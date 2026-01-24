Congresistas Bernie Moreno y John Moolenaar respaldan políticas de Bukele en seguridad en El Salvador

John Moolenaar, representante del 2.º distrito del Congreso de Michigan en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezó las delegaciones de congresistas estadounidenses que se reunieron con el mandatario salvadoreño. (Foto: @USEmbassySV)

Dos delegaciones del Congreso de Estados Unidos realizaron visitas oficiales a El Salvador durante la última semana, sosteniendo encuentros de alto nivel con el gobierno local, según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Las comitivas estuvieron encabezadas por el representante John Moolenaar y el senador Bernie Moreno.

La visita de legisladores estadounidenses se produce en un contexto de crecientes vínculos bilaterales y colaboraciones orientadas a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y libertad financiera.

Durante su estancia, los funcionarios valoraron las transformaciones implementadas en el país y señalaron la seguridad como uno de los ejes principales que, según destacaron, ha permitido a El Salvador consolidarse como una nación “poderosa y próspera”.

La embajada de EE.UU. en El Salvador informó que dos diferentes grupos del Congreso de Estados Unidos visitaron el país y sostuvieron reuniones de interés mutuo al más alto nivel con autoridades salvadoreñas. (Foto: @USEmbassySV)

El senador Bernie Moreno subrayó, tras reunirse con el presidente Nayib Bukele, que las políticas aplicadas por el mandatario lograron “eliminar a los malos de las calles, expulsar a los narcoterroristas, garantizar la seguridad y la libertad financiera de sus ciudadanos y colaborar con Estados Unidos”, apuntando que “la fórmula siempre funciona”.

Moreno criticó además los señalamientos emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sistema financiero salvadoreño, calificándolas como “ridículas y falsas”, e instó a la directora Kristalina Georgieva a adoptar medidas positivas, al considerar que “el futuro es brillante para El Salvador y el presidente Bukele es un gran amigo de los Estados Unidos”.

El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en San Salvador. (Foto: @berniemoreno)

EE.UU. reconoció a El Salvador como “destino seguro”

La inclusión de El Salvador en la lista de destinos seguros para viajeros, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en enero de 2026, marca un giro en la percepción internacional del país. La clasificación sitúa a El Salvador en el nivel uno, que aconseja a los visitantes adoptar únicamente “precauciones normales”. Esta distinción se alcanzó tras una reducción histórica en los índices de homicidios, lo que, según estiman desde el propio gobierno, podría traducirse en un aumento de turistas e inversiones extranjeras.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia difundido el jueves, El Salvador “integra el grupo de naciones clasificadas por Estados Unidos en el nivel uno de seguridad para viajes”, colocándose en la misma lista que países como Argentina, Paraguay, Suiza, Japón y Australia.

El mensaje oficial enfatizó: “Gracias al arduo trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, lo cual hace posible que entre en esta categoría por parte de los Estados Unidos, como posible destino para viajar”.

El listado elaborado por el Departamento de Estado estadounidense evalúa habitualmente factores como la seguridad pública, la estabilidad política y la ausencia de amenazas graves. En la actualización realizada este mes, Estados Unidos aconseja las mismas precauciones en El Salvador que en territorios como Mónaco, Luxemburgo, Polonia, Austria, Finlandia y Noruega.