El Salvador

Renovación tecnológica obligará al cierre temporal del Teatro Nacional de San Salvador en 2026

El Ministerio de Cultura confirmó que el Teatro Nacional de San Salvador cerrará sus puertas durante el primer semestre de 2026 para ejecutar una modernización de su sistema eléctrico y equipamiento técnico.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República)

El Teatro Nacional de San Salvador afrontará un cierre temporal y una renovación tecnológica integral durante el primer semestre de 2026, según confirmó el ministro de Cultura Raúl Castillo a través de una entrevista.

El funcionario explicó que el edificio necesita adecuaciones urgentes en su sistema eléctrico y en la capacidad técnica del recinto, para incorporar nuevas tecnologías escénicas y garantizar la seguridad tanto del público como de los artistas.

La intervención en el Teatro Nacional de San Salvador forma parte de un plan nacional enfocado en la revitalización de espacios culturales. Para el ejercicio fiscal 2026, el Ministerio de Cultura cuenta con un presupuesto aprobado de 31.2 millones de dólares, del cual más de 5.3 millones se destinarán a la modernización y actualización de teatros históricos en el país.

Entre los recintos incluidos figuran el propio Teatro Nacional, y:

  • Teatro Nacional de San Miguel
  • Teatro Presidente
  • Teatro Nacional de Santa Ana.

El objetivo declarado es habilitar infraestructuras con condiciones óptimas para la realización de montajes escénicos contemporáneos y fomentar el acceso seguro y familiar a la cultura.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de Secretaria de Prensa, ministro de Cultura, Raúl Castillo)

Castillo detalló que la intervención contempla la actualización total del cableado eléctrico, la adquisición de equipos de iluminación y sonido de última generación, y mejoras en camerinos y áreas técnicas. “Es una renovación necesaria. El uso de nuevas tecnologías demanda instalaciones eléctricas adecuadas y mayor capacidad técnica, y vamos a tratar de realizar estas mejoras en el primer semestre”, afirmó el ministro durante una entrevista radial.

El recinto había sido objeto de trabajos de restauración en 2023, cuando recuperó su color original de pintura, fue renovada la Gran Sala María de Baratta y se instalaron luminarias LED para montajes escénicos. En esa ocasión, también se enumeraron las butacas y se incorporaron nuevas sillas. Una intervención previa, en 2017, contempló pintura y mejoras en la iluminación para conmemorar su centenario.

De manera paralela, el Ministerio de Cultura continúa con la renovación del Teatro Nacional de San Miguel, cuya obra ha requerido una inversión cercana a los 3 millones de dólares. Según Castillo, este espacio ofrecerá una capacidad superior a la del Teatro Nacional de San Salvador y podría habilitarse durante el primer trimestre del año. El funcionario añadió que existen proyectos de adecuación en el Teatro Presidente y que el Teatro Nacional de Santa Ana cuenta con una propuesta de renovación en etapa de planificación.

Según datos oficiales, durante 2025 los recintos culturales administrados por el ministerio recibieron aproximadamente 4 millones de visitantes. El presupuesto para 2026 también contempla recursos para la Biblioteca Nacional y el Cine Libertad, como parte de una estrategia orientada a ampliar la oferta cultural y facilitar el acceso a la población.

Historia y relevancia del Teatro Nacional de San Salvador

El Teatro Nacional de San Salvador, inaugurado en 1917, representa uno de los principales símbolos de la vida cultural salvadoreña. Su arquitectura neoclásica y su riqueza ornamental lo han convertido en un referente del patrimonio nacional. A lo largo de más de un siglo, el teatro ha sido escenario de conciertos, obras de teatro, óperas y eventos internacionales, consolidando su rol como epicentro de las artes escénicas en el país.

La importancia de esta infraestructura radica en su valor histórico y cultural, así como en su función como punto de encuentro para artistas y público. El teatro contribuye a la conservación y difusión del legado artístico de El Salvador y posibilita el desarrollo de expresiones culturales contemporáneas. Las sucesivas renovaciones buscan preservar este espacio emblemático y dotarlo de las condiciones técnicas necesarias para mantener su vigencia y relevancia en la vida cultural nacional.

