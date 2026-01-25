El Salvador ofrece renovación de pasaporte en su aeropuerto

La ventanilla exprés del aeropuerto permite a salvadoreños mayores de 18 años con DUI vigente obtener el pasaporte antes de abordar. (Cortesía: MigracionSV)

El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero mantiene habilitada una ventanilla exprés para renovar pasaportes en casos de emergencia. Dicho servicio está disponible desde el 2025 y en la actualidad sigue salvado a más de alguno de contratiempo en su viaje.

Los salvadoreños, a partir de los 18 años de edad, pueden obtener el documento justo antes de abordar un avión, convirtiendo el servicio en un autentico salvavidas.

Desde hace décadas, El Salvador ha mantenido una alta movilidad internacional, tanto por razones laborales como familiares. Este contexto ha generado una demanda creciente de soluciones rápidas ante situaciones imprevistas en la gestión documental.

La ventanilla opera en el mismo horario del aeropuerto, está limitada a ciudadanos salvadoreños y no sustituye los canales regulares de renovación. (Cortesía: MigracionSV)

La apertura de trámites exprés en el principal aeropuerto del país responde a la presión de miles de salvadoreños que viajan, especialmente a Estados Unidos y otras regiones del globo, y que durante años afrontaron cancelaciones o costos elevados por no contar con un pasaporte vigente en el momento del embarque.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) diseñó la iniciativa tras detectar múltiples incidentes de pasajeros varados y con el objetivo de mantener el ritmo de conectividad internacional del país.

En 2023, el ente introdujo la renovación del pasaporte de manera virtual por medio de su sitio web, siendo una medida muy bien valorada para todos los viajeros.

Esta modalidad permite que el trámite esté al alcance de los usuarios de manera inmediata, ya que pueden gestionarlo fácilmente desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

Procedimiento y requisitos para la renovación exprés

El proceso consta de cuatro pasos básicos. El primero es ubicar la ventanilla exprés en la terminal. Posteriormente, se debe entregar el pasaporte vencido o por vencer al personal de la DGME, junto con el DUI demostrando así la mayoría de edad. Por último se paga $25 por el trámite.

Cabe destacar que la fotografía se toma del sistema, sin necesidad de capturar una nueva imagen.

El nuevo documento se entrega en el aeropuerto, lo que permite abordar vuelos internacionales sin los retrasos habituales de las sedes administrativas centrales.

Muchos viajeros han valorado positivamente la rapidez del proceso, mencionando que el trámite es eficiente y permite abordar su vuelo sin ningún contratiempo.

El servicio se habilitó en 2025 y responde a la alta demanda de renovaciones rápidas de pasaporte en El Salvador. (Cortesía: MigracionSV)

Diario El Mundo recogió testimonios de viajeros que destacaron la rapidez y utilidad del servicio. “El trámite fue eficiente y me permitió abordar sin contratiempos”, relató un usuario al medio salvadoreño.

Esto no sustituyen la atención que brindan las oficinas tradicionales de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las sucursales continúan operando en todo el país y ofrecen la posibilidad de tramitar la renovación y emisión de pasaportes en horarios regulares, atendiendo tanto a quienes prefieren realizar el proceso de manera presencial como a quienes no cumplen los requisitos para el trámite urgente o en línea.

Pese a ello, las autoridades enfatizan la importancia de llevar una documentación al día antes de pensar en un viaje.

El flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador registró una baja en 2025

Durante el año pasado, el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez recibió a un total de 2,094,580 pasajeros, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Esta cifra reflejó una disminución del 4.2% respecto al año anterior, con 91,812 pasajeros menos que los contabilizados en el 2024.

Según CEPA, diciembre fue el mes que registró la mayor cantidad de pasajeros en el aeropuerto, alcanzando un total de 524,641 personas atendidas. En contraste, septiembre presentó el menor movimiento, con un total de 357,870 usuarios.