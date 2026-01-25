La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova logró la victoria absoluta en el Grand Prix Circuito Urbano de San Salvador tras completar 79 kilómetros. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova conquistó la victoria absoluta en el Grand Prix Circuito Urbano, celebrado este domingo en San Salvador, tras completar los 79 kilómetros del recorrido y superar a sus rivales en una competencia de alto nivel.

La competencia se desarrolló en el marco del Tour El Salvador, un evento reconocido internacionalmente que integra un total de once rutas y exige a las participantes recorrer más de 800 kilómetros por distintas regiones y paisajes del país.

El circuito destaca por sus escenarios emblemáticos y la variedad de desafíos técnicos que plantea, lo que contribuye a consolidar a El Salvador como un referente en el ciclismo de ruta femenino a nivel regional.

Biriukova, representante del Laboral Kutxa Team, logró dominar el trayecto urbano de la capital salvadoreña empleando dos horas, siete minutos y 51 segundos, según informaron las autoridades organizadoras.

El resultado reflejó una competencia sumamente reñida: Francesca Hall, del equipo Cogeas Roland, alcanzó la segunda posición con una diferencia de solo dos segundos (02:07:53), mientras que Angie Londoño, de la selección de Colombia, finalizó tercera tras completar el trazado en 02:07:56, con solo tres segundos de diferencia a su rival.

El Tour El Salvador se destaca por otorgar 4,500 puntos en el ranking UCI, consolidándose como el principal objetivo para atletas internacionales. Foto cortesía Secretaría Presidencia

Perfil internacional del evento

El Grand Prix Circuito Urbano forma parte de las pruebas avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que garantiza la aplicación de estándares de organización y competencia propios de los principales torneos del mundo.

El Tour El Salvador se distingue, además, por ser la carrera femenina que más puntos UCI otorga en el continente, con un total de 4,500 puntos, situándose como objetivo prioritario para equipos y atletas de diversas latitudes.

El certamen reúne a 120 atletas distribuidas en 18 equipos provenientes de 12 países, consolidando así su carácter global. Delegaciones de Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y el anfitrión El Salvador, figuran entre las presentes en la edición actual.

La jornada, que tuvo inicio y fin en la plaza Bicentenario de la Fuerza Armada, recorrió puntos de referencia como plaza Malta, en una ruta circular que ofreció atractivos tanto técnicos como visuales para corredores y espectadores que acompañaron el recorrido.

Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuerpos de socorro brindaron seguridad y asistencia al evento para evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento.

El circuito urbano recorrió la plaza Bicentenario de la Fuerza Armada, plaza Malta y otros puntos emblemáticos de la capital salvadoreña. Foto cortesía Secretaría Prensa Presidencia

A diferencia de muchas pruebas locales, este circuito favorece la proyección internacional de las ciclistas a través de la obtención de puntos clave en el ranking UCI, lo que incide directamente en sus posibilidades de clasificación a torneos de mayor envergadura.

Entre los factores que contribuyeron a la competitividad del Grand Prix figura la diversidad geográfica y cultural de la nómina de participantes, lo que transformó el podio en un reflejo de las escuelas deportivas globales en el ciclismo femenino.

Una cifra clave es la longitud total de la competencia, que supera los 800 kilómetros recorridos a lo largo de toda la geografía salvadoreña, según los datos proporcionados por los organizadores.