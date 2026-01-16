El cementerio La Bermeja habilita espacios para sepultura de mascotas en San Salvador

Se ha habilitado un espacio gratuito para los animales de la calle(Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

La sepultura de mascotas en la ciudad de San Salvador cuenta ahora con un espacio exclusivo y habilitado en el cementerio de La Bermeja, en San Salvador, según confirmó el alcalde capitalino Mario Durán, a través de un video difundido en redes sociales. Los jardines denominados “Jardín de huellitas” y “Patitas del cielo” abren la posibilidad a los habitantes de la capital salvadoreña de despedirse de sus animales de compañía en un entorno adecuado.

La municipalidad ha dispuesto que los entierros de animales de la calle y de refugios se realicen sin costo en el sector llamado “Patitas del cielo”. En cambio, quienes deseen sepultar a sus mascotas bajo su tutela pueden acceder al “Jardín de huellitas”, donde el precio por el espacio varía hasta USD 70.

Este cambio surge a partir de las reformas a la “Ordenanza reguladora de tasas por la prestación de servicios de cementerio del distrito de San Salvador”. Entre los nuevos cobros, se establecen USD 14.90 por la prórroga anual para mantener los restos de la mascota en el mismo lugar, así como USD 3.45 por ornato y limpieza.

El alcalde Durán destacó que la iniciativa busca ofrecer un trato digno en el último adiós a los animales. “Hemos habilitado ya el cementerio municipal para mascotas con el objetivo de que podamos dignificarlos en esa partida que ellos tienen que tener en algún momento. Esto va a ser en el cementerio La Bermeja. Son dos jardines muy bonitos, muy especializados”, afirmó el funcionario.

Las tarifas, según explicó el edil, fueron calculadas para que resulten accesibles a la población. Además, Mario Durán aseguró en su mensaje que “los precios son sumamente accesibles” y que el municipio mantiene el compromiso de garantizar el entierro gratuito de los animales de la calle.

Quienes deseen obtener información adicional sobre el procedimiento o los espacios disponibles pueden comunicarse con la alcaldía al 2225-7777. El cementerio La Bermeja se convierte así en un referente para la despedida respetuosa de los animales, abriendo una alternativa nunca antes oficializada en la capital.

Alternativas privadas de cremación de mascotas en El Salvador

Mientras la municipalidad de San Salvador habilitó la sepultura pública de animales en La Bermeja, los servicios privados de cremación se han consolidado como una opción para quienes buscan acompañar el proceso con rituales personalizados y entrega de cenizas.

Empresas como Santas Huellas ofrecen retiro a domicilio las 24 horas, cremación individual y entrega de cenizas en urna o planta, según informó la propia compañía en su sitio web. Los precios en 2024 oscilan entre USD 87 para gatos y pequeños roedores, y hasta USD 287 para perros grandes.

Por su parte, Montelena Mascotas dispone de cremaciones individuales y colectivas. El portafolio individual incluye programar fecha y hora, acceso a sala memorial y la entrega de cenizas en urna básica, con tarifas desde USD 214.70 para animales de hasta 11 kg (25 libras). En la cremación colectiva, los costos son menores: desde USD 152.55 para mascotas pequeñas.

La empresa PetFuner destaca por ofrecer planes de previsión funeraria transferibles y sin vencimiento. Además, realiza el retiro del animal las 24 horas y entrega urnas personalizadas junto a un certificado emitido por un veterinario.

Otra alternativa, Dulce Recuerdo, suma servicios de eutanasia ética y cremación en horno ecológico, también con atención permanente.

Según publicó elsalvador.com, el cementerio para mascotas “Amigo”, ubicado en la carretera Troncal del Norte, mantiene la inhumación por USD 150 e incluye placa conmemorativa y pago anual de mantenimiento.

Estas opciones privadas evidencian el interés creciente de las familias salvadoreñas por despedir a sus animales de compañía con respeto y en entornos regulados.