El turismo generó más de $3,500 millones para la economía salvadoreña en 2025

(Foto cortesía en la red social X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República)

El turismo inyectó más de $3,500 millones a la economía de El Salvador en 2025, consolidando al país como un destino atractivo en Centroamérica. El flujo de visitantes internacionales superó los 4.1 millones, según datos oficiales difundidos por la ministra de Turismo (MITUR), Morena Valdez y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

De acuerdo con los funcionarios, el país cumplió la meta anual antes de finalizar el año, con un aumento del 7% respecto a 2024. El crecimiento económico vinculado al turismo se reflejó en la diversificación de ingresos y la dinamización de sectores como hotelería, comercio y transporte.

Las cifras reportadas por las entidades oficiales indican que los ingresos por turismo alcanzaron los $3,250 millones entre enero y noviembre, con una proyección de cierre cercana a los $3,500 millones. Este flujo de divisas representó un incremento del 7% respecto al año anterior, impulsado principalmente por el turismo regional.

La procedencia de los visitantes tuvo a Guatemala, Estados Unidos y Honduras como los principales países emisores, con un volumen destacado desde la región centroamericana. El acceso terrestre representó el 56% del total de ingresos, mientras que el 44% de los turistas arribaron por vía aérea, según los reportes oficiales. El dinamismo regional ha sido clave para elevar la llegada de visitantes y consolidar al país en la oferta turística del área.

El impacto económico del turismo en 2025 no solo se evidenció en el flujo de divisas, sino también en la expansión de la oferta de servicios y productos turísticos. El país fortaleció su imagen como destino seguro y diversificó sus atractivos, incorporando circuitos de montaña, volcanes, pueblos y experiencias de turismo de naturaleza, además de los tradicionales destinos de sol y playa.

Durante la temporada navideña, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, arribaron 271,000 visitantes internacionales, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior. El turismo interno también mostró dinamismo, con 5.9 millones de visitas a parques y playas solo en diciembre, según detallaron los ministros.

Nuevos proyectos turísticos apuntalan el desarrollo económico en 2026

Las autoridades prevén que en 2026 El Salvador avanzará con una agenda de proyectos turísticos orientados a fortalecer la infraestructura y ampliar la oferta para visitantes nacionales e internacionales. Entre los planes destacados figura la construcción de miradores turísticos en puntos estratégicos del país, con el objetivo de potenciar el atractivo de zonas de montaña, áreas naturales y corredores culturales.

La ministra de Turismo aboga que se priorizará la modernización de la señalización en rutas turísticas, facilitando el acceso y la experiencia de los visitantes. Además, se contempla el fortalecimiento de la conectividad interna mediante mejoras en carreteras y accesos a destinos emergentes, lo que permitirá una distribución más equitativa de los flujos turísticos y beneficiará a comunidades locales.

El desarrollo de talento humano también ocupa un lugar central en las proyecciones para el año, con programas de capacitación orientados a elevar la calidad del servicio en sectores como hotelería, gastronomía y guías turísticos.

Estas iniciativas buscan consolidar a El Salvador como un destino competitivo y diversificado, capaz de responder a las demandas de nuevos segmentos de mercado y de mantener el dinamismo económico asociado al turismo.