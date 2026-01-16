El Tour El Salvador 2026 inicia hoy con la participación de ciclistas de 12 países

Las ciclistas de distintos países han llegado a El Salvador en los últimos días./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

La tercera edición del Tour El Salvador 2026 cuenta con más de 120 ciclistas femeninas de distintos continentes, que recorrerán las rutas más emblemáticas del país durante dos semanas, compitiendo en once etapas clave que otorgan puntos para el ranking mundial de la Unión de Ciclistas Internacional (UCI).

El evento, que comienza hoy y se extiende hasta el sábado 31 de enero, congregará a 18 equipos procedentes de 12 países, incluidas delegaciones de Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y El Salvador. En las calles, montañas y corredores turísticos se restringirá temporalmente el tráfico mientras las atletas disputan las diferentes etapas.

La fase final del certamen concentra parte de la atención con recorridos que atraviesan paisajes rurales y montañosos, así como circuitos urbanos en vías estratégicas del país. El Grand Prix Longitudinal del Norte, que tendrá lugar el martes 27 de enero, cubrirá 101,3 kilómetros a partir del paso a desnivel de Amayo, en Chalatenango, hasta Metapán y el casco urbano de Nueva Concepción.

Un día después, el Grand Prix de Oriente presentará un trayecto de 76 kilómetros desde la carretera que conduce a la Costa del Sol hasta Usulután, resaltando la riqueza escénica de la costa salvadoreña. El viernes 30 se desarrollará el Grand Prix Presidente, con 71 kilómetros desde Walmart Constitución hasta el parque ecológico Cerro Verde, en Santa Ana; este circuito combinará rutas citadinas y de montaña. Finalmente, el sábado 31 tendrá lugar el Grand Prix Surf City, que cerrará el evento en La Libertad con un circuito de 73 kilómetros que pone en valor uno de los puntos turísticos más importantes de El Salvador.

Luego de arribar al país, las ciclistas han sido recibidas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y recibieron insumos para la competencia. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

El acto inaugural está programado para las 6:00 de la tarde en el Centro Histórico de San Salvador, con la presencia del cantante colombiano Mike Bahía, quien ofrecerá un concierto gratuito destinado a las competidoras y al público general.

El certamen dará inicio formal con el “Prólogo”, fijado para el sábado 17 a las 2:30 de la tarde. Esta primera etapa cubrirá 2.7 kilómetros desde la calle Rubén Darío y la 15ª Avenida Norte, pasando por la Cámara de Comercio, 5ª Calle Poniente, 2ª Avenida Norte y la catedral Metropolitana de San Salvador, culminando en la plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional, según detalló el Ministerio de Obras Públicas a través de sus redes sociales.

La primera etapa íntegra se disputará el domingo 18 de enero en la colonia Flor Blanca, zona reconocida por su infraestructura deportiva. A partir de las 9:00 de la mañana, las ciclistas saldrán frente al Gimnasio Nacional y recorrerán 69.5 kilómetros que incluyen el bulevar Los Héroes y la 25ª avenida Sur y Norte.

El lunes 19, la competencia se traslada al bypass camino a Surf City, ruta que conecta con la costa, y finalizará en la calle Acaxual, en Sonsonate. El martes 20, la competencia partirá desde Walmart Constitución y las participantes cubrirán 84.9 kilómetros en la Ruta Nacional 10 del Cerro Verde, un área de volcanes y naturaleza protegida, hasta llegar al periférico Claudia Lars.

Muestra del recorrido que harán las ciclistas el próximo 20 de enero. / MOPT-VMT

El miércoles 21, la cuarta etapa sale del centro histórico de Santa Ana, abarcando 96 kilómetros hasta Metapán, a través de enclaves culturales y carreteras nacionales, de ida y vuelta. El sábado 24 de enero, se desarrollará el Grand Prix San Salvador, que iniciará frente al monumento Cristo de la Paz, avanzando por la autopista a Comalapa, la carretera Litoral y Panchimalco, para terminar en La Puerta del Diablo tras recorrer 74.8 kilómetros. Al día siguiente, el Grand Prix Circuito Urbano Santa Elena plantea un recorrido cerrado sobre el bulevar Orden de Malta y el bulevar Luis Poma, sumando 76 kilómetros en una de las zonas más modernas y comerciales del país.

La dirección de la Unión de Ciclistas Internacional respalda la protección de las participantes y el desarrollo óptimo de la competencia con controles vehiculares temporales implementados en cada etapa, tal como detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante el anuncio oficial del evento. Este certamen, además de otorgar puntos definidos para el ranking global, reafirma a El Salvador como centro del ciclismo femenino internacional y como vitrina de sus paisajes urbanos, históricos y naturales.