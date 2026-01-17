Paso restringido en el paso a desnivel Árbol de La Paz por obras de mantenimiento

(Foto cortesía en la red social X del Fondo de Conservación Vial de El Salvador)

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) anunció la restricción vehicular en el paso a desnivel del Árbol de La Paz, sentido hacia San Salvador, desde las 11:00 p.m. del sábado 17 de enero hasta las 4:00 p.m. del domingo 18 de enero.

De acuerdo con información oficial reproducida por la misma entidad la medida responde a trabajos de mantenimiento en la zona, lo que obligará a los automovilistas a modificar sus recorridos habituales.

Según el aviso, el paso a desnivel del Árbol de La Paz conecta el Bulevar Los Próceres, la Autopista a Comalapa y la 49 Avenida Sur, puntos que concentran buena parte del tráfico entre el sector sur y el centro de San Salvador.

Además, las respectivas autoridades señalan que estas labores suelen enfocarse en el mantenimiento de la carpeta asfáltica y el refuerzo de juntas estructurales. También, la restricción temporal responde al plan de conservación rutinaria que ejecuta el FOVIAL en puntos estratégicos del área metropolitana.

(Imagen de cortesía en la red social X del Fondo de Conservación Vial de El Salvador)

Estos trabajos se coordinan con la Policía Nacional Civil (PNC) y gestores de tránsito para agilizar el flujo vehicular y prevenir incidentes en la zona intervenida.

Opciones de rutas alternas ante la restricción en el Árbol de La Paz

FOVIAL y medios locales recomiendan a los conductores emplear rutas alternas para evitar congestionamientos. A continuación, las mejores opciones de acuerdo con el destino del viaje:

Desde Santa Tecla (Bulevar Los Próceres) hacia el Aeropuerto o San Marcos: Se sugiere desviarse antes del paso a desnivel por la Calle Monserrat , accesible desde la zona de la UCA o el Estadio Cuscatlán. Esta vía permite conectar directamente con la Autopista a Comalapa . Otra alternativa es la Calle Huizúcar , que conecta con San Marcos y facilita el acceso a la autopista.

Desde la 49 Avenida Sur hacia Santa Tecla: Es posible girar a la derecha en el semáforo de la Calle Monserrat , antes del Monumento Bienvenido a Casa, para subir por la zona del Estadio Cuscatlán y reincorporarse al Bulevar Los Próceres . Otra vía rápida es el Bulevar Venezuela , subiendo por la 25 Avenida Sur o cerca del Monumento al Hermano Lejano .

Hacia el Centro de San Salvador (desde Los Próceres): Se recomienda evitar el paso por el Árbol de La Paz y tomar la Avenida Albert Einstein (Antiguo Cuscatlán) , para conectar con la Calle Manuel Enrique Araujo y entrar por el sector del Salvador del Mundo .

Desde San Marcos o el Aeropuerto hacia San Salvador: Los automovilistas pueden utilizar la Calle vieja a Zacatecoluca o buscar el retorno hacia el Bulevar San Patricio (Cima) para bajar por Calle Huizúcar al Bulevar Los Próceres.

La Policía Nacional Civil (PNC) y gestores de tránsito estarán coordinando la circulación en la zona intervenida, mientras que FOVIAL habilitó el número 7488-9174 para reportes ciudadanos o consultas sobre el avance de los trabajos.

El FOVIAL recordó a los conductores seguir las indicaciones del personal y mantener la precaución al transitar por rutas alternas, mientras se desarrolla el mantenimiento en el paso a desnivel del Árbol de La Paz.