El Salvador

El cementerio La Bermeja habilita espacios para sepultura de mascotas en San Salvador

Una nueva área designada dentro del camposanto permite a los residentes capitalinos realizar entierros de animales de compañía bajo ciertas condiciones y costos, mientras se ofrecen opciones gratuitas para casos de animales callejeros y de refugio

Guardar
Se ha habilitado un espacio
Se ha habilitado un espacio gratuito para los animales de la calle(Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

La sepultura de mascotas en la ciudad de San Salvador cuenta ahora con un espacio exclusivo y habilitado en el cementerio de La Bermeja, en San Salvador, según confirmó el alcalde capitalino Mario Durán, a través de un video difundido en redes sociales. Los jardines denominados “Jardín de huellitas” y “Patitas del cielo” abren la posibilidad a los habitantes de la capital salvadoreña de despedirse de sus animales de compañía en un entorno adecuado.

La municipalidad ha dispuesto que los entierros de animales de la calle y de refugios se realicen sin costo en el sector llamado “Patitas del cielo”. En cambio, quienes deseen sepultar a sus mascotas bajo su tutela pueden acceder al “Jardín de huellitas”, donde el precio por el espacio varía hasta USD 70.

Este cambio surge a partir de las reformas a la “Ordenanza reguladora de tasas por la prestación de servicios de cementerio del distrito de San Salvador”. Entre los nuevos cobros, se establecen USD 14.90 por la prórroga anual para mantener los restos de la mascota en el mismo lugar, así como USD 3.45 por ornato y limpieza.

Es el espacio habilitado para
Es el espacio habilitado para animales de compañía. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El alcalde Durán destacó que la iniciativa busca ofrecer un trato digno en el último adiós a los animales. “Hemos habilitado ya el cementerio municipal para mascotas con el objetivo de que podamos dignificarlos en esa partida que ellos tienen que tener en algún momento. Esto va a ser en el cementerio La Bermeja. Son dos jardines muy bonitos, muy especializados”, afirmó el funcionario.

Las tarifas, según explicó el edil, fueron calculadas para que resulten accesibles a la población. Además, Mario Durán aseguró en su mensaje que “los precios son sumamente accesibles” y que el municipio mantiene el compromiso de garantizar el entierro gratuito de los animales de la calle.

Quienes deseen obtener información adicional sobre el procedimiento o los espacios disponibles pueden comunicarse con la alcaldía al 2225-7777. El cementerio La Bermeja se convierte así en un referente para la despedida respetuosa de los animales, abriendo una alternativa nunca antes oficializada en la capital.

El costo por las fosas
El costo por las fosas rondan los $40 y $70 (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Alternativas privadas de cremación de mascotas en El Salvador

Mientras la municipalidad de San Salvador habilitó la sepultura pública de animales en La Bermeja, los servicios privados de cremación se han consolidado como una opción para quienes buscan acompañar el proceso con rituales personalizados y entrega de cenizas.

Empresas como Santas Huellas ofrecen retiro a domicilio las 24 horas, cremación individual y entrega de cenizas en urna o planta, según informó la propia compañía en su sitio web. Los precios en 2024 oscilan entre USD 87 para gatos y pequeños roedores, y hasta USD 287 para perros grandes.

Por su parte, Montelena Mascotas dispone de cremaciones individuales y colectivas. El portafolio individual incluye programar fecha y hora, acceso a sala memorial y la entrega de cenizas en urna básica, con tarifas desde USD 214.70 para animales de hasta 11 kg (25 libras). En la cremación colectiva, los costos son menores: desde USD 152.55 para mascotas pequeñas.

(Foto: Alcaldía de San Salvador
(Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

La empresa PetFuner destaca por ofrecer planes de previsión funeraria transferibles y sin vencimiento. Además, realiza el retiro del animal las 24 horas y entrega urnas personalizadas junto a un certificado emitido por un veterinario.

Otra alternativa, Dulce Recuerdo, suma servicios de eutanasia ética y cremación en horno ecológico, también con atención permanente.

Según publicó elsalvador.com, el cementerio para mascotas “Amigo”, ubicado en la carretera Troncal del Norte, mantiene la inhumación por USD 150 e incluye placa conmemorativa y pago anual de mantenimiento.

Estas opciones privadas evidencian el interés creciente de las familias salvadoreñas por despedir a sus animales de compañía con respeto y en entornos regulados.

Temas Relacionados

Sepultura de mascotasMario DuránAlcaldía de San SalvadorLa BermejaSan SalvadorEl SalvadorCementerio para animalesAnimales de compañíaJardín de huellitasPatitas del cielo

Últimas Noticias

Candidata presidencial Laura Fernández debe responder ante el TSE por bloqueo de usuaria en Instagram

Universitaria argumenta que fue excluida en redes por cuestionar a la aspirante presidencial, lo que la motivó a presentar un recurso de amparo electoral

Candidata presidencial Laura Fernández debe

La beca que abrió puertas a 600 jóvenes en El Salvador

Una nueva generación de alumnos accede a la educación superior mediante un programa que busca fortalecer las habilidades profesionales y ampliar las oportunidades laborales en distintas instituciones académicas del país

La beca que abrió puertas

Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sufre retrasos en la Asamblea Legislativa

Enfrentamientos entre bancadas y prolongadas sesiones, dificulta el avance de la norma para cubrir la falta de especialistas en centros médicos

Proyecto de ley para contratar

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, se reúne con Jamieson Lee Greer, representante comercial de EE.UU.

Durante el encuentro ambas partes coincidieron en la importancia estratégica de la relación bilateral y en la disposición mutua para iniciar conversaciones formales dirigidas a un acuerdo de comercio actualizado.

Nasry Asfura, presidente electo de

Santa Cruz celebra al Santo Cristo de Esquipulas con tradicionales fiestas

Miles de personas viajan desde diferentes zonas del país para participar de las actividades en Guanacaste, Costa Rica

Santa Cruz celebra al Santo

TECNO

Cómo detectar si alguien tiene

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

MUNDO

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país