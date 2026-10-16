Honduras

Honduras: Salud afirma que el 97% de médicos interinos ya cobró y exige el regreso a las consultas

La Secretaría de Salud también reportó que más de 6,000 pacientes esperan atención pediátrica y ginecológica debido a la suspensión de consultas

La Secretaría de Salud informó que el 3% de los médicos interinos aún tiene casos pendientes de revisión salarial. (Foto: Cortesía)
La Secretaría de Salud informó que el 3% de los médicos interinos aún tiene casos pendientes de revisión salarial. (Foto: Cortesía)
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Miles de pacientes continúan a la espera de consultas médicas, procedimientos y evaluaciones especializadas en Honduras, en medio del conflicto laboral que enfrenta a las autoridades sanitarias con la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Ante este escenario, la Secretaría de Salud aseguró que el 97% de los médicos contratados bajo la modalidad de interinato ya recibió sus salarios y pidió a los profesionales reincorporarse a sus puestos de trabajo.

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El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó este jueves que la mayoría del personal médico interino ya recibió sus pagos, mientras que los casos pendientes están bajo revisión mediante una mesa técnica integrada por representantes del gremio y funcionarios de la institución.

Según el funcionario, el 3% restante está siendo atendido de manera individual para determinar los montos adeudados, las razones de los retrasos y las circunstancias que impidieron completar las transferencias salariales.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el 97% de los médicos interinos ya recibió sus salarios y pidió retomar las consultas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el 97% de los médicos interinos ya recibió sus salarios y pidió retomar las consultas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La mesa técnica cuenta con la participación del subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, y representantes del Colegio Médico, quienes revisan cada situación para establecer las acciones correspondientes.

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Midence también afirmó que el 100% de los médicos contratados bajo la modalidad permanente ya tiene sus salarios pagados. Con base en estas cifras, pidió a los profesionales que recibieron sus ingresos retomar sus actividades y contribuir a restablecer la atención habitual en los establecimientos sanitarios.

El viceministro apeló a la responsabilidad del personal médico ante las necesidades de los pacientes que requieren consultas, controles y tratamientos, mientras continúa la controversia con la Junta Directiva del CMH.

Uno de los principales argumentos expuestos por Midence para solicitar la reanudación de los servicios es la cantidad de personas que, según sus datos, permanecen pendientes de atención especializada.

El funcionario detalló que 3,092 niños y niñas esperan atención pediátrica, mientras que otras 2,979 mujeres necesitan servicios ginecológicos. En conjunto, las cifras representan 6,071 pacientes pendientes de recibir diferentes prestaciones médicas.

En el caso de las mujeres, Midence indicó que las atenciones pendientes incluyen consultas ginecológicas, citologías, seguimiento de lesiones premalignas o malignas relacionadas con el cáncer, ultrasonidos, mamografías y evaluaciones con especialistas.

Una mesa técnica con representantes del Colegio Médico y el subsecretario José Miguel Castillo analiza los pagos que todavía no se han completado. (Foto: Cortesía)
Una mesa técnica con representantes del Colegio Médico y el subsecretario José Miguel Castillo analiza los pagos que todavía no se han completado. (Foto: Cortesía)

El viceministro cuestionó la suspensión de las consultas programadas y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la interrupción de los controles médicos, particularmente para quienes necesitan seguimiento de enfermedades o evaluaciones oportunas.

Asimismo, señaló que algunos profesionales habrían recibido instrucciones de asistir a asambleas del gremio bajo advertencia de sanciones. Estas afirmaciones fueron expuestas por el funcionario en el contexto de las medidas adoptadas durante el conflicto.

La dirigencia del Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de suspender las consultas y limitar la atención a los casos de emergencia, según lo señalado por Midence, mientras continúa la disputa relacionada con las condiciones laborales y los pagos.

Ante las críticas por la interrupción de los servicios, el viceministro sostuvo que el Gobierno garantizó el abastecimiento de material médico quirúrgico y realizó contrataciones de personal para mantener la atención en los establecimientos sanitarios.

Entre los profesionales incorporados mencionó médicos especialistas, enfermeros, enfermeras instrumentistas y otros trabajadores de enfermería.

Sin embargo, aseguró que parte del personal suspendió las consultas tras el llamado de la dirigencia del Colegio Médico, lo que, según su versión, ha dificultado la continuidad de las atenciones programadas.

Según Salud, 3,092 niños y niñas permanecen pendientes de atención pediátrica en medio del conflicto laboral. (Foto: Cortesía)
Según Salud, 3,092 niños y niñas permanecen pendientes de atención pediátrica en medio del conflicto laboral. (Foto: Cortesía)

Midence insistió en que el restablecimiento de las consultas permitiría atender a los pacientes que permanecen en espera y dar continuidad a procedimientos que requieren controles periódicos.

En contraste con las consultas suspendidas en algunos establecimientos, el funcionario destacó que las unidades médicas de atención comunitaria continúan desplazándose por diferentes zonas del país como parte del programa “La salud más cerca de usted”.

De acuerdo con los datos proporcionados por Midence, estas unidades han realizado más de 35,677 atenciones médicasy brindado 287 servicios de telemedicina.

El programa permite que pacientes reciban consultas con especialistas ubicados en Tegucigalpa y con profesionales que trabajan desde el extranjero, mediante herramientas de atención médica a distancia.

El viceministro defendió la continuidad de esta estrategia sanitaria, impulsada por el Gobierno del presidente Juan Asfura, y sostuvo que las unidades comunitarias contribuyen a acercar los servicios médicos a personas que enfrentan dificultades para acceder a una consulta especializada.

También reportó que 2,848 mujeres se han sometido a mastografías, entre las cuales 14 recibieron una detección oportuna de cáncer de mama y actualmente se encuentran en tratamiento.

A estos resultados sumó más de 2,500 densitometrías realizadas para identificar posibles casos de osteoporosis, principalmente entre adultos mayores. Según explicó, los diagnósticos obtenidos permitieron que pacientes comenzaran a recibir atención médica.

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