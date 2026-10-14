Educación

El empleo que llega con el litio: mano de obra calificada local y desafíos para el desarrollo de las mujeres

Mercedes Rodríguez, de Panorama Minero y Women in Mining Argentina, conversó con TICMAS, la EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, sobre las carreras y los oficios que necesitará la minería, la capacitación de trabajadores de las provincias productoras y las dificultades que todavía enfrentan las mujeres para continuar en la actividad

Litio en Sudamérica
Mercedes Rodríguez, de Panorama Minero
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El 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica organizado por Panorama Minero en San Salvador de Jujuy reunió a más de dos mil participantes y delegaciones de más de diez países para discutir las perspectivas de una industria que, a medida que incorpora proyectos e inversiones, necesita ampliar su infraestructura y contar con más trabajadores preparados. El encuentro, que alterna sus sedes entre Jujuy, Salta y Catamarca, acompaña el desarrollo del litio, un mineral clave que se usa en las baterías de vehículos eléctricos y en los sistemas de almacenamiento de energía.

En esta edición de Litio en Sudamerica participaron los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, junto con el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. La formación apareció como una de las condiciones necesarias para ese crecimiento. Las empresas deben cubrir puestos que, según la etapa de cada proyecto, pueden requerir una incorporación inmediata, mientras que la preparación de técnicos y profesionales lleva otros tiempos. Para las provincias, esa diferencia plantea un desafío presente: cómo conseguir que sus habitantes accedan a los empleos que genera la actividad y que los conocimientos que llegan con cada inversión también se desarrollen en la región.

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Sobre la relación entre educación y trabajo, TICMAS habló con Mercedes Rodríguez, quien desde hace casi dos décadas y media trabaja en Panorama Minero. Además de tener a cargo la organización del seminario, Rodríguez es directora ejecutiva de Women in Mining Argentina, una organización que trabaja por la participación de las mujeres en la minería y por mejores condiciones de desarrollo profesional dentro de la actividad.

Desde esas dos responsabilidades, describió los cambios que percibe en la relación de la industria con la sociedad y las necesidades de formación que comparte con las universidades. También se detuvo en una dificultad que acompaña la incorporación de mujeres: su permanencia en empleos cuyos regímenes pueden exigir varias semanas lejos de casa. La capacitación, sostuvo, debe pensarse junto con las condiciones que permiten sostener una trayectoria laboral.

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Litio en Sudamérica
Antonio Marocco (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Luis Lucero (Nación) en el acto de cierre de Litio en Argentina

—Panorama Minero cumple cincuenta años y el encuentro Litio en Sudamérica llega a su decimoquinta edición. ¿Cómo fueron esos comienzos?

—Como un equipo. Litio en Sudamérica rota: un año en Salta, otro en Jujuy y otro en Catamarca. Hace quince años estábamos en este mismo hotel con sólo ciento ochenta personas.

—¿Qué expresa el crecimiento?

—El mundo mira a la Argentina hoy. Este crecimiento no es casual, es un trabajo constante. Vamos a pasos firmes y son muchos años. En estos espacios se puede ver el desarrollo de la industria.

—¿Cuál es el objetivo de un encuentro como Litio en Sudamérica?

—Los eventos de este estilo te llevan, primero, a generar un espacio de negocios, de contactos, y a empezar a hablar de dónde estamos, hacia dónde vamos y cuáles son los temas que tenemos como desafío. Son dos días en los que uno se va encontrando. Tenemos charlas técnicas y vienen los gobernadores; son espacios donde se habla de todo.

—¿Qué cambió en la industria durante estos quince años?

—Como te dije antes: el mundo mira a la Argentina y nosotros tenemos el potencial. Yo puedo contar un poco más desde que empecé en Panorama Minero, hace veintitrés años, hasta hoy. Antes iba con la revista y tenía que tapar la palabra “minero” porque quizás te decían algo, te insultaban. Hay instituciones que antes no querían charlar y hoy preguntan: “¿Cómo es esto?”. Antes se hablaba de que la minería contaminaba y hoy se dice que ayuda al medio ambiente. Uno de los grandes desafíos que tuvimos como industria fue la famosa licencia social, y fue cambiando muchísimo la percepción de la gente. Para mí eso es clave, porque no podemos hablar de minería si no hablamos de sostenibilidad, de licencia social, de inclusión. Todo eso se trajo a la mesa, se está trabajando y se está perfeccionando.

Litio en Sudamérica
Más de 2000 asistentes en dos días de trabajo se reunieron en Jujuy

—¿Qué papel tuvo el litio en ese cambio de percepción?

—Para mí, y esto es personal, el litio colaboró muchísimo por el tema de la transición energética. Se empezó a relacionar al litio y a la batería de litio con el cuidado del medio ambiente. Ahí empezó a cambiar la percepción.

—Hoy ya no tenés que tapar el nombre de la revista.

—No lo tapo más. Instituciones que antes no querían hacer acuerdos ahora preguntan. Llegamos a la famosa Doña Rosa, a la señora de la comunidad que empezó a ver que su vida y la de sus nietos tenía otra perspectiva con la industria. Antes todos se iban de la provincia a estudiar a otros lugares; ahora se pueden quedar. Ahí empezaron a ver el efecto cascada que genera la industria.

—¿Qué esperás que se lleven quienes participan del encuentro?

—Que este espacio genere negocios, que es a lo que muchos vienen, pero que también se vayan con otras ideas, con los nuevos desafíos que tenemos que seguir trabajando. Y seguir contando lo que es el litio, lo que es la Argentina, y que los países que vinieron se lleven la mejor percepción de Jujuy. Es un placer estar en esta provincia. La calidad humana es impresionante. Me encanta venir a Jujuy y hacer el evento acá.

—Entremos en la educación. ¿Qué necesita la minería en materia de formación y cómo está trabajando con las instituciones educativas?

—La parte educativa es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando. Estamos en una etapa en la que tenemos que atraer a las personas para que estudien carreras afines. Hay que analizar bien los futuros puestos de trabajo que se van a necesitar. Es un tema que estamos hablando y la parte académica tiene que acompañar. Ahora voy a cambiar un poco de sombrero: yo soy la directora ejecutiva de Women in Mining, Mujeres en Minería. Trabajamos mucho con la Universidad Nacional de San Juan, con la Universidad de Jujuy y ahora con Salta. Uno de los temas es la fuga de talentos y también la permanencia de las mujeres. Nos cuesta mucho que permanezcan en la industria, entonces hay que seguir trabajando. El régimen de trabajo minero no es fácil.

Litio en Sudamérica
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir

—Por ejemplo, el róster de catorce días en la mina y catorce en casa.

—Exactamente. Te doy un ejemplo: la mujer, cuando es mamá, suele no continuar. Son desafíos que tenemos. La Argentina es un país con minería y estamos trabajando muy fuertemente para que sea un país minero. Para todo esto necesitamos que más argentinos tengan trabajo. Cuando vas a una comunidad minera, a un proyecto, y ves lo que generó en todos sus alrededores, los famosos anillos, ahí te das cuenta del impacto que tiene esta industria cuando les cambia la vida a familias enteras. Hay gente que te decía: “Antes no tenía un lugar al que recurrir”, y ahora te dice: “Tengo caminos, tengo una salita de primeros auxilios”. Va cambiando la realidad de muchísima gente. La parte educativa hay que seguir trabajándola. También hay que seguir analizando cuáles son las carreras y los oficios que se van a necesitar. Hay mucho interés de otros países en colaborar con estos temas, así que hay que seguir trayéndolos a la mesa.

—¿Cómo es la relación con los gobiernos?

—Ellos tienen muy en claro lo que es la industria, que hay que seguir trabajando y trayendo inversores. Vamos todos para el mismo lado y creo que eso es lo importante. Por eso está la Mesa del Litio.

—¿Esa articulación incluye la educación?

—Totalmente. La educación, la infraestructura y la cadena de valor, que es otro desafío que tenemos.

—¿Qué cambios en el empleo imaginás a partir del crecimiento de la actividad?

—Va a generar más trabajo directo e indirecto. La minería tiene buenos salarios y va a generar desarrollo. Hay que maximizarlo, aprovecharlo todo lo que se pueda y también ordenarnos. Creo que estamos en esa etapa. La Mesa del Litio está haciendo una hoja de ruta para trabajar, y eso es muy importante.

—¿Qué pasa cuando no están disponibles los trabajadores que se necesitan? ¿Se apuesta por la formación o se los trae de afuera?

—Qué buena pregunta. Es importante traerlos, pero que esa mano de obra que viene capacite a gente local. Acá hay un compromiso de todos. Hay que trabajar en la capacitación. Los tiempos son distintos. Cada momento de la industria tiene su tiempo, entonces quizás se necesita gente urgente. Pero esa gente que se trae tiene que tener, con el compromiso de las empresas, la responsabilidad de capacitar. Cuanta menos gente venga de afuera, sería lo ideal, aunque se va a necesitar.

—En Jujuy existe la prioridad de contratar trabajadores locales. ¿Cómo se combina con esas urgencias?

—Las empresas se involucran muchísimo. Lo que pasa es lo que quizás los tiempos son distintos y, si necesitan algo más urgente y no lo tienen, ahí no hay opción. Pero sí está ese compromiso de decir: “De acá a tanto tiempo vamos a capacitar a tanta gente”.

—¿Qué necesita la Argentina para mejorar la competitividad de su industria del litio?

—Para mí: tiempo. Tenemos reglas claras, estamos adquiriendo confianza. Los países están mirando, pero es una cuestión de tiempo y de seguir con estas reglas claras.

—Esta es la decimoquinta edición de Litio en Sudamérica. ¿Cómo te imaginás la vigésima?

—Creo que ya vamos a estar hablando de otros temas, y con la Argentina, país minero.

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