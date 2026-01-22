El café salvadoreño busca conquistar Medio Oriente con calidad

ISC impulsa marca "Café de El Salvador". (Foto: ISC)

El mercado de Emiratos árabes Unidos ha demostrado interés en el café salvadoreño, aunque su peso en el total de las exportaciones nacionales sigue siendo reducido. Según datos del Banco Central de Reserva, durante los primeros once meses de 2025, El Salvador envió a ese país poco más de 58 mil kilogramos de café, por un valor que superó los USD 512 mil, según la cita de diario El Mundo.

A pesar de que el precio promedio pagado por kilogramo —USD 8,7— posiciona a este destino entre los que mejor remuneran el grano salvadoreño, la región apenas representó el 0,03 % de los más de USD 161,5 millones que El Salvador exportó entre enero y noviembre de 2025.

El Instituto Salvadoreño del Café señaló en un comunicado que la presencia del país en la feria World of Coffee Dubái forma parte de una estrategia para aumentar el reconocimiento internacional del café salvadoreño. El objetivo es abrir puertas a nuevos negocios y fortalecer las oportunidades para quienes producen y comercian el grano.

Emiratos árabes Unidos demuestra interés en el café salvadoreño. (Foto: ISC)

La feria, realizada entre el 18 y el 20 de enero en Dubái, reunió a compradores, importadores, tostadores y representantes de la industria hotelera, así como del sector restaurantero de Medio Oriente. El ISC resaltó que estos encuentros son fundamentales para posicionar granos diferenciados, de alta calidad, que responden a la demanda específica de la región.

A pesar del esfuerzo institucional, las ventas hacia Emiratos árabes Unidos han disminuido. El BCR reportó una caída del 51,5 % en el valor exportado respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra superaba el millón de USD.

El ISC explicó que la estrategia de participación en ferias internacionales se alinea con una visión de crecimiento para la caficultura salvadoreña, y busca que más productores y empresas accedan a mercados de alto valor. El organismo reiteró que potenciar el origen y la calidad del café nacional es clave para incrementar la presencia en destinos donde el grano es especialmente apreciado.

Producción cafetera en El Salvador: crecimiento sin precedente y desafíos en el mercado internacional

Feria World of Coffee Dubái forma parte de una estrategia para aumentar el reconocimiento internacional. (Foto: ISC)

El sector cafetalero de El Salvador ha experimentado un repunte notable durante la cosecha 2025/26. De acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Café, la cantidad de café recibido por los beneficios y plantas pergamineras creció 210,6 % en comparación con temporadas previas, marcando un récord en la historia reciente del país.

Sin embargo, este auge en la producción no se ha traducido en un desempeño favorable en los mercados internacionales. El informe oficial, actualizado al 30 de noviembre, señala que las exportaciones de café registraron una baja abrupta: el volumen vendido al exterior cayó 72,96 % y los ingresos en USD disminuyeron 58,71 % respecto al mismo periodo del ciclo anterior. La cifra de grano exportado alcanzó apenas 544.897 kilogramos, frente a los más de 9 millones de kilogramos recibidos en planta.

La suma total obtenida por estas ventas se situó en USD 4.841.533, según la Dirección General de Aduanas, lo que refleja una contracción tanto en los volúmenes como en los destinos comerciales. El Instituto Salvadoreño del Café atribuyó parte de esta situación a la actualización del registro de productores, que depuró la base de datos y dejó 17.987 caficultores inscritos, con una superficie consolidada de 149.608 manzanas (equivalentes a 104.560 hectáreas).

La cantidad de café recibido por los beneficios y plantas pergamineras creció 210,6 %.(Shutterstock)

Este ajuste redujo tanto el número de productores reconocidos como la extensión oficial dedicada al café. La estructura interna del sector sigue mostrando una fuerte presencia de pequeños agricultores: el 79 % cultiva entre 0,1 y 5 manzanas, mientras que apenas el 2 % posee fincas mayores a 100 manzanas, aunque concentran el 38 % de la superficie total sembrada.

En cuanto a los destinos, Norteamérica se mantiene como principal mercado, absorbiendo el 55,4 % del volumen exportado, aunque pagando un precio promedio de USD 376,63 por quintal (45,36 kilogramos). Por el contrario, los países asiáticos —aunque solo adquirieron el 5,7 % del volumen— ofrecieron la cotización más alta, con USD 628,02 por quintal. Europa y Suramérica participaron con el 9,5 % y 9,3 % respectivamente, mientras que el Medio Oriente superó a ambas regiones, capturando el 16 % de las exportaciones y pagando en promedio USD 442,08 por quintal.

El análisis por tipo de exportación evidencia la supremacía del Café Oro (grano beneficiado pero sin tostar), que representó el 82,2 % del total exportado y generó USD 3.918.406. Por su parte, el café tostado alcanzó 1.237 quintales (10,3 %) y USD 645.916, mientras que el café soluble sumó 906 quintales (7,5 %), aportando USD 277.210.

A pesar de su historia como símbolo nacional, el café ha ido perdiendo peso en la economía salvadoreña, desplazado en las exportaciones por el sector textil. El escenario para los caficultores, aunque alentador en términos de cosecha, sigue marcado por retos en la comercialización internacional y la competencia de otros productos en el mercado externo.