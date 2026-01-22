El Salvador

490 escuelas públicas salvadoreñas han sido intervenidas

Hasta el 21 de enero, el sitio web oficial de “Dos Escuelas X Día”, señala que los trabajos de remodelación han iniciado en 490 escuelas; sin embargo, no se detalla cuántas de estas instalaciones ya fueron entregadas

478 centros escolares públicos han sido intervenidos a nivel nacional. Foto cortesía Ministerio de Educación

El gobierno salvadoreño ha intervenido 490 escuelas públicas a nivel nacional hasta el 21 de enero de 2025, como parte del programa “Dos Escuelas X Día”, orientado a la rehabilitación y modernización de centros educativos en condiciones deterioradas.

“Tenemos el programa Dos Escuelas X Día, y no solo estamos pintando los centros escolares, estamos haciendo nuevas esas escuelas, con estándares internacionales”, indicó la titular del Ministerio de Educación, Karla Trigueros a través de una entrevista matutina en Frente a Frente.

La rehabilitación abarca la mejora estructural, la instalación de sistemas eléctricos, sanitarios y acceso a internet, así como el reequipamiento general de los planteles. El programa comenzó formalmente en mayo de 2025 y a la fecha ha sumado $503.8 millones en inversión dedicada a infraestructura, según informó la ministra Trigueros en declaraciones televisivas.

“Recibimos escuelas en condiciones paupérrimas, en condiciones malísimas, en todo el largo y ancho del país. Pero, hoy por hoy, estamos interviniendo 490 escuelas. Además de las 70 que ya se entregaron, son más o menos $503.8 millones de inversión en infraestructura", recalcó la funcionaria.

El programa 'Dos Escuelas X Día' ha permitido la intervención y rehabilitación de 490 escuelas públicas en El Salvador hasta enero de 2026. Foto cortesía Ministerio de Educación

El gobierno salvadoreño ha incorporado recursos estatales y mecanismos poco habituales en la región, como la utilización de reclusos en fase de confianza mediante el programa “Cero ocio” de la Dirección de Centros Penales y la participación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) en la ejecución física de los trabajos. Esta combinación busca resolver el volumen de intervenciones necesarias en el menor tiempo posible, como señalaba el anuncio del proyecto, mientras facilita el proceso de reinserción de personas privadas de libertad.

En la primera semana de noviembre de 2025, las autoridades inauguraron simultáneamente 70 escuelas, distribuidas en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel.

El presidente Nayib Bukele destacó que esta apertura representa una inversión de $61 millones, beneficiando directamente a más de 11 mil estudiantes; el resto de departamentos figura en la lista de los 324 centros aún en proceso de construcción, avanzando al ritmo de dos escuelas incorporadas por día hasta alcanzar la meta de renovación integral.De forma inmediata no se ha actualizado la cantidad de centros escolares en los que terminaron las obras de remodelación.

La inversión de $503.8 millones
La inversión de $503.8 millones en infraestructura escolar incluye mejoras eléctricas, sanitarias, acceso a internet y reequipamiento en los centros educativos salvadoreños. Foto cortesía Ministerio de Educación

Modernización y nuevos estándares

El proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Educación no se ha limitado a la infraestructura. Trigueros anunció la integración progresiva de sistemas de inteligencia artificial (IA), facilitados mediante un convenio reciente con Elon Musk, para dotar a las escuelas salvadoreñas de herramientas tecnológicas de apoyo al trabajo docente y optimizar la educación personalizada mediante tutorías virtuales y acceso a plataformas con cursos especializados en más de 17 áreas.

El paquete de reformas también incluyó cambios en la disciplina y presentación estudiantil, con un retorno estricto al uso de uniforme, corte de cabello y calzado reglamentario, pautas que habían sido flexibilizadas después de la crisis sanitaria por Covid-19. Trigueros vinculó estas medidas a indicaciones directas del presidente para evaluar no solo el estado físico de los edificios, sino también las condiciones pedagógicas y familiares que influyen en el rendimiento escolar.

Temas Relacionados

