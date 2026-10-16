El Salvador

Capturan a un hombre acusado de encerrar a su pareja, dejarla sin comer y golpearla con un martillo en El Salvador

El sospechoso afrontará cargos por privación de libertad, amenazas y lesiones, de acuerdo con la Policía Nacional Civil

Primer plano de dos manos masculinas con muñecas unidas por esposas metálicas sobre fondo oscuro.
Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 15 de octubre la detención de Carlos Alexander C., de 35 años, acusado de mantener encerrada a su compañera de vida, privarla de alimentos y agredirla de forma reiterada con un martillo. El procedimiento ocurrió en el cantón Ashapuco, en Ahuachapán Centro, departamento de Ahuachapán.

Según información publicada por la PNC por medio de sus redes sociales, la víctima se encontraba dentro de la vivienda junto a su hijo cuando un equipo policial atendió la denuncia. Los agentes permanecieron en el lugar hasta que el sospechoso regresó de su trabajo.

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Al llegar a la casa, los policías le solicitaron que abriera la puerta. De acuerdo con la institución policial, el individuo reaccionó de forma violenta durante el operativo, tras lo cual quedó bajo custodia.

La Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Alexander C. en el cantón Ashapuco del municipio de Ahuachapán Centro. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Alexander C. en el cantón Ashapuco del municipio de Ahuachapán Centro. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La víctima fue trasladada a un hospital por lesiones y una fractura

La mujer fue trasladada a un hospital, donde permanecía ingresada debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo. La PNC indicó que también sufrió una fractura en uno de sus brazos.

La denuncia señala que el hombre dejaba a su pareja encerrada en la vivienda sin alimentos y la atacaba con frecuencia. Entre las agresiones denunciadas figura el uso de un martillo con el que presuntamente le habría causado parte de las lesiones.

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El hijo de la víctima estaba con ella dentro del inmueble cuando llegaron los agentes. Las autoridades no brindaron detalles sobre su edad ni precisaron desde cuándo habrían ocurrido los hechos investigados.

Ilustración de dos manos humanas sobre un suelo oscuro, con una de las palmas extendida hacia el frente en gesto de alto.
El acusado mantuvo confinada a su pareja, la privó de alimentos y la agredió de forma reiterada con un martillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido tenía una orden judicial por violación agravada, según la PNC

Tras la captura, la Policía Nacional Civil consultó el sistema de Órdenes de Novedad e Información (ONI). Según la institución, la verificación permitió confirmar que el detenido tenía una orden judicial de captura por violación agravada en modalidad de delito continuo.

Carlos Alexander C. será puesto a disposición del tribunal que emitió esa orden. Además, la PNC indicó que será remitido por los delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas.

De igual manera, la Policía Nacional Civil atribuyó el procedimiento a uno de sus equipos desplegados en Ahuachapán Centro, tras recibir el aviso de la víctima. La institución presentó el caso como una intervención derivada de una denuncia directa, que permitió ubicar a la mujer y a su hijo dentro de la vivienda.

El detenido enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que le atribuyen las autoridades. La situación médica de la víctima quedó bajo seguimiento hospitalario, mientras continúa ingresada por las lesiones y la fractura sufridas.

La PNC señaló que el caso pasará a la instancia judicial, donde se definirá la situación procesal por la orden pendiente y por los nuevos cargos vinculados con la denuncia de su compañera de vida.

El sistema ONI de la Policía Nacional Civil de El Salvador es una herramienta tecnológica de consulta en tiempo real. La misma permite a los agentes revisar antecedentes delictivos y órdenes de captura, además de identificar personas mediante reconocimiento facial durante operativos y patrullajes.

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