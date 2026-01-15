El Salvador

Pavimentación de calle mejorará el acceso para 600 estudiantes en Ahuachapán

La intervención dotará de mejores condiciones al principal corredor que une las comunidades de Arco Durán y Los Toles, cuyos habitantes dependen de esta ruta para la movilidad escolar, rural y productiva

La zona intervenida es una de las áreas agrícolas clave de Ahuachapán, esencial para la producción y transporte de frijol y maíz en El Salvador. Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador ha anunciado el inicio de las obras de pavimentación de 12 kilómetros de la calle principal que conecta Arco Durán y Los Toles en Ahuachapán Centro, una intervención diseñada para facilitar el acceso de las comunidades rurales, así como de los estudiantes y productores locales.

La región de Ahuachapán sostiene una fuerte actividad agrícola y depende históricamente de rutas rurales para transportar frijol y maíz, productos que constituyen la base económica de miles de familias. Las condiciones precarias de los caminos expusieron a la población a repetidos aislamientos durante la temporada de lluvias, afectando tanto la comercialización de cosechas como el acceso a servicios fundamentales, en especial la educación.

“Aquí la calle estaba en malas condiciones y cuando llovía se empeoraba. Gracias por el proyecto de pavimentación de la calle”, detalló Henry Velázquez, habitante de Los Toles.

La pavimentación impulsará la educación rural al favorecer la asistencia de más de 600 estudiantes de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué. Foto cortesía Ministerio de Educación

Impacto en la conectividad y la educación rural

Supervisado por el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera, la ministra de Educación Karla Trigueros y el director de Fovial, Alexander Beltrán, el proyecto transforma más de 12 kilómetros de vialidad, con la construcción de base, sub base, drenaje y diversas obras de paso. Romeo Herrera explicó que el objetivo es "garantizar la conectividad vial de las familias“.

La intervención repercutirá en el acceso de más de 4,000 familias y permitirá a más de 1,000 vehículos diarios circular en mejores condiciones. Además, sostiene la seguridad y proyección escolar de la zona: más de 600 estudiantes de los centros escolares de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué se beneficiarán de infraestructura renovada y señalización vial.

“Con el proyecto beneficiamos a más de 4,000 familias y a más de 600 estudiantes de los centros escolares de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué”, afirmó el ministro de Obras Públicas a través de una conferencia de prensa argumentando que “el ancho de la calle medía entre 4 a 4.5 metros, y si pasaba un bus, no podía pasar un vehículo en el otro sentido, y en el invierno era peor. La calle se ampliará y tendrá un carril por sentido más las cunetas”, concluyó.

La participación de las autoridades educativas garantiza la inclusión de mejoras en la infraestructura escolar, alineando la obra vial con esfuerzos para reducir la desigualdad en el acceso a la educación rural. Esto potenciará la retención escolar y favorecerá la movilidad de la niñez y juventud hacia los centros educativos sin riesgos asociados al estado de los caminos.

La nueva carretera beneficiará a más de 4,000 familias en Ahuachapán, facilitando el acceso a servicios básicos y promoviendo la economía local. Foto cortesía Obras Públicas

Beneficios para la producción agrícola y la vida local

La zona objeto de las obras constituye una de las áreas agrícolas más activas de Ahuachapán, vital para la economía local. Los productores han enfrentado históricamente dificultades para transportar sus cosechas durante el invierno, lo que limitaba la capacidad comercial y afectaba los ingresos de las familias rurales. La nueva vía mejorará la distribución de productos y reducirá el tiempo de traslado.

Gloria Rodríguez, vecina de Los Toles, expresó su satisfacción: "Le damos gracias a Dios, a veces salía el transporte de emergencia y los camiones no subían porque se quedaban atorados en el lodo, hoy ya no va a suceder eso, va a estar muy bonito porque el transporte no se va a quedar a media calle“.

La obra iniciada en la calle principal de Los Toles incluye, según indicó Romeo Herrera, una intervención de 12.14 kilómetros y la aplicación de diversas mejoras de ingeniería vial.

