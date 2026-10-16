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Darío Barassi recibió un pañal para adultos en vivo, quiso usarlo y sufrió un incómodo imprevisto: “No puedo sentarme”

Una participante de Ahora Caigo le llevó el producto de su emprendimiento al conductor, que intentó colocárselo frente a cámara con ayuda de Luli Latorre

El conductor protagonizó un momento incómodo y no pudo ocultar su fastidio por el resultado de la prueba
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Darío Barassi protagonizó un momento de humor en Ahora Caigo (Eltrece) cuando Mailén, una participante de 27 años, le entregó un pañal para adultos de su emprendimiento y el conductor intentó probárselo en pleno programa. La jugadora había llegado acompañada por su hermana y una de sus hijas.

“Soy de zona norte, vine acompañada, con mi hermana y una de mis hijas. Tengo 27 años, quedó una niña de cuatro en casa con mi mamá. Estoy en pareja, se salvó porque se tuvo que ir a trabajar, sino lo hubiese traído. Tiene que venir, me tiene que obedecer a mí. Pero se salvó. Tengo un emprendimiento, trabajamos con pañales de adultos. Te trajimos uno”, relató Mailén al presentarse.

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Ante el regalo, Barassi reaccionó con una broma. “Ah, me viene bárbaro”, dijo. Luli Latorre, productora del ciclo, sumó: “Solucionamos el problema de que te hacés pis todo el tiempo”. La participante insistió con la entrega y se refirió a su pareja, con quien trabaja: “Te trajimos uno. Mi jefe es mi propio esposo y es un explotador”.

Latorre advirtió entonces sobre el tamaño del producto: “Pero algo así de chiquito no le va a entrar”. Barassi se acercó a la tribuna, donde estaban la hija y la hermana de Mailén, y la participante aclaró: “Es XXX”. El conductor respondió: “Bueno, bueno, bueno. Pobre tu marido”.

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Una participante de Ahora Caigo le regaló a Darío Barassi un pañal para adultos, intentó probárselo, pero tuvo un percance
Darío Barassi intentó ponerse el pañal para adultos en pleno estudio con ayuda de la productora Luli Latorre

Con la ayuda de Luli Latorre, Barassi intentó colocarse el pañal, aunque no logró cerrarlo. Luego recurrieron a Tipi, a quien sí le quedó. Mientras revisaba el producto, el conductor comentó: “Pero cómo hago, ¿me tengo que acostar? Pasámelo Luli. Es XXL. No lo compren porque no son buenos. Ya me hice, ¿me contuvo? Es muy acolchonada la parte de la contención”.

Después de no poder probárselo, Barassi volvió a bromear con otro integrante del equipo: “¿Por qué a él le entra y a mí no? Yo ya pude, ¿vos pudiste? Porque fui padre hace menos tiempo. Es muy funcional chicos. Muy linda calidad, buena contención, me gustó”.

El conductor ya había tenido otra escena similar semanas antes, cuando Belén, conocida como Belu, participó del programa y llevó varias bolsas con regalos. Entre los obsequios había un bóxer que le entregó el padre de la concursante. Barassi abrió el paquete y, con la ayuda de Luli, se probó la prenda frente a cámara.

Durante la emisión del programa de televisión Ahora Caigo, Darío Barassi conversó con un participante llamado Gonzalo

Más tarde, desfiló para mostrar el bóxer, que tenía estampadas su cara y el logo de Ahora Caigo. En aquella ocasión también recibió sándwiches de miga y sahumerios.

Días atrás, en otro programa, Barassi tuvo que disculparse al aire después de definir como “atorranta” a Azul, la novia de Gonzalo, un participante de Ahora Caigo. El comentario surgió cuando el joven contó cómo había empezado la relación a través de Instagram.

Gonzalo, de 18 años, estudia la licenciatura en Diseño e Iluminación para Espectáculos y trabaja en un teatro de Villa Devoto. “Hola, Gonzi”, lo saludó Barassi al inicio de la presentación. Al mencionar el barrio, el conductor expresó: “Amo Devoto. Culto Devoto”, y el concursante respondió: “El mejor del país”.

El joven asistió acompañado por su madre y su hermano, ubicados en la tribuna. Al verlos, el conductor comentó: “Ay, mirá el hermano, qué simpático”. Gonzalo explicó después que su padre no había podido acompañarlo porque estaba trabajando.

La conversación derivó en su vida sentimental cuando Barassi le consultó si estaba en pareja. Gonzalo confirmó que su novia se llama Azul. El conductor quiso saber cómo se habían conocido y jugó con el nombre de la joven: “¿Dónde la conociste a Blue?”.

“Me agregó en Instagram. Yo la agregué a ella y dije...”, comenzó a relatar el participante, hasta que Barassi lo interrumpió: “Mirá a Azul, qué atorranta agregando gente en Instagram”. Gonzalo reaccionó de inmediato: “No, por favor”. El conductor advirtió entonces que la frase había sido desafortunada al referirse a la novia del joven y se disculpó durante el intercambio.

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Darío Barassi

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