Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

La iniciativa del Ejecutivo salvadoreño suma nuevas rutas de aprendizaje y talleres en tecnología e idiomas, facilitando recursos educativos a personas y empresas, con clases sin costo, horarios flexibles y acceso desde cualquier lugar

A través de la plataforma las personas cuentan con diferentes opciones para capacitarse en el área que prefieran.

La plataforma Certifícate, lanzada por el Gobierno de El Salvador, reporta más de 300,000 personas inscritas desde su habilitación el 12 de diciembre, según datos compartidos por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El programa, anunciado como una de las principales apuestas en formación digital, ofrece más de 1,600 cursos gratuitos para los ciudadanos, en colaboración con la empresa Platzi.

La iniciativa fue presentada oficialmente por el secretario de Innovación, Daniel Méndez, en diciembre pasado durante una entrevista en la cual explicó que la gratuidad de los contenidos se mantendrá durante un año. El funcionario destacó que el acceso a la plataforma, alojada en certificate.gob.sv, es abierto y solo requiere el registro del nombre completo y un correo electrónico. Una vez ingresados estos datos, el sistema envía instrucciones por correo electrónico para crear una cuenta personal.

El secretario ha manifestado que el modelo de aprendizaje es totalmente asincrónico, lo que permite a cada usuario avanzar a su propio ritmo y en cualquier momento del día, sin restricciones horarias. Los cursos pueden tomarse tanto en línea como sin conexión, gracias a la opción multimodal de la plataforma.

Certifícate integra 17 escuelas de formación y 155 rutas de aprendizaje, que abarcan temáticas desde tecnología hasta idiomas, incluyendo talleres de inglés. La oferta formativa es gestionada por Platzi, cuya suscripción regular cuesta $199 mensuales. “Eso es lo que el Gobierno de El Salvador ha negociado para que sea totalmente gratis”, afirmó el funcionario cuando presentó la plataforma el 12 de diciembre.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Innovación informó la cifra de inscritos en la plataforma.

El proceso de registro, según las autoridades, dura apenas unos segundos. Los interesados deben ingresar a la página web, rellenar el formulario y esperar el correo de confirmación para activar su cuenta. El sistema está diseñado para facilitar el acceso desde computadoras y dispositivos móviles.

Durante el lanzamiento, Méndez subrayó que la plataforma no está dirigida únicamente a personas naturales, sino que también las empresas pueden utilizarla para la capacitación de su talento humano. “Cuando queremos estudiar otro idioma o aprender algo nuevo, generalmente debemos revisar los precios. Ahora, el Presidente Nayib Bukele lo ofrece de forma gratuita para todos los salvadoreños, todos los cursos”, puntualizó.

Certifícate promete formación gratuita y sin restricciones geográficas, permitiendo que los salvadoreños estudien desde cualquier lugar con acceso a internet. “El hecho que sea asincrónico permite que la persona pueda estudiar en la mañana, en la tarde o en la noche. Si quiere hacerlo diez minutos o dos horas y después vuelve a conectarse y lo sigue ocupando. Adicional a eso, es multimodal porque permite verlo online y offline”, explicó.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia remarca que el objetivo de Certifícate es fortalecer habilidades y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de los participantes. El acceso a contenidos de calidad y la posibilidad de gestionar el aprendizaje de forma flexible han sido destacados como factores clave para el éxito inicial de la plataforma.

La Secretaría de Innovación motiva a los salvadoreños para que se inscriban en uno de los 1,600 cursos gratuitos que se ofrecen a través de la plataforma.

La oferta de cursos gratuitos incluye temáticas como programación, diseño, emprendimiento, finanzas personales y habilidades blandas, entre otras. Las autoridades insisten en que el registro y la navegación resultan sencillos, lo que ha facilitado la rápida adopción entre la población.

Desde su lanzamiento, más de 300,000 personas han optado por inscribirse, cifra que supera las expectativas iniciales del Gobierno, según datos de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El Ejecutivo espera que la cifra continúe creciendo durante los meses siguientes, a medida que la población conozca la plataforma y explore sus contenidos.

El Gobierno de El Salvador prevé que la iniciativa contribuya a la formación de perfiles con mayores competencias digitales y técnicas, en línea con las demandas actuales del mercado laboral. El acceso universal, la gratuidad y la flexibilidad son los pilares que sostienen la apuesta oficial por la educación virtual y la capacitación continua.

La plataforma Certifícate permanecerá activa en su modalidad gratuita hasta diciembre de 2026, fecha en la que concluirá el período de acceso sin costo negociado entre el Gobierno y Platzi. La administración central ha reiterado su invitación a la ciudadanía para aprovechar la oportunidad y formar parte de la comunidad de usuarios registrados en el programa.

