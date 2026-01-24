El Salvador

La OIM y el BCIE pactan programa de cooperación migratoria en Centroamérica y República Dominicana

Ambas instituciones formalizan un memorándum de entendimiento de tres años que sentará las bases para proyectos enfocados en la reintegración sostenible, la migración laboral y el fortalecimiento de la resiliencia regional

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunciaron el inicio de la planificación de actividades prioritarias, así como la implementación de mecanismos de seguimiento destinados a asegurar el impacto efectivo de la cooperación en Centroamérica y República Dominicana, tras la firma de un memorándum de entendimiento este viernes.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años prorrogables, establece un marco de colaboración técnica y financiera para proyectos conjuntos enfocados en la reintegración sostenible, la migración laboral, el combate contra la trata de personas, el acceso a servicios básicos, la cohesión social y la reducción del efecto del cambio climático sobre los flujos migratorios, según un comunicado de la OIM.

La formalización de esta alianza estratégica tiene como fin acelerar la creación de un programa migratorio integral que aborde las causas estructurales de la migración y fomente soluciones inclusivas y sostenibles, destacó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

Hoy damos un paso decisivo al formalizar nuestra alianza con el propósito de acelerar la formulación de un programa migratorio que aborde las causas estructurales de la migración y promueva soluciones sostenibles e inclusivas”, expresó la funcionaria.

Un migrante salvadoreño, que fue deportado de Estados Unidos, es recibido por sus familiares en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en San Salvador, El Salvador, el 2 de abril de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Por su parte, la directora regional de la OIM para Latinoamérica y el Caribe, Maria Moita, subrayó el carácter transformador del acuerdo: “Este acuerdo refleja nuestra visión compartida de que la migración, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser un motor de desarrollo sostenible e inclusión”.

Moita añadió que “unir esfuerzos” con el BCIE permitirá avanzar en “soluciones basadas en evidencia y centradas en las personas migrantes y las comunidades”.

Como parte del memorándum, ambas entidades fomentarán el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación de acciones orientadas a respaldar a personas migrantes y comunidades vulnerables.

El BCIE, fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cuenta con sede en Tegucigalpa. Además de los miembros fundadores, la institución integra como miembros no fundadores a Belice, Panamá y República Dominicana, y suma socios extrarregionales como Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.

Migrantes guatemaltecos son procesados ​​por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración tras llegar a la Base Aérea La Aurora en un vuelo de deportación desde Estados Unidos, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 20 de enero de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Más dinero por “autodeportarse”

Estados Unidos informó el miércoles que incrementará el incentivo económico para migrantes en situación irregular que opten por salir voluntariamente del país, elevando el pago a USD2,600. La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que describió el aumento como un “regalo” vinculado al aniversario de la toma de posesión de Donald Trump.

El recuento oficial del DHS asegura que 2.2 millones de personas han dejado Estados Unidos por cuenta propia desde enero de 2025, mencionando que “decenas de miles” lo han hecho empleando la aplicación de la CBP. No obstante, especialistas en migración critican la falta de transparencia, puesto que la agencia “no ha entregado datos” que respalden estos números.

En diciembre, el DHS reportó 622,000 deportaciones desde el inicio del mandato de Trump, aunque el centro Brookings cuestionó esta cifra y la rebajó a un rango entre 310,000 y 350,000 expulsiones, según un estudio difundido la semana pasada, recogido por EFE.

Este volumen está por debajo de las 778,000 repatriaciones alcanzadas durante el último año fiscal total de la administración de Biden, y dista mucho del objetivo de la gestión de Trump de ejecutar un millón de deportaciones anuales.

