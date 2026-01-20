Capturan a presuntos integrantes de “La Raza” en megaoperativo de El Salvador

(Foto cortesía en la red social X de la Fiscalía General de la República)

Autoridades de El Salvador detuvieron a varios presuntos integrantes de la estructura criminal “La Raza” durante una serie de allanamientos realizados en:

Rosario de Mora

Panchimalco

Huizúcar

San Pedro Perulapán

Mejicanos

Ciudad Delgado.

Los operativos, coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutaron de manera simultánea en la madrugada, con el objetivo de capturar a personas vinculadas a este grupo.

“La Raza” está señalada de cometer delitos como tráfico ilícito de droga, amenazas, lesiones y agresiones sexuales entre 2024 y 2025. Según las investigaciones, los detenidos operaban en varios municipios y formaban parte de una estructura criminal con presencia en diferentes comunidades.

Durante los registros, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos relacionados con la actividad delictiva de la organización. Los capturados enfrentarán procesos judiciales por los delitos imputados, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles miembros del grupo.

(Foto cortesía en la red social X de la Fiscalía General de la República)

En El Salvador, la pertenencia a agrupaciones ilícitas está tipificada en el artículo 345 del Código Penal. La legislación establece que integrarse a estructuras formadas por tres o más personas con el propósito de delinquir se considera delito. Tras las reformas aprobadas en marzo de 2022, las penas aumentaron considerablemente: la simple pertenencia a una pandilla puede ser sancionada con entre 20 y 30 años de prisión, mientras que los líderes o financistas pueden recibir condenas de hasta 45 años.

Menores de edad acusados por este delito también enfrentan penas elevadas, como condenas de hasta 15 años de internamiento. Estas disposiciones se aplican en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido la detención masiva de personas acusadas de pertenecer a agrupaciones ilícitas.

“La Raza Estudiantil”: origen, estructura y operativos contra la organización criminal integrada por estudiantes

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía, la estructura denominada “La Raza”, también conocida como “La Raza Estudiantil”, surgió como una organización criminal conformada principalmente por estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales. Las investigaciones iniciaron tras una denuncia anónima sobre actividades sospechosas en el Instituto Técnico Industrial y el Instituto Nacional Albert Camus, donde se identificaron grafitis con la leyenda “Raza 2023” y dinámicas de control interno.

Durante los operativos, la Policía Nacional Civil reportó la detención de 48 personas, entre ellas 14 menores de edad. Las autoridades decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos asociados al accionar delictivo de la estructura. La organización mantenía una jerarquía definida y roles asignados, aunque no tenía vínculos directos con pandillas como MS-13 o Barrio 18.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que las acciones contra “La Raza” buscan evitar la reorganización de grupos criminales en entornos educativos. El operativo se desarrolló bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, contexto que ha permitido detenciones masivas.

(Foto cortesía en la red social X de la Fiscalía General de la República)

Según los reportes, los delitos atribuidos incluyen extorsión, venta de sustancias prohibidas y delitos contra la integridad física y sexual de estudiantes y docentes. Organizaciones internacionales han advertido sobre posibles vulneraciones a derechos humanos durante la aplicación de este régimen.

El proceso judicial continúa, con prisión provisional para los imputados, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre nuevas estructuras emergentes en el ámbito educativo y comunitario.