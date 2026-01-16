El Salvador gestiona más de $5,000 millones en inversión para proyectos estratégicos de turismo y vivienda

La planificación turística especializada en Surf City incorpora oceanografía y biología marina para promover desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. (Foto: @SecPrensaSV)

La inauguración de los proyectos hoteleros y residenciales Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences en El Zonte, La Libertad, marca un avance decisivo en el fortalecimiento del turismo y la inversión inmobiliaria en la costa salvadoreña. Apoyados en la generación de empleo y el desarrollo sostenible, estos complejos consolidan la estrategia nacional para posicionar a El Salvador como destino seguro y atractivo, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Zonset Surf Residences: oferta residencial frente al mar

La reciente apertura de Barefoot Surf & Sand responde al objetivo nacional de crear al menos 10 mil habitaciones adicionales para acompañar la demanda turística, de las cuales El Zonte incorpora más de 100 habitaciones nuevas gracias a esta inversión, según afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la ceremonia. La titular enfatizó que estos proyectos amplían de forma considerable la capacidad de alojamiento e impulsan la consolidación de Surf City como emblema regional, beneficiando el desarrollo habitacional y turístico del corredor costero.

Zonset Surf Residences suma 47 apartamentos en tres torres y fortalece la oferta residencial en el sector costero del país. (@SecPrensaSV)

Durante la fase de construcción de Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences, se generaron aproximadamente 600 empleos directos y más de 1.200 indirectos, favoreciendo la economía de las comunidades cercanas. De acuerdo con imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de la presidencia, las nuevas instalaciones integran arquitectura moderna con el entorno natural, reafirmando el compromiso con la sostenibilidad.

El proyecto Zonset Surf Residences, que suma 47 apartamentos en tres torres, se inserta en la estrategia de diversificación de oferta residencial junto al mar, alineada con el objetivo gubernamental de potenciar el litoral salvadoreño. La presencia de autoridades y empresarios en las ceremonias refleja el interés sostenido por expandir la infraestructura turística y habitacional en la zona.

Planificación turística y sostenibilidad

Desde 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del respaldo institucional y la promoción de la seguridad, ha gestionado más de USD 5.000 millones en nuevas inversiones para proyectos estratégicos en el país. Según el director ejecutivo de COAMSS/OPAMSS, Luis Rodríguez, “este proyecto forma parte de más de USD 5.000 millones en inversión gestionados y aperturados para este año, reflejo de un ecosistema de confianza, reglas claras y respaldo institucional”.

Las autoridades insisten en la relevancia de una planificación turística especializada en el litoral, especialmente en Surf City, integrando expertos en oceanografía y biología marina. “La zona costera, especialmente Surf City, se fortalece con una planificación turística más especializada, incorporando equipos técnicos como oceanografía y biología marina para respaldar el desarrollo sostenible, la inversión y el ordenamiento territorial”, explicó la Secretaría de Prensa.

El nuevo proyecto hotelero Barefoot Surf & Sand incorpora más de 100 habitaciones y apoya el objetivo nacional de ampliar la oferta turística en El Salvador (Foto: @SecPrensaSV)

La promoción de políticas han sido clave, según el gobierno, para atraer proyectos de alto perfil en la región. Para la ministra Valdez, “El Salvador ha creado las condiciones de seguridad, inversión y ordenamiento que hoy permiten proyectos habitacionales y turísticos”. Ernesto Fernández, director fundador de Bambú, coincidió señalando que “la seguridad que se vive en el país ha impulsado las inversiones y esto, a su vez, la generación de empleos”.

La dinámica de crecimiento, según Rodríguez, “no va a parar”, con nuevos desarrollos en fase de planificación o ejecución. La Secretaría de Prensa sostiene que “el desarrollo de El Zonte evidencia cómo la seguridad, la confianza y la inversión estratégica impulsan empleo y turismo sostenible, consolidando a Surf City como referente regional bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele”.

La transformación de El Zonte y Surf City convierte a El Salvador en destino competitivo para eventos internacionales de surf y el turismo sostenible. (Foto: @SecPrensaSV)

Distintas fuentes oficiales subrayan que la transformación de esta zona costera ha permitido a El Salvador ganar competitividad como destino regional para eventos internacionales de surf, actividades turísticas y proyectos inmobiliarios que dinamizan la economía local y nacional. La estrategia nacional apuesta por un equilibrio entre conservación medioambiental y crecimiento económico, fundamentada en la colaboración público-privada y en la incorporación de criterios técnicos de sostenibilidad.