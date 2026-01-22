El Salvador

El Salvador lidera el Plan Trifinio para la protección ambiental en la región fronteriza

El Trifinio está conformado por autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para la protección de los recursos naturales compartidos en las zonas fronterizas de los tres países asegurando el desarrollo de las comunidades rurales

Guardar
El Salvador asume la presidencia
El Salvador asume la presidencia del Plan Trifinio para liderar la protección de recursos naturales en la frontera con Guatemala y Honduras. Foto cortesía Medio Ambiente

El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.

El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².

El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.

Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.

Prioridad hídrica y desafíos productivos

Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.

El Plan Trifinio, con 35
El Plan Trifinio, con 35 años de vigencia, protege una unidad ecológica estratégica que abarca reservas naturales y sistemas hídricos clave en Centroamérica. Foto cortesía Plan Trifinio

Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.

El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.

La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.

Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.

El 26 % de las
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente

Los proyectos clave

El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.

Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.

El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.

Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.

La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.

Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.

Temas Relacionados

Plan TrifinioEl SalvadorCooperación ItalianaGuatemalaHondurasRecursos naturalesSostenibilidadBanco de Alemania KFWMetapán

Últimas Noticias

La aparición de 38 casos de sarampión moviliza acciones sanitarias en Guatemala

Los especialistas del sector salud han desplegado investigaciones de campo y vigilancia clínica tras la detección de múltiples contagios vinculados a una reunión pública realizada en el departamento de Sololá

La aparición de 38 casos

República Dominicana apuesta por la conectividad aérea y la diversidad turística

El país caribeño busca aumentar la llegada de viajeros internacionales mediante nuevas rutas aéreas y una oferta diversificada de actividades recreativas y culturales

República Dominicana apuesta por la

Protección Civil reporta treinta emergencias por caída de árboles tras vientos intensos en El Salvador

El funcionario salvadoreño hizo hincapié en la colaboración entre organismos estatales y municipales para abordar eventualidades climáticas, impulsando acciones coordinadas ante la llegada de nuevos eventos meteorológicos extremos

Protección Civil reporta treinta emergencias

El giro hacia Sudamérica: Panamá y Ecuador exploran un acuerdo para impulsar comercio e inversión

El acercamiento se aceleró en Davos y ocurre luego de cambios en el contexto bilateral que permitieron reactivar conversaciones de integración económica

El giro hacia Sudamérica: Panamá

13 mil manzanas de frijol fueron sembradas en El Salvador en 2025

Con el programa Aumento a la Producción se logró incrementar la superficie y el rendimiento de este cultivo clave, favoreciendo el abastecimiento local y disminuyendo la presión sobre las importaciones

13 mil manzanas de frijol

TECNO

Flor Parlante de Super Mario

Flor Parlante de Super Mario Wonder se convierte en un dispositivo real: qué hace y cómo tenerla

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial

Las apps del celular generaron más dinero que los videojuegos móviles en 2025: la IA tiene mucho que ver

Edificios inteligentes y biometría, los sectores más vulnerables ante el crecimiento de ciberataques

Conciertos de Bad Bunny en Medellín 2026: cuándo son, boletas, Airbnb y más consultas de Google

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Arctic Monkeys lanzó su primera

Arctic Monkeys lanzó su primera canción en cuatro años

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man

Emma Stone logra un récord histórico de nominaciones al Oscar y reescribe las reglas de Hollywood

Jennifer Garner se sinceró sobre la experiencia de ser una madre famosa: “Sé lo que es la presión”

Cómo se eligen los nominados al Oscar y quiénes votan realmente en cada categoría

MUNDO

Demis Hassabis, CEO de Google

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial

El Parlamento Europeo solicitó la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas

Dos semanas sin internet en Irán: incomunicación, negocios dañados y sin visos de apertura

La OTAN busca limitar las ambiciones de Rusia: prepara maniobras militares en el Ártico para los próximos meses

Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió