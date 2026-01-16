El Salvador

El Salvador gestiona más de $5,000 millones en inversión para proyectos estratégicos de turismo y vivienda

La apertura de Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences fortalece la oferta de alojamiento y consolida el posicionamiento de la costa salvadoreña como destino atractivo para la inversión inmobiliaria y el turismo sostenible

Guardar
La planificación turística especializada en
La planificación turística especializada en Surf City incorpora oceanografía y biología marina para promover desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. (Foto: @SecPrensaSV)

La inauguración de los proyectos hoteleros y residenciales Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences en El Zonte, La Libertad, marca un avance decisivo en el fortalecimiento del turismo y la inversión inmobiliaria en la costa salvadoreña. Apoyados en la generación de empleo y el desarrollo sostenible, estos complejos consolidan la estrategia nacional para posicionar a El Salvador como destino seguro y atractivo, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Zonset Surf Residences: oferta residencial frente al mar

La reciente apertura de Barefoot Surf & Sand responde al objetivo nacional de crear al menos 10 mil habitaciones adicionales para acompañar la demanda turística, de las cuales El Zonte incorpora más de 100 habitaciones nuevas gracias a esta inversión, según afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la ceremonia. La titular enfatizó que estos proyectos amplían de forma considerable la capacidad de alojamiento e impulsan la consolidación de Surf City como emblema regional, beneficiando el desarrollo habitacional y turístico del corredor costero.

Zonset Surf Residences suma 47
Zonset Surf Residences suma 47 apartamentos en tres torres y fortalece la oferta residencial en el sector costero del país. (@SecPrensaSV)

Durante la fase de construcción de Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences, se generaron aproximadamente 600 empleos directos y más de 1.200 indirectos, favoreciendo la economía de las comunidades cercanas. De acuerdo con imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de la presidencia, las nuevas instalaciones integran arquitectura moderna con el entorno natural, reafirmando el compromiso con la sostenibilidad.

El proyecto Zonset Surf Residences, que suma 47 apartamentos en tres torres, se inserta en la estrategia de diversificación de oferta residencial junto al mar, alineada con el objetivo gubernamental de potenciar el litoral salvadoreño. La presencia de autoridades y empresarios en las ceremonias refleja el interés sostenido por expandir la infraestructura turística y habitacional en la zona.

Planificación turística y sostenibilidad

Desde 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del respaldo institucional y la promoción de la seguridad, ha gestionado más de USD 5.000 millones en nuevas inversiones para proyectos estratégicos en el país. Según el director ejecutivo de COAMSS/OPAMSS, Luis Rodríguez, “este proyecto forma parte de más de USD 5.000 millones en inversión gestionados y aperturados para este año, reflejo de un ecosistema de confianza, reglas claras y respaldo institucional”.

Las autoridades insisten en la relevancia de una planificación turística especializada en el litoral, especialmente en Surf City, integrando expertos en oceanografía y biología marina. “La zona costera, especialmente Surf City, se fortalece con una planificación turística más especializada, incorporando equipos técnicos como oceanografía y biología marina para respaldar el desarrollo sostenible, la inversión y el ordenamiento territorial”, explicó la Secretaría de Prensa.

El nuevo proyecto hotelero Barefoot
El nuevo proyecto hotelero Barefoot Surf & Sand incorpora más de 100 habitaciones y apoya el objetivo nacional de ampliar la oferta turística en El Salvador (Foto: @SecPrensaSV)

La promoción de políticas han sido clave, según el gobierno, para atraer proyectos de alto perfil en la región. Para la ministra Valdez, “El Salvador ha creado las condiciones de seguridad, inversión y ordenamiento que hoy permiten proyectos habitacionales y turísticos”. Ernesto Fernández, director fundador de Bambú, coincidió señalando que “la seguridad que se vive en el país ha impulsado las inversiones y esto, a su vez, la generación de empleos”.

La dinámica de crecimiento, según Rodríguez, “no va a parar”, con nuevos desarrollos en fase de planificación o ejecución. La Secretaría de Prensa sostiene que “el desarrollo de El Zonte evidencia cómo la seguridad, la confianza y la inversión estratégica impulsan empleo y turismo sostenible, consolidando a Surf City como referente regional bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele”.

La transformación de El Zonte
La transformación de El Zonte y Surf City convierte a El Salvador en destino competitivo para eventos internacionales de surf y el turismo sostenible. (Foto: @SecPrensaSV)

Distintas fuentes oficiales subrayan que la transformación de esta zona costera ha permitido a El Salvador ganar competitividad como destino regional para eventos internacionales de surf, actividades turísticas y proyectos inmobiliarios que dinamizan la economía local y nacional. La estrategia nacional apuesta por un equilibrio entre conservación medioambiental y crecimiento económico, fundamentada en la colaboración público-privada y en la incorporación de criterios técnicos de sostenibilidad.

Temas Relacionados

TurismoEl SalvadorBarefoot Surf & SandZonset Surf ResidencesNayib BukeleCOAMSS/OPAMSSLa LibertadEl ZonteSurf City

Últimas Noticias

Candidata presidencial Laura Fernández debe responder ante el TSE por bloqueo de usuaria en Instagram

Universitaria argumenta que fue excluida en redes por cuestionar a la aspirante presidencial, lo que la motivó a presentar un recurso de amparo electoral

Candidata presidencial Laura Fernández debe

La beca que abrió puertas a 600 jóvenes en El Salvador

Una nueva generación de alumnos accede a la educación superior mediante un programa que busca fortalecer las habilidades profesionales y ampliar las oportunidades laborales en distintas instituciones académicas del país

La beca que abrió puertas

Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sufre retrasos en la Asamblea Legislativa

Enfrentamientos entre bancadas y prolongadas sesiones, dificulta el avance de la norma para cubrir la falta de especialistas en centros médicos

Proyecto de ley para contratar

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, se reúne con Jamieson Lee Greer, representante comercial de EE.UU.

Durante el encuentro ambas partes coincidieron en la importancia estratégica de la relación bilateral y en la disposición mutua para iniciar conversaciones formales dirigidas a un acuerdo de comercio actualizado.

Nasry Asfura, presidente electo de

Santa Cruz celebra al Santo Cristo de Esquipulas con tradicionales fiestas

Miles de personas viajan desde diferentes zonas del país para participar de las actividades en Guanacaste, Costa Rica

Santa Cruz celebra al Santo

TECNO

Cómo detectar si alguien tiene

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

MUNDO

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país