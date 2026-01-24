Ultra Volcanes 2026: El Salvador recibe a corredores regionales en las laderas de su volcán más emblemático

Foto cortesía desde el sitio oficial de Trail Runners El Salvador.

El Parque Natural Cerro Verde, en el occidente de El Salvador, será sede el día de mañana, 25 de enero de una de las competencias más relevantes del trail running centroamericano. Según El Salvador Travel, la Ultra Volcanes 2026 congregará a corredores de élite y aficionados que buscarán desafiar la topografía volcánica en distancias de 5, 11, 21, 35 y 50 kilómetros.

El evento, organizado por Trail Runners El Salvador, plantea recorridos exclusivos por senderos naturales y propiedades privadas, bajo estrictas medidas de seguridad anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Por lo que, los accesos al Volcán de Santa Ana permanecerán cerrados entre las 4:00 y las 9:00 de la mañana, tiempo reservado para la competencia. El MARN informó que estará disponible un servicio de transporte especial desde San Salvador, con salida a las 3:30, para facilitar la llegada de los participantes a la zona de salida.

Esta actividad cuenta con la presencia de atletas originarios de:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Nicaragua.

Los organizadores destacan que la Ultra Volcanes se ha consolidado como un evento de referencia en el calendario regional, con la participación tanto de figuras reconocidas como de corredores emergentes. El evento incluye categorías masculinas y femeninas, y premiación para los mejores tiempos en cada distancia.

Antecedentes y relevancia de las competencias de trail running en El Salvador

El Salvador ha sido escenario de varias ediciones anteriores de la Ultra Volcanes y de otras pruebas de montaña, aunque el circuito ha experimentado un crecimiento en escala y reconocimiento durante los últimos años.

La edición 2025 reunió a más de 1,200 participantes, superando las expectativas de los organizadores y mostrando el interés creciente en el trail running. La Federación Salvadoreña de Atletismo respalda este tipo de iniciativas por su impacto en el turismo y la promoción de actividades al aire libre.

Los organizadores sostienen que la realización de estas competencias impulsa el turismo sostenible, contribuye al desarrollo de comunidades rurales y promueve la visibilidad de los recursos naturales del país.

Trail Runners El Salvador subraya que la Ultra Volcanes permite a los corredores y visitantes conocer la biodiversidad de la zona y genera ingresos para empresas y emprendimientos locales. Además, el evento fomenta la integración deportiva a nivel regional y fortalece la imagen de El Salvador como destino para disciplinas de aventura.

Las inscripciones para la Ultra Volcanes 2026 incluyen camiseta, medalla, número, cronometraje, hidratación y acceso a rutas protegidas. Tienda Amiiwo informó que la entrega de kits se efectuará en fechas previas en puntos de San Salvador y Santa Ana. La organización dispondrá de atención médica, estaciones de hidratación y cobertura fotográfica para los corredores.

¿Qué es el trail running?

El trail running es una modalidad del atletismo que consiste en correr por senderos naturales, terrenos irregulares y rutas de montaña, alejadas del asfalto y los circuitos urbanos.

En este tipo de competencia, los participantes enfrentan ascensos pronunciados, descensos técnicos y condiciones climáticas cambiantes, lo que exige tanto resistencia física como habilidades de orientación. El entorno del Cerro Verde ofrece un escenario ideal para la práctica de este deporte por su red de caminos, vegetación y altitud.