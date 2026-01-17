El Centro Histórico de San Salvador será escenario del inicio de una competencia ciclista con participación internacional

Para el Tour El Salvador 2026 los organizadores han establecido 11 rutas, que les permitirán a las ciclistas recorrer más de 800 kilómetros. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

El Centro Histórico de San Salvador acogerá hoy el inicio de la competencia ciclista Tour El Salvador 2026. Se trata de un torneo de corte femenino avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que comienza con el desarrollo del Prólogo en una de las zonas culturales más representativas del país.

Las autoridades han indicado que la circulación en el centro capitalino estará restringida desde las 2:00 de la tarde entre la 5ª calle Poniente y la calle Rubén Darío, así como entre la 11ª avenida Norte y la 2ª avenida Norte, incluyendo los alrededores de la plaza Gerardo Barrios.

El circuito del Prólogo tendrá una distancia de 2.7 kilómetros, enmarcado por edificios históricos y espacios emblemáticos de la capital salvadoreña. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), este recorrido busca resaltar la riqueza arquitectónica y la relevancia cultural de la zona. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó esta semana que el evento implicará ajustes en la circulación vial y medidas especiales de seguridad para resguardar tanto a las participantes como a los espectadores.

“Este tipo de competencias nos permite mostrar cómo El Salvador ha cambiado, especialmente en materia de seguridad, y cómo hoy podemos recibir a atletas de alto nivel en espacios que se han transformado y recuperado para la gente”, expresó ayer el ministro de Obras Públicas, según consignó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

La competencia continuará mañana con la Etapa I, programada en la colonia Flor Blanca, un área reconocida por su infraestructura deportiva y espacios recreativos. A partir de las 9:00 de la mañana las ciclistas iniciarán el trayecto frente al Gimnasio Nacional, avanzando por la 6ª10ª calle Poniente, el bulevar de Los Héroes y la 25ª avenida Sur y Norte. El MOP ha indicado que el recorrido de esta etapa cubrirá 69.5 kilómetros dentro del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Las autoridades establecieron un dispositivo para la inauguración del evento en el centro histórico. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

Los organizadores han detallado que la selección de rutas responde a criterios de seguridad y a la intención de promover espacios urbanos vinculados al deporte y la recreación. Este evento cuenta con la coordinación de diferentes instituciones de Gobierno para facilitar la movilidad y garantizar la integridad de todos los asistentes.

A esta gesta deportiva se han dado cita más de 120 ciclistas femeninas que representan a 18 equipos procedentes de 12 países, incluidas delegaciones de Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y El Salvador.

Por medio de esta competencia las participantes podrán ganar más puntos, otorgados por la UCI, para el ranking global, lo cual les permitirá posicionarse como atletas.

La participación de ciclistas nacionales y la expectativa generada por la competencia forman parte de una agenda deportiva que busca posicionar a San Salvador como sede de eventos de alto nivel. La importancia de estas iniciativas también descansa en el deseo de impulsar el deporte femenino y proyectar una imagen positiva de la capital salvadoreña.

“El Salvador se ha consolidado como uno de los destinos más visitados de la región, y eso se refleja en la confianza de artistas e invitados internacionales que hoy nos acompañan. Recibimos a cada visitante con la calidez que caracteriza a los salvadoreños”, afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, haciendo alusión a la participación del artista colombiano, Mike Bahía, quien fue el encargado de inaugurar este evento con un concierto en el centro histórico.