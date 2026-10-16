Arturo Pfister, de la Cámara Minera de Jujuy: “Nos está faltando oferta en oficios calificados”

Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera de Jujuy

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En la Puna jujeña, el trabajo que genera el litio también se encuentra en los camiones que transportan cal hacia las plantas, en los talleres que los mantienen y en los emprendimientos de Susques que abastecen de pan a quienes permanecen en los proyectos. Esos servicios, que la edición de septiembre de Panorama Minero describe al analizar el desarrollo de proveedores locales, permiten reconocer cómo una operación minera modifica la actividad económica de las comunidades cercanas. Su continuidad y sus posibilidades de crecimiento dependen, entre otras condiciones, de contar con personas preparadas para realizar trabajos cada vez más especializados.

La formación fue uno de los temas que atravesaron el 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica, organizado por Panorama Minero en San Salvador de Jujuy. El encuentro reunió a empresarios, proveedores, especialistas y autoridades nacionales y provinciales, entre ellas los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, junto con el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. Las perspectivas de inversión estuvieron acompañadas por una discusión sobre las rutas, la energía y las capacidades profesionales que harán falta para sostener los nuevos proyectos.

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En ese marco, TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, habló con Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera de Jujuy. Abogado, docente universitario y especialista en derecho minero y empresarial, Pfister representa en la entidad a Minera Exar, donde se desempeña como gerente de Legales y Relaciones Institucionales, y su preocupación se concentra en los plazos: mientras las compañías preparan inversiones que demandarán más personal, la formación de trabajadores necesita comenzar con suficiente anticipación. Según advirtió, la oferta actual de profesionales y personas calificadas en distintos oficios resulta insuficiente, y el avance de proyectos de cobre en otras provincias puede intensificar la competencia por quienes ya tienen experiencia.

Abogado, docente universitario y especialista en derecho minero y empresarial, Pfister representa en la entidad a Minera Exar

Pfister propuso, además, pensar esa preparación más allá de las necesidades inmediatas de la minería. Los conocimientos que adquiere una persona pueden servirle para trabajar en la metalmecánica, el agro y otras industrias, incluso cuando termine la vida útil de una explotación. En la entrevista de TICMAS, recorrió la relación entre educación y desarrollo productivo, las dificultades de contratación y la infraestructura que necesita Jujuy para mejorar su competitividad.

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—¿Cuáles son las principales preocupaciones que trajeron desde la Cámara Minera de Jujuy al encuentro?

—Estamos muy contentos de que en Jujuy se esté desarrollando este seminario tan importante, donde se discute la actualidad y el futuro del litio. Me tocó hablar hoy de uno de los temas importantes, como es la educación. Vemos que vamos a entrar en un cuello de botella entre las distintas empresas mineras, no solo de litio, sino de los distintos minerales que se explotan. Necesitamos más educación orientada a distintas profesiones y, todavía más, a oficios calificados. Desde mi punto de vista, nos está faltando oferta en oficios calificados. Las empresas mineras nos estamos sacando ese poco personal que hay. Por eso soy partidario de articular entre público y privado los cursos de capacitación, tecnicaturas y diplomaturas en los distintos aspectos que va a necesitar la industria minera.

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—¿De qué escala de empleo estamos hablando, si se consideran tanto los puestos directos como los indirectos?

—Por cada empleo directo, yo siempre calculo dos o tres indirectos. En Jujuy tenemos 3.500 empleos directos y aproximadamente 6.500 indirectos, con lo cual tenemos 10.000 empleos que viven de la actividad minera, en blanco. Resalto “en blanco”; el empleo en negro no lo cuento porque no aporta. La industria minera se caracteriza por tener todo registrado. En Jujuy tenés un empleo privado de 50.000 personas. No es mucho, con lo cual que 10.000 estén vinculadas con la actividad minera es un número que mueve la actividad privada de la provincia. Hoy tenemos la minería del litio, que es la más importante en nuestra provincia, y a futuro tenemos nuevos proyectos para el RIGI. Yo estimo que, por lo menos en la etapa de construcción, que es cuando más gente se necesita, vamos a duplicar eso: serán otros 10.000 puestos entre directos e indirectos.

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El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el evento Litio en Sudamérica

—¿Jujuy tiene a los trabajadores necesarios para responder a esa demanda?

—Ese es el problema. Si me preguntás por personal calificado, creo que no. Vamos a necesitar profesionales y, sobre todo, personas calificadas en distintos oficios. Creo que hoy no están. Mi preocupación es que lleguemos tarde, porque las inversiones vienen ahora. En los próximos años tendrán que estar terminados determinados proyectos y creo que todavía no tenemos esa mano de obra que se va a necesitar. ¿Cuál va a ser nuestro problema en Jujuy? Nosotros tenemos litio, pero otras provincias, sobre todo San Juan, tienen cobre, y es tan grande que se van a llevar al personal calificado. Sí o sí tenemos que apurarnos, a corto plazo, para poner en marcha estas carreras, tecnicaturas y propuestas de formación para el empleo calificado.

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—¿Ya están dando respuesta a esta necesidad?

—Estamos reaccionando, pero creo que todavía estamos quedados. Necesitamos movernos más, interactuar con institutos, universidades, con el Gobierno, las secretarías de Trabajo y los distintos organismos que puedan ayudarnos a perfeccionar y calificar a esta gente para los puestos de trabajo que se vienen. Porque esos puestos de trabajo se van a venir.

—Si bien el crecimiento de la minería es sostenid, ¿qué necesita la industria argentina para competir con otros países?

—Hoy hemos crecido tanto que estamos en el quinto puesto mundial de producción de carbonato de litio y creo que a fin de año vamos a estar en el cuarto. Es un montón en el mundo. Es una realidad, pero nos falta ser competitivos. Si no soy competitivo, no avanzo. Estoy convencido de que solos no podemos. Tiene que haber una articulación público-privada. Yo no puedo hacer una ruta o un tren: eso lo tengo que hacer en conjunto. Quizás tampoco el Estado solo, sino junto con las productoras o las mineras. Sobre todo en infraestructura y energía. Para hacer funcionar todos estos proyectos necesito gas y electricidad. Ahí tengo que ser competitivo, porque hoy tenemos valores altos que podríamos mejorar para competir mejor con el mundo. No digo que sea solo el Estado el que me tenga que hacer la ruta o llevar la electricidad y el gas. Creo que tiene que haber una articulación, y de eso depende mucho que podamos ser competitivos hacia el exterior.

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—¿Qué lugar ocupa la formación en esa competitividad?

—Por supuesto: si no nos formamos, nos vamos a quedar. Acabo de volver de China y una de las cosas que más te impactan son los centros y los institutos de tecnología que tiene cada empresa. Son impresionantes. Hoy, acá, está la minería. Pero, si capacitamos a la gente, no es solo para la minería: es para la metalmecánica, para el agro. Queda personal calificado que puede ofrecerse en cualquier industria. Las mineras tienen una duración de veinte o treinta años y después pasan. Hay que calificar a las personas para que puedan trabajar no solo en la actividad minera, sino en cualquier actividad productiva.

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Más de 2000 personas de diez países visitaron el evento Litio en Sudamérica

—Si una persona se forma para la minería y después puede trabajar en la metalmecánica, la discusión excede Educación y Trabajo, y toca Producción.

—Es totalmente necesario. El Ministerio de Producción no puede estar ajeno; tiene que acompañar todo eso. Será la puerta de entrada del Gobierno para esa relación con la actividad privada y la educativa. Por supuesto que tiene que estar, porque engloba a todas las industrias, no solo a la minería. Hoy hablamos de Vaca Muerta, del gas y de la minería, que están bien, pero hay muchas industrias, como la metalmecánica o la azucarera, que no están tan bien y están al 30% o al 40% de su capacidad productiva. Eso no es bueno para las provincias ni para el país. Por supuesto que tienen que involucrarse los ministerios de Producción provinciales y el nacional, para que podamos avanzar con todas las actividades y mejorar al país. En definitiva, lo que queremos es estar todos mejor.

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—Esta es la decimoquinta edición de Litio en Sudamérica. ¿Cómo imaginás la vigésima?

—Ojalá nos encuentre —estoy convencido de que nos va a encontrar— con muchos más proyectos. El precio del litio hoy permite invertir. Para poner una planta hay que invertir más de mil millones de dólares antes de empezar a producir. Con un precio deprimido, como teníamos hace un año y medio, las inversiones no iban a venir. Hoy no te digo que sea el mejor precio, pero el valor que tiene el litio hace que se invierta. Las inversiones ya están viniendo, con lo cual de acá a dos o cuatro años vamos a tener mucha más producción. La electromovilidad se viene. Tenemos varios años más para el litio y el cobre. Para llevar esa energía de un lugar a otro también se necesita cobre. La electromovilidad ha venido para quedarse. Podrán venir nuevas tecnologías, como el hidrógeno u otras cosas, pero todavía tenemos varios años más para el litio.