoro, las llamadas extorsivas tienen como objetivo a trabajadores y profesionales que ofrecen sus servicios en línea —como fontaneros o electricistas—, a quienes los estafadores contactan y citan en lugares despoblados, haciéndose pasar por integrantes del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

La mecánica consiste en “exigir un pago para poder retirarse del lugar”, todo en el marco de una amenaza “psicológica” y sin presencia real de secuestradores en El Salvador.

Villatoro subrayó ante la prensa: “Primero, que quede claro que en este país no existen cárteles de droga, ni tampoco existen secuestros, ni mucho menos secuestradores; segundo, que ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico, todo es psicológico, aquí no hay ninguna evidencia de alguien que haya salido lastimado, lesionado o alguien que ha visto físicamente quién era el que lo estaba cuidando en ese supuesto secuestro”.

Foto cortesía en la red social X del ministro Gustavo Villatoro

De acuerdo con las autoridades, solo “un pequeño número de salvadoreños han caído en esas estafas telefónicas”, y la investigación identificó 375 números vinculados a la organización que opera desde la cárcel colombiana, con el código internacional 57, además de al menos 101 teléfonos encendidos.

Villatoro señaló que la localización técnica de estas llamadas contó con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, asegurando: “Estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia”.

Además de Villatoro, participaron en la conferencia el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de la Defensa, René Merino. La rueda de prensa no permitió preguntas de los medios, según informó EFE.

