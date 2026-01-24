El Salvador

Ultra Volcanes 2026: El Salvador recibe a corredores regionales en las laderas de su volcán más emblemático

El Parque Natural Cerro Verde será testigo de la Ultra Volcanes 2026, evento que reunirá a atletas de élite y aficionados de la región en distintas distancias y trazados que recorren volcanes y rutas protegidas

Guardar
Foto cortesía desde el sitio
Foto cortesía desde el sitio oficial de Trail Runners El Salvador.

El Parque Natural Cerro Verde, en el occidente de El Salvador, será sede el día de mañana, 25 de enero de una de las competencias más relevantes del trail running centroamericano. Según El Salvador Travel, la Ultra Volcanes 2026 congregará a corredores de élite y aficionados que buscarán desafiar la topografía volcánica en distancias de 5, 11, 21, 35 y 50 kilómetros.

El evento, organizado por Trail Runners El Salvador, plantea recorridos exclusivos por senderos naturales y propiedades privadas, bajo estrictas medidas de seguridad anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Por lo que, los accesos al Volcán de Santa Ana permanecerán cerrados entre las 4:00 y las 9:00 de la mañana, tiempo reservado para la competencia. El MARN informó que estará disponible un servicio de transporte especial desde San Salvador, con salida a las 3:30, para facilitar la llegada de los participantes a la zona de salida.

Esta actividad cuenta con la presencia de atletas originarios de:

  • Guatemala
  • Honduras
  • Costa Rica 
  • Nicaragua.
Foto cortesía desde el sitio
Foto cortesía desde el sitio oficial de Trail Runners El Salvador.

Los organizadores destacan que la Ultra Volcanes se ha consolidado como un evento de referencia en el calendario regional, con la participación tanto de figuras reconocidas como de corredores emergentes. El evento incluye categorías masculinas y femeninas, y premiación para los mejores tiempos en cada distancia.

Antecedentes y relevancia de las competencias de trail running en El Salvador

El Salvador ha sido escenario de varias ediciones anteriores de la Ultra Volcanes y de otras pruebas de montaña, aunque el circuito ha experimentado un crecimiento en escala y reconocimiento durante los últimos años.

La edición 2025 reunió a más de 1,200 participantes, superando las expectativas de los organizadores y mostrando el interés creciente en el trail running. La Federación Salvadoreña de Atletismo respalda este tipo de iniciativas por su impacto en el turismo y la promoción de actividades al aire libre.

Los organizadores sostienen que la realización de estas competencias impulsa el turismo sostenible, contribuye al desarrollo de comunidades rurales y promueve la visibilidad de los recursos naturales del país.

Trail Runners El Salvador subraya que la Ultra Volcanes permite a los corredores y visitantes conocer la biodiversidad de la zona y genera ingresos para empresas y emprendimientos locales. Además, el evento fomenta la integración deportiva a nivel regional y fortalece la imagen de El Salvador como destino para disciplinas de aventura.

Foto cortesía desde el sitio
Foto cortesía desde el sitio oficial de Trail Runners El Salvador.

Las inscripciones para la Ultra Volcanes 2026 incluyen camiseta, medalla, número, cronometraje, hidratación y acceso a rutas protegidas. Tienda Amiiwo informó que la entrega de kits se efectuará en fechas previas en puntos de San Salvador y Santa Ana. La organización dispondrá de atención médica, estaciones de hidratación y cobertura fotográfica para los corredores.

¿Qué es el trail running?

El trail running es una modalidad del atletismo que consiste en correr por senderos naturales, terrenos irregulares y rutas de montaña, alejadas del asfalto y los circuitos urbanos.

En este tipo de competencia, los participantes enfrentan ascensos pronunciados, descensos técnicos y condiciones climáticas cambiantes, lo que exige tanto resistencia física como habilidades de orientación. El entorno del Cerro Verde ofrece un escenario ideal para la práctica de este deporte por su red de caminos, vegetación y altitud.

Temas Relacionados

Trail runningUltra Volcanes 2026El SalvadorCerro Verde

Últimas Noticias

Honduras registra más de mil nuevos casos de VIH cada año y la mayoría se concentra en población joven, según autoridades de salud

Honduras registra cada año más de mil nuevos casos de VIH, concentrados principalmente en personas entre los 19 y 39 años, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, una tendencia que mantiene activa la transmisión del virus y refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención.

Honduras registra más de mil

Noche crítica por incendios en el norte y centro de San Salvador deja destrucción en viviendas y vehículos

Dos incendios provocaron daños en al menos cuatro viviendas, tres vehículos y la infraestructura eléctrica. Las autoridades reportaron un aumento significativo en las emergencias atendidas este mes y reiteraron el llamado a evitar quemas no controladas

Noche crítica por incendios en

Del modelo salvadoreño a la agenda económica regional: los focos de la primera gira del presidente electo de Chile

Al visitar El Salvador y Panamá, José Antonio Kast explora estrategias regionales en lucha contra la criminalidad y busca fortalecer la posición chilena en foros económicos internacionales, redefiniendo prioridades del gobierno entrante

Del modelo salvadoreño a la

El Salvador ya es uno de los 10 países con mejor reputación en Latinoamérica, según estudio

El país centroamericano escaló un total de 6 puestos en el Índice Global de Percepción de Poder Blando 2026

El Salvador ya es uno

Cincuenta años de la Escuela de Hostelería Cerro Verde: pioneros, cambios vitales y el renacimiento del turismo salvadoreño

La conmemoración celebrada en el Hotel 1800 resalta el papel de la formación profesional en la industria turística y reconoce la labor de quienes abrieron camino en la hostelería salvadoreña a lo largo de cinco décadas

Cincuenta años de la Escuela

TECNO

Amazon prepara un despido masivo:

Amazon prepara un despido masivo: podría recortar hasta 30.000 empleos corporativos desde la próxima semana

Cómo se llaman Las guerreras K-pop y cómo ver la película tras la nominación a los Oscar

El futuro de la automatización: ventana de contexto infinita y sistemas de IA trabajando juntos

Qué pasó con Magis TV y por qué se dice que es ilegal como XUPER TV

El papa León XIV instó a la comunidad internacional a “guiar” la revolución digital en pleno auge de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

El creador de Hannah Montana

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

Quién es Steven Adler, uno de los fundadores de Guns N’ Roses que fue expulsado de la banda y terminó en un reality sobre adicciones

Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

MUNDO

Volodimir Zelensky dijo que las

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

Los países nórdicos y bálticos instaron a Rusia a que cese “de inmediato” los ataques a la infraestructura energética ucraniana

Un dentista, una galería y cien obras: el origen inesperado de la colección que transformó el Museo de Arte Moderno de París