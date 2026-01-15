CEPA cierra mañana la convocatoria para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

ARCHIVO: La construcción del aeropuerto, que estará ubicado en el departamento de La Unión, inició en febrero de 2025. EFE/ Gobierno de El Salvador

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) cierra mañana la convocatoria lanzada a las empresas interesadas en participar en la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, proyecto que representa una de las inversiones más destacadas del país para los próximos años.

De acuerdo con información oficial, el presupuesto aprobado por CEPA para 2026 prevé una inversión de $113.7 millones, distribuidos entre recursos propios y préstamos externos, donde el principal financista es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La expectativa es que la nueva terminal entre en operaciones en el segundo semestre de 2027, lo que ampliará de forma notable la infraestructura aeroportuaria nacional y su capacidad para recibir vuelos internacionales.

En la primera etapa, que representa una inversión de $386.4 millones, la mayor parte de los fondos proviene de un préstamo por $320 millones del CAF y $16.4 millones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de España, sumando además $50 millones de recursos propios. La fase inicial del aeropuerto incluye la construcción de una pista de 2,400 metros y dos puertas de embarque, con capacidad para realizar 2,000 operaciones de vuelo y atender a 300,000 pasajeros anualmente.

El proyecto estima que, en su primera etapa de operación, podrá movilizar hasta medio millón de pasajeros por año, de acuerdo con declaraciones brindadas por el presidente de CEPA, Federico Anliker, en entrevista televisiva el pasado 8 de enero.

Al referirse al estado de los trabajos, el presidente de CEPA dijo que ya llevan “aproximadamente el 75% en las obras de terracería y paso". Aseguró que se ha tenido en cuenta todos los aspectos para terminar este proyecto en dos años e iniciar las operaciones. Actualmente, el avance de las obras de terracería ha permitido la generación de más de 800 empleos y se prevé concluir esta fase a mediados de 2026.

CEPA lanzó formalmente la convocatoria para las empresas interesadas a solicitar los requerimientos y participar en el proceso de construcción y equipamiento del aeropuerto el 12 de enero de 2026. Una vez recibidas las solicitudes, la institución remitirá a los interesados la información detallada y los pasos a seguir.

Recientemente, el presidente de CEPA, Federico Anliker, informó en entrevista televisiva el avance en las obras de construcción de la nueva terminal aérea./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

Los requerimientos deben ser solicitados a través del correo electrónico comprasadp@cepa.gob.sv y CEPA enviará los datos y próximos pasos a seguir para desarrollar el proceso.

En cuanto a los aspectos ambientales, la autónoma asegura que, durante la ejecución del proyecto, se ha puesto especial atención en el manejo del cauce de los ríos cercanos, intentando minimizar alteraciones al entorno. No obstante, líderes comunitarios y ambientalistas advirtieron sobre el posible impacto en una zona conocida como corredor de aves.

En el cronograma de CEPA se mantenía que, en el primer trimestre de 2026, se publiquen los procesos de contratación para construcción de la pista, calles de rodaje, plataforma, edificios de apoyo y equipamiento aeronáutico, destinados a potenciar la operatividad y seguridad del futuro aeropuerto.

Las obras de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico comenzaron de manera oficial en febrero de 2025, con la colocación de la primera piedra por parte del presidente de la República, Nayib Bukele.

En esa oportunidad, el mandatario afirmó que los trabajos generarán 10,000 empleos directos e indirectos y destacó la implementación de “varias medidas de mitigación ambiental, entre ellas, la instalación de barreras para controlar los sedimentos y evitar la contaminación de los cuerpos de agua, reforestación con especies nativas para compensar la pérdida de vegetación causada por la construcción, monitoreo constante de la calidad de aire y los niveles de ruido en las áreas cercanas”.